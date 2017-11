Ultima ora

20:53Afghanistan: Onu, boom (+87%) della produzione di oppio

(ANSA) - KABUL, 15 NOV - La produzione di oppio in Afghanistan ha avuto nell'anno appena trascorso un incremento dell'87%, un dato considerato "profondamente allarmante". E' quanto emerge dal rapporto annuale su questo tema preparato dall'Ufficio dell'Onu contro il traffico di droga e la criminalità organizzata (Undoc) e presentato oggi a Kabul. I rilevamenti hanno mostrato che dal livello stimato annuo del 2016 di 4.800 tonnellate, nel 2017 la produzione ha raggiunto circa 9.000 tonnellate. E questo, sottolinea l'Undoc, "potrebbe trasformarsi in un aumento delle sfide per l'Afghanistan". Il Rapporto 2017, ha insistito l'organizzazione dell'Onu, "ha fatto risaltare un deludente rovescio rispetto ai risultati registrati 12 mesi prima mettendo in evidenza un trend profondamente allarmante nella coltivazione e produzione dell'oppio nel Paese".

20:49Macron invita Hariri e famiglia in Francia

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha "invitato" Saad Hariri e la sua famiglia a venire in Francia: è quanto afferma in una nota l'Eliseo. Secondo fonti citate dall'Obs online, il premier dimissionario potrebbe arrivare a Parigi "nei prossimi giorni". (ANSA)

20:46Brexit: stampa Gb denuncia influenze ‘tweet russi’

(ANSA) - LONDRA, 15 NOV - Non solo la foto della donna islamica ma anche tweet per "influenzare" il referendum sulla Brexit da profili Twitter sospettati di legami col Cremlino. Lo scrivono oggi il Guardian e il Times, citando l'inchiesta dell'università di Edimburgo che ha individuato 419 account gestiti da presunti troll russi, da cui risultano essere partiti circa 45mila messaggi negli ultimi due giorni della campagna referendaria. I 419 profili fanno parte della lista dei 2700 tirati in ballo dagli Usa per il Russiagate. (ANSA).

20:45Ema: Gabriel, Milano eccellente sede, ha buone chance

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La mia posizione personale è che Milano sia un'eccellente sede per l'Ema. E credo che abbia buone chance al secondo turno". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Sigmar Gabriel, aggiungendo che la Germania si candida ad ospitare l'Ema con una propria sede che è Bonn e che quindi al primo turno "rappresenterò la posizione del governo federale". "Ma se non verrà scelta, posso esprimere la mia posizione personale: credo che Milano sia un'eccellente sede. Poi ne parleremo" nel governo tedesco, ha detto in conferenza stampa alla Farnesina.

20:39Maltempo: in Grecia almeno 10 morti per inondazioni

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Almeno 10 persone sono morte in Grecia a causa delle violente inondazioni che hanno colpito il paese dopo le piogge torrenziali dell'ultima settimana. Lo riporta la Bcc sottolineando che i centri di Mandra, Nea Peramos e Megara, 27 km ad ovest di Atene, sono stati i più colpiti dalla forte ondata di maltempo. Molte delle vittime erano anziani che si trovavano nelle loro case, riferiscono fonti delle autorità locali sottolineando che ci sono anche diversi dispersi e feriti. Il premier Alexis Tsipras ha espresso le proprie condoglianze.

20:37Brasile: balena arenata sulla spiaggia di Ipanema a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 NOV - Una balena Megattera adulta si è arenata ed è stata ritrovata morta, stamane, sulla spiaggia di Ipanema, una delle più famose e frequentate di Rio de Janeiro. La scena ha attirato l'attenzione di molti bagnanti, che si sono fermati a osservare l'animale ormai privo di vita. Secondo l'esperto in Oceanografia dell'Università statale di Rio, Rafael Carvalho, "tra luglio e agosto è comune che questo tipo di balena appaia lungo la costa brasiliana, proveniente dall'Atlantico, per riprodursi in questa zona". Il mammifero sarebbe deceduto già da diversi giorni e si trova in avanzato stato di decomposizione.

20:30Francia: scintille tra Bernard Henri-Levy e legale Merah

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Scintille in Francia tra il filosofo, Bernard Henri-Lévy e Eric Dupont-Moretti, avvocato della difesa nel recente processo a Abdelkhader Merah, il fratello di Mohammed, autore degli attentati terroristici del 2012 a Tolosa e Montauban. Dopo un articolo al vetriolo contro il legale firmato da Henri-Levy, la lettera di risposta non si è fatta attendere. Ed è talmente impetuosa che spopola sui social network. "In questo dibattito - afferma ironicamente Dupont-Moretti - mancava solo la sua penna...ed è paradossale, con la sua naturale modestia, colmare questo vuoto abissale, ricevere lezioni di morale da chi, da troppi anni, in tutti i campi, si vuole arbitro d'eleganza fa quasi piacere". Quindi l'accusa al 'maitre-à-penser' più mediatico di Francia - che, tra l'altro, difese in passato l'ex terrorista Cesare Battisti e si fece promotore dell'intervento contro la Libia di Muhammar Gheddafi - di "non avere alcuna idea dei diritti della difesa".