21:17Fico: protesta sindacati base e collettivi davanti cancelli

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Una quarantina di persone, fra collettivi e sindacati di base, hanno protestato a Bologna davanti ai cancelli di Fico-Eatalyworld in occasione dell'inaugurazione. 'Lavorare gratis non è fico' è lo slogan scandito e scritto su alcuni striscioni, per contestare l'applicazione che verrebbe fatta nel parco agroalimentare dell'alternanza scuola-lavoro. "A Fico verranno impiegati 20.000 studenti in questo modo per 300.000 ore - ha detto un attivista del centro sociale Làbas - questa formazione è lavoro non pagato". Per i sindacalisti di Si-Cobas, "Fico è una gigantesca giostra dello sfruttamento in cui Legacoop ha investito un sacco di soldi, noi chiediamo che investa per buste-paga più rispettose dei lavoratori delle cooperative che operano al Caab". Alla manifestazione anche il Collettivo universitario autonomo, il Collettivo autonomo studentesco, LuBo-Libera università Bologna e Studenti Medi Autorganizzati. La protesta è stata controllata a distanza dalle forze dell'ordine. Non ci sono stati incidenti. (ANSA).

21:11Azzurri: Carraro, ‘Tavecchio? Ok ma con progetto credibile’

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Tavecchio? Se non si è dimesso mi auguro lo abbia fatto perché ha un progetto credibile e la convinzione di poterlo realizzare. Speriamo che la Nazionale possa essere circondata da un programma serio, con persone credibili e che possa dare soddisfazione ai tifosi". Così l'ex presidente della Figc e membro Cio, Franco Carraro, a margine della presentazione del suo libro 'Mai dopo le ventitré' in scena al salone d'Onore del Coni. Dopo l'esonero ufficiale di Gian Piero Ventura, si parla ora di Carlo Ancelotti come futuro ct azzurro: "Ha sempre detto che non voleva guidare la Nazionale - ha concluso Carraro - se ha cambiato idea nessuno può disconoscere che sia il migliore. Grande esperienza, professionalità, pacatezza, serietà. Ce le ha tutte".

21:06Montezemolo, come la F1 senza Cavallino

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Un mondiale di calcio senza l'Italia è "come se si ritirasse la Ferrari" ha affermato Luca Cordero di Montezemolo a margine della presentazione del libro 'Mai dopo le ventitré' di Franco Carraro. "Dispiace per i giovani - ha aggiunto Montezemolo - perché c'è una generazione che si perde una cosa che noi abbiamo vissuto. Un vero peccato. Mi dispiace come italiano e sportivo. Da dove ripartire? Detesto dare consigli dalla tribuna, ma evidentemente sono state fatte delle scelte sbagliate". Dopo l'esonero ufficiale di Giampiero Ventura si parla di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra: "Una persona di primo ordine, un bravissimo allenatore e un italiano che ha tenuto in alto il nome dell'Italia all'estero".

21:02Migranti: da base Cona in 150 in marcia verso Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Si sta ingrossando di ora in ora il gruppo di richiedenti asilo che dopo essere usciti dalla ex base di Cona (Venezia) vogliono raggiungere a piedi la chiesa di Codevigo (Padova) con l'intenzione di chiedere asilo. Si tratta, come racconta il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, di circa 150 persone "che non hanno più intenzione di affrontare l'inverno nella tendopoli, in condizioni disumane". La nuova protesta era scattata lunedì scorso, dopo che nel centro erano state tolte alcune stufette per ragioni di sicurezza. Mentre un gruppo si metteva in cammino verso Venezia, esponendo cartelli in cui si chiedono condizioni di vita più dignitose, i migranti restanti (poco meno di mille) di fatto hanno 'occupato' l'ex base, chiudendo i cancelli e chiedendo di essere collocati in altre strutture.

20:59Catalogna: Forcadell in lista Erc per elezioni

(ANSA) - BARCELLONA, 15 NOV - Dopo avere reso noto nei giorni scorsi che non si sarebbe presentata, la presidente del parlamento catalano Carme Forcadell ha annunciato di avere accettato di candidarsi alle elezioni del 21 dicembre con la lista dei Repubblicani di sinistra di Erc di Oriol Junqueras. Forcadell, accusata di ribellione e sedizione dalla giustizia spagnola per avere messo ai voti risoluzioni sull'indipendenza, è stata scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di 150mila euro. Ha trascorso una notte in carcere venerdì scorso. (ANSA).

20:53Afghanistan: Onu, boom (+87%) della produzione di oppio

(ANSA) - KABUL, 15 NOV - La produzione di oppio in Afghanistan ha avuto nell'anno appena trascorso un incremento dell'87%, un dato considerato "profondamente allarmante". E' quanto emerge dal rapporto annuale su questo tema preparato dall'Ufficio dell'Onu contro il traffico di droga e la criminalità organizzata (Undoc) e presentato oggi a Kabul. I rilevamenti hanno mostrato che dal livello stimato annuo del 2016 di 4.800 tonnellate, nel 2017 la produzione ha raggiunto circa 9.000 tonnellate. E questo, sottolinea l'Undoc, "potrebbe trasformarsi in un aumento delle sfide per l'Afghanistan". Il Rapporto 2017, ha insistito l'organizzazione dell'Onu, "ha fatto risaltare un deludente rovescio rispetto ai risultati registrati 12 mesi prima mettendo in evidenza un trend profondamente allarmante nella coltivazione e produzione dell'oppio nel Paese".

20:49Macron invita Hariri e famiglia in Francia

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha "invitato" Saad Hariri e la sua famiglia a venire in Francia: è quanto afferma in una nota l'Eliseo. Secondo fonti citate dall'Obs online, il premier dimissionario potrebbe arrivare a Parigi "nei prossimi giorni". (ANSA)