21:26Violenza sessuale:rapporti con 14enne,arrestato uomo 46 anni

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Gli uomini della Polizia di stato hanno arrestato nella sua abitazione un 46enne di Cagliari per aver compiuto, in maniera continuata, atti sessuali con una 14enne. La polizia ha eseguito un'ordinanza del gip Giuseppe Pintori, su richiesta del pubblico ministero Maria Virginia Boi. L'uomo è indagato per aver avuto, all'interno della propria abitazione, rapporti sessuali con una minore di 14 anni, atti che configurano il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater del Codice penale). Le immagini che circolavano tra le amiche della ragazzina erano molto chiare: i due erano fotografati in atteggiamenti inequivocabili. I rapporti sessuali, secondo le prime ricostruzioni, andavano avanti da tempo. Di quelle foto sono venuti a conoscenza gli operatori socio-sanitari. E si è messa in moto la macchina delle indagini. Dopo l'esecuzione, del provvedimento di custodia cautelare, l'uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il prosieguo del procedimento.

21:26Autonomia:Consiglio Veneto approva legge,Zaia, mandato forte

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Con 40 voti a favore e nessuno contrario - 10 consiglieri hanno invece abbandonato l'aula - il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge per l'autonomia (il pdl 43) con cui Luca Zaia avvierà la trattativa con il Governo. Il testo prevede che il Veneto chieda di poter avere autonomia su 23 materie - 20 concorrenti, 3 esclusive dello Stato - trattenendo i 9/10 del relativo gettito fiscale. Hanno votato a favore i gruppi della maggioranza di centrodestra (Lega, lista Zaia, Fi, Fdi), e alcuni consiglieri del M5s. Tutti i consiglieri del Pd, assieme ad un 'pentastellato', non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula. "Con il voto del Consiglio dopo la consultazione referendaria ci viene dato un mandato forte" ha detto Zaia. "Ora sarà una lunga partita - ha aggiunto Zaia - e non ci vorrà un solo Governo per chiuderla".

21:26Tavecchio: lunedì il Consiglio federale

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - ""Abbiamo pensato ad orizzonti di allenatori importanti e vedremo, possibilmente, di portarli a termine. Ho convocato un consiglio federale per lunedì, dove esporrò un programma tecnico-organizzativo e delle proposte collegate anche ad alcune leghe. Presenterò questa proposta in modo che il consiglio discuterà su questo". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio, al termine della lunga riunione di oggi in cui è stato deciso l'esonero del ct Gian Piero Ventura. "Oggi ho parlato con Ventura - ha detto ancora Tavecchio - e gli ho comunicato che non abbiamo più necessità della sua collaborazione e dei suoi servizi. Quindi da oggi non è più l'allenatore della nazionale".

21:17Fico: protesta sindacati base e collettivi davanti cancelli

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Una quarantina di persone, fra collettivi e sindacati di base, hanno protestato a Bologna davanti ai cancelli di Fico-Eatalyworld in occasione dell'inaugurazione. 'Lavorare gratis non è fico' è lo slogan scandito e scritto su alcuni striscioni, per contestare l'applicazione che verrebbe fatta nel parco agroalimentare dell'alternanza scuola-lavoro. "A Fico verranno impiegati 20.000 studenti in questo modo per 300.000 ore - ha detto un attivista del centro sociale Làbas - questa formazione è lavoro non pagato". Per i sindacalisti di Si-Cobas, "Fico è una gigantesca giostra dello sfruttamento in cui Legacoop ha investito un sacco di soldi, noi chiediamo che investa per buste-paga più rispettose dei lavoratori delle cooperative che operano al Caab". Alla manifestazione anche il Collettivo universitario autonomo, il Collettivo autonomo studentesco, LuBo-Libera università Bologna e Studenti Medi Autorganizzati. La protesta è stata controllata a distanza dalle forze dell'ordine. Non ci sono stati incidenti. (ANSA).

21:11Azzurri: Carraro, ‘Tavecchio? Ok ma con progetto credibile’

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Tavecchio? Se non si è dimesso mi auguro lo abbia fatto perché ha un progetto credibile e la convinzione di poterlo realizzare. Speriamo che la Nazionale possa essere circondata da un programma serio, con persone credibili e che possa dare soddisfazione ai tifosi". Così l'ex presidente della Figc e membro Cio, Franco Carraro, a margine della presentazione del suo libro 'Mai dopo le ventitré' in scena al salone d'Onore del Coni. Dopo l'esonero ufficiale di Gian Piero Ventura, si parla ora di Carlo Ancelotti come futuro ct azzurro: "Ha sempre detto che non voleva guidare la Nazionale - ha concluso Carraro - se ha cambiato idea nessuno può disconoscere che sia il migliore. Grande esperienza, professionalità, pacatezza, serietà. Ce le ha tutte".

21:06Montezemolo, come la F1 senza Cavallino

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Un mondiale di calcio senza l'Italia è "come se si ritirasse la Ferrari" ha affermato Luca Cordero di Montezemolo a margine della presentazione del libro 'Mai dopo le ventitré' di Franco Carraro. "Dispiace per i giovani - ha aggiunto Montezemolo - perché c'è una generazione che si perde una cosa che noi abbiamo vissuto. Un vero peccato. Mi dispiace come italiano e sportivo. Da dove ripartire? Detesto dare consigli dalla tribuna, ma evidentemente sono state fatte delle scelte sbagliate". Dopo l'esonero ufficiale di Giampiero Ventura si parla di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra: "Una persona di primo ordine, un bravissimo allenatore e un italiano che ha tenuto in alto il nome dell'Italia all'estero".

21:02Migranti: da base Cona in 150 in marcia verso Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Si sta ingrossando di ora in ora il gruppo di richiedenti asilo che dopo essere usciti dalla ex base di Cona (Venezia) vogliono raggiungere a piedi la chiesa di Codevigo (Padova) con l'intenzione di chiedere asilo. Si tratta, come racconta il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, di circa 150 persone "che non hanno più intenzione di affrontare l'inverno nella tendopoli, in condizioni disumane". La nuova protesta era scattata lunedì scorso, dopo che nel centro erano state tolte alcune stufette per ragioni di sicurezza. Mentre un gruppo si metteva in cammino verso Venezia, esponendo cartelli in cui si chiedono condizioni di vita più dignitose, i migranti restanti (poco meno di mille) di fatto hanno 'occupato' l'ex base, chiudendo i cancelli e chiedendo di essere collocati in altre strutture.