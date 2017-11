Ultima ora

17:56Maltempo Abruzzo, codice ‘arancione’ e ‘giallo’ per domani

(ANSA) - PESCARA, 15 NOV - Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, giovedì 16 novembre, il Centro Operativo Funzionale della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di Criticità Moderata ('Codice Arancione') per rischio idraulico diffuso ('rosso' per oggi) sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto Sangro e Basso Sangro. Lo rende noto il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca. Sempre per domani è previsto lo stato di Criticità Ordinaria ('Codice Giallo') per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta del Bacino dell'Aterno e della Marsica. Mazzocca rivolge l'invito ai Comuni delle zone in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in particolare nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse dai recenti incendi. Per approfondimenti sull'evoluzione climatica http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.

17:53Poteri nucleari presidente sotto lente Congresso Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - Per la prima volta in oltre 40 anni, il Congresso Usa ha esaminato il potere del presidente di lanciare un attacco nucleare, dopo le minacce di Donald Trump alla Corea del nord. L'ultima volta risale al marzo 1976. A discutere la questione è stata la commissione per gli affari esteri del Senato. Alcuni membri democratici si sono detti preoccupati che Trump possa ordinare irresponsabilmente uno strike nucleare, mentre quelli repubblicani ritengono che il commander in chief debba avere il potere di agire senza ostacoli.

17:53Azzurri: Nicchi, in Figc oggi solo un confronto

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Noi siamo tranquilli, ai Mondiali comunque noi arbitri andremo e faremo la nostra bella figura". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, entrando in Figc per il vertice con il presidente Carlo Tavecchio dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018. "Noi diciamo sempre quel che pensiamo, e prima di dare un giallo o un rosso siamo cauti e ragionevoli - ha aggiunto Nicchi - Oggi sarà solo un confronto, ogni decisione è rimandata al consiglio federale".

17:52Il più grande ‘vaso di fiori’ si trova a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Spopolano sui social media le foto di un enorme albero 'incapsulato' nel cantiere del palazzo Campofranco a Bolzano, che è già stato battezzato "il più grande vaso di fiori d'Italia". L'albero secolare domina il cantiere per la realizzazione di un centro commerciale sotterraneo, che sta sorgendo nella centralissima piazza Walther. Il maestoso Ginkgo biloba, che d'autunno si tinge di un giallo intenso, fu oggetto di ansie protezionistiche, quando furono annunciati i lavori, ma i progettisti hanno previsto il suo salvataggio, facendolo diventare protagonista della nuova costruzione.

17:52Azzurri: Gravina, dimissioni Tavecchio? Rischio vuoto potere

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La decisione la lascio a Tavecchio. Io esprimerò la mia posizione politica, che non è non critica per tutto quello che è successo, ma devo anche valutare i rischi di un vuoto di potere in un momento in cui tra l'altro le due leghe professionistiche più importanti non hanno una governance. È un rischio altissimo, da valutare con molta attenzione". Lo ha detto il presidente di Lega Pro, Gabriele Gravina, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, poco prima del vertice previsto in Figc. "Negli ultimi tempi, Tavecchio ha dimostrato un equilibrio importante - ha proseguito Gravina -. In questo momento io credo che sia necessario un atto di responsabilità da parte del presidente federale, però credo che sia altrettanto responsabile da parte di tutte le componenti cominciare a ragionare per valorizzare al meglio quelle che sono le reali risorse del calcio italiano".

17:51Zimbabwe: media, code davanti alle banche di Harare

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Code si stanno formando davanti alle banche di Harare, la capitale dello Zimbabwe, dopo la presa del potere da parte dei militari. Lo scrive la Bbc online mostrando le foto di persone in attesa di ritirare contanti.

17:49Gb: Johnson ricuce con marito donna arrestata in Iran

(ANSA) - LONDRA, 15 NOV - E' stato "positivo e costruttivo" l'incontro 'riparatore' avuto oggi dal capo del Foreign Office, Boris Johnson, con il marito di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina iraniano-britannica detenuta da tempo a Teheran la cui situazione ha rischiato di aggravarsi a causa di una 'gaffe' recente del ministro degli Esteri. Lo ha detto lo stesso Richard Ratcliffe all'uscita, dopo un colloquio durato circa un'ora. Johnson ha ribadito il suo impegno per garantire chiarezza sulla vicenda e per cercare di ottenere dalle autorità iraniane il rilascio della donna. E Ratcliffe si è detto pronto a volare in Iran col ministro, nell'ambito di una missione annunciata a breve. La deputata laburista Tulip Siddiq, che ha accompagnato l'uomo nell'incontro, ha a sua volta sottolineato come Johnson non abbia escluso di poter dare una qualche forma di "protezione diplomatica" a Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Anche se questo "non significa immunità", ha osservato il marito.