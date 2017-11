Ultima ora

20:37Brasile: balena arenata sulla spiaggia di Ipanema a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 NOV - Una balena Megattera adulta si è arenata ed è stata ritrovata morta, stamane, sulla spiaggia di Ipanema, una delle più famose e frequentate di Rio de Janeiro. La scena ha attirato l'attenzione di molti bagnanti, che si sono fermati a osservare l'animale ormai privo di vita. Secondo l'esperto in Oceanografia dell'Università statale di Rio, Rafael Carvalho, "tra luglio e agosto è comune che questo tipo di balena appaia lungo la costa brasiliana, proveniente dall'Atlantico, per riprodursi in questa zona". Il mammifero sarebbe deceduto già da diversi giorni e si trova in avanzato stato di decomposizione.

20:30Francia: scintille tra Bernard Henri-Levy e legale Merah

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Scintille in Francia tra il filosofo, Bernard Henri-Lévy e Eric Dupont-Moretti, avvocato della difesa nel recente processo a Abdelkhader Merah, il fratello di Mohammed, autore degli attentati terroristici del 2012 a Tolosa e Montauban. Dopo un articolo al vetriolo contro il legale firmato da Henri-Levy, la lettera di risposta non si è fatta attendere. Ed è talmente impetuosa che spopola sui social network. "In questo dibattito - afferma ironicamente Dupont-Moretti - mancava solo la sua penna...ed è paradossale, con la sua naturale modestia, colmare questo vuoto abissale, ricevere lezioni di morale da chi, da troppi anni, in tutti i campi, si vuole arbitro d'eleganza fa quasi piacere". Quindi l'accusa al 'maitre-à-penser' più mediatico di Francia - che, tra l'altro, difese in passato l'ex terrorista Cesare Battisti e si fece promotore dell'intervento contro la Libia di Muhammar Gheddafi - di "non avere alcuna idea dei diritti della difesa".

20:23In Puglia droni alla caccia di perdite acqua

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Un drone per scoprire problemi e eventuali perdite è stato utilizzato dall'Acquedotto Pugliese, senza interrompere il servizio, per percorrere la condotta principale di approvvigionamento dell'acqua in Puglia. È stata completata l'ultima ispezione del Rov (Remoted Operated Vehicle), un sommergibile a comando remoto dotato di videocamera rotante a colori ad alta risoluzione e sistema sonar, dopo due giorni di controlli nel corso dei quali sono stati impegnati numerosi lavoratori e tecnici altamente specializzati. Il personale, quindi, non è stato costretto, come accadeva in passato, a introdursi all'interno della condotta. L'attività straordinaria con un drone subacqueo - rende noto Aqp - è una novità per l'Italia "e ha il pregio di non dover interrompere il flusso di acqua nel tratto del canale principale interessato dai controlli". Attraverso gli occhi elettronici di un ROV è stato possibile acquisire dati che permetteranno la pianificazione di interventi per il risanamento del Canale.

20:16Mps: morte Rossi, pm Siena apre 2 nuovi fascicoli

(ANSA) - SIENA, 15 NOV - La procura di Siena ha aperto due fascicoli modello 45 (fatti non costituenti notizia di reato), a seguito di quanto riportato da stampa e tv sulla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione Mps, deceduto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Tutto è finalizzato ad accertare se esistano elementi concreti che possano portare alla riapertura dell'inchiesta sulla morte di Rossi, 2 volte archiviata come suicidio. Già ascoltati il legale della famiglia di Rossi Luca Goracci, Lorenza Pieraccini, ex segretaria dell'ex ad di Mps Viola e Valentino Fanti, ex segretario dell'ex presidente della banca Mussari. Intanto la Prima Commissione del Csm valuterà se avviare accertamenti sull'eventuale incompatibilità del procuratore e del presidente del tribunale di Siena, Salvatore Vitello e Roberto Carrelli Palombi: il Comitato di presidenza del Csm ha trasmesso alla commissione la richiesta del laico di Fi Pierantonio Zanettin di aprire una pratica in relazione all'inchiesta sulla morte di Rossi.

20:15Cinghiali in autostrada a Pavia, si schiantano due auto

(ANSA) - PAVIA, 15 NOV - Due auto si sono schiantate contro un branco di cinghiali che stavano attraversando un tratto dell'autostrada A7 Milano-Genova nella carreggiata diretta al capoluogo lombardo. L'incidente si è verificato nelle vicinanze del casello di Bereguardo (Pavia). Una delle due auto, dopo lo schianto, si è ribaltata. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118: cinque persone sono rimaste lievemente ferite, ma non hanno voluto andare al pronto soccorso del San Matteo di Pavia per ulteriori accertamenti. Tre cinghiali sono rimasti uccisi. Il tratto di autostrada teatro dello scontro è rimasto chiuso per circa un'ora per consentire il soccorso ai feriti e la rimozione delle carcasse degli animali.

20:08Azzurri: vertice Figc, Ventura non è più ct dell’ Italia

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Gian Piero Ventura non è più il ct dell'Italia, "a far data da oggi". Emerge dalla riunione delle componenti federali conclusasi poco fa nella sede della Figc in via Allegri dove si è discusso della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. Il presidente, Carlo Tavecchio, si è detto "indisponibile" a rimettere il proprio mandato "per assumersi le responsabilità di sottoporre al Consiglio federale di prossima convocazione una serie di proposte sulle quali i consiglieri saranno chiamati a esprimersi".

19:55Autonomia: Veneto, odg unanime per dare ampio mandato Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, avrà ampio margine di azione nella trattativa con il Governo per far ottenere maggiore autonomia alla Regione, nel momento in cui sarà approvato - come appare ormai probabile - il disegno di legge n.43 presentato dalla Giunta. Lo stabilisce un Ordine del giorno proposto nell'aula del Consiglio regionale dal presidente della prima commissione affari istituzionali, Marino Finozzi (Lega). L'Odg è stato approvato all'unanimità.