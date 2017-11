Ultima ora

18:15Azzurri: cominciata la riunione in Federcalcio

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Con l'arrivo di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è cominciata nella sede della Federcalcio la riunione per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiali 2018 in Russia. Sono tutti presenti al tavolo della Figc, in via Allegri, i rappresentanti delle componenti del calcio italiano, fra i quali anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e quello dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi. Ci sono anche, oltre a Carlo Tavecchio, il commissario straordinario della Lega B, Mauro Balata e il capo degli arbitri Marcello Nicchi.

18:09Maltempo: incidente stradale per pioggia nell’Ascolano

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 NOV - La pioggia che cade abbondante da diverse ore in tutto il Piceno sta causando disagi ma non si segnalano particolati criticità. Lungo la superstrada Ascoli-Mare si procede a velocità ridotta: ciò nonostante un'automobile si è ribaltata a causa del fondo stradale allagato. Segnalati piccoli allagamenti e modeste frane nelle zone collinari intorno ad Ascoli, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. A San Benedetto i sottopassi, chiusi per precauzione la notte scorsa, stamane erano tutti aperti e transitabili benché costantemente monitorati. In atto una mareggiata che al momento non desta comunque particolare allarme. Nel resto delle Marche i vigili del fuoco sono al lavoro in varie località per piante e cornicioni pericolanti, ma non ci sono allagamenti o problemi alla circolazione.

18:07Azzurri: Ulivieri fiducia Tavecchio? Ora capiremo

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Cosa mi aspetto? Non mi aspetto niente, vado a parlare. Fiducia in Tavecchio? Fiducia nel programma, ma ora cerchiamo di capire la situazione". Così il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri in Federcalcio per il vertice tra il presidente Carlo Tavecchio e i rappresentanti delle varie componenti dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018. "Non qualificarsi costituisce un problema - ha dichiarato - non siamo stupidi da non capire. Abbiamo problemi tecnici, i nostri ragazzi giocano poco. Colpevole solo Ventura? Nessuno ha detto mai questo, di fronte a un risultato di questo genere il nostro sistema si deve mettere in discussione". Ulivieri si è soffermato anche sulla pista che porta a Carlo Ancelotti come possibile nuovo ct: "Non si deve essere obbligati ad un grande nome. Sarebbe la soluzione più facile se fosse possibile. Grande allenatore e grande stima, però in questo momento non possiamo essere legati ad una scelta di questo tipo. Dobbiamo pensarci e approfondire".

17:56Maltempo Abruzzo, codice ‘arancione’ e ‘giallo’ per domani

(ANSA) - PESCARA, 15 NOV - Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, giovedì 16 novembre, il Centro Operativo Funzionale della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di Criticità Moderata ('Codice Arancione') per rischio idraulico diffuso ('rosso' per oggi) sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto Sangro e Basso Sangro. Lo rende noto il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca. Sempre per domani è previsto lo stato di Criticità Ordinaria ('Codice Giallo') per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta del Bacino dell'Aterno e della Marsica. Mazzocca rivolge l'invito ai Comuni delle zone in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in particolare nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse dai recenti incendi. Per approfondimenti sull'evoluzione climatica http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.

17:53Poteri nucleari presidente sotto lente Congresso Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - Per la prima volta in oltre 40 anni, il Congresso Usa ha esaminato il potere del presidente di lanciare un attacco nucleare, dopo le minacce di Donald Trump alla Corea del nord. L'ultima volta risale al marzo 1976. A discutere la questione è stata la commissione per gli affari esteri del Senato. Alcuni membri democratici si sono detti preoccupati che Trump possa ordinare irresponsabilmente uno strike nucleare, mentre quelli repubblicani ritengono che il commander in chief debba avere il potere di agire senza ostacoli.

17:53Azzurri: Nicchi, in Figc oggi solo un confronto

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Noi siamo tranquilli, ai Mondiali comunque noi arbitri andremo e faremo la nostra bella figura". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, entrando in Figc per il vertice con il presidente Carlo Tavecchio dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018. "Noi diciamo sempre quel che pensiamo, e prima di dare un giallo o un rosso siamo cauti e ragionevoli - ha aggiunto Nicchi - Oggi sarà solo un confronto, ogni decisione è rimandata al consiglio federale".

17:52Il più grande ‘vaso di fiori’ si trova a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Spopolano sui social media le foto di un enorme albero 'incapsulato' nel cantiere del palazzo Campofranco a Bolzano, che è già stato battezzato "il più grande vaso di fiori d'Italia". L'albero secolare domina il cantiere per la realizzazione di un centro commerciale sotterraneo, che sta sorgendo nella centralissima piazza Walther. Il maestoso Ginkgo biloba, che d'autunno si tinge di un giallo intenso, fu oggetto di ansie protezionistiche, quando furono annunciati i lavori, ma i progettisti hanno previsto il suo salvataggio, facendolo diventare protagonista della nuova costruzione.