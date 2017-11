Ultima ora

23:35A passeggio con figlia, minacciata con coltello alla gola

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Una donna di 33 anni è stata rapinata e minacciata con un coltello mentre passeggiava con la propria bambina di un mese nel carrozzino in viale Enrico Fermi, a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna è stata avvicinata da un uomo che le avrebbe puntato un coltello alla gola per farsi consegnare il portafogli con pochi contanti e il cellulare. La 33enne è stata medicata al vicino ospedale Niguarda per una piccola ferita alla gola mentre la bambina di appena quattro settimane è rimasta illesa. Da una prima descrizione, l'aggressore avrebbe avuto un accento dell'est Europa.

22:36Maestre arrestate per maltrattamenti,bimbi saranno ascoltati

(ANSA) - PIACENZA, 15 NOV - Dopo l'arresto di due maestre a Piacenza per maltrattamenti, nei prossimi giorni verranno ascoltati, in un'audizione protetta, alcuni dei bambini della terza elementare coinvolti nella vicenda. Nei confronti delle due insegnanti agli arresti domiciliari, entro breve potrebbero essere presi anche provvedimenti disciplinari: la direzione didattica della scuola ha chiesto gli atti alla Procura per l'avvio della procedura interna. L'ordinanza del Gip conferma che l'indagine della Polizia municipale ha preso avvio, meno di un mese fa, dall'esposto in cui una insegnante di sostegno aveva descritto alcuni episodi, che coinvolgevano le due maestre e due o tre bambini con problemi di autismo o deficit di apprendimento. In un caso ha raccontato di aver raccolto lo sfogo di un bambino che piangeva dopo essere stato appena punito, forse con uno schiaffo: "Voglio tornare nella mia vecchia scuola - avrebbe detto il piccolo - perché ho paura di questa maestra che mi picchia sempre". (ANSA).

22:32Azzurri: Malagò, ‘Tavecchio resta? Ne prendo atto’

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Tavecchio resta e Ventura viene esonerato? Ne prendo atto, io ho sempre detto che il Coni non ha strumenti per commissariare. Mi è stata solo chiesta un'opinione ieri, adesso vediamo. C'è questa assunzione di responsabilità e poi ci sarà un consiglio federale". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando, a margine della presentazione del libro di Franco Carraro al salone d'onore, gli esiti della riunione in Figc di oggi che ha visto il presidente Tavecchio confermare la volontà di non dimettersi e l'esonero del ct Ventura.

21:35Malpensa, Easyjet: ‘Solo odore, niente fumo in cabina’

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - EasyJet conferma che "il volo EZY9003 da Milano Malpensa diretto a Malaga è tornato oggi a Malpensa a causa di un problema tecnico che ha provocato la presenza di uno strano odore". Lo si legge in una nota della low cost inglese in riferimento a quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi. "I piloti - prosegue la nota - hanno chiesto di velocizzare l'atterraggio e il velivolo è atterrato regolarmente ed è stato assistito dai servizi antincendio in linea con le procedure". "L'equipaggio - aggiunge la nota - è stato portato in un ospedale locale per controlli medici, solo per una procedura interna".

21:33Calcio: passaggio completato, il Parma è in mano cinese

(ANSA) - PARMA, 15 NOV - Da questo pomeriggio il Parma calcio è ufficialmente in mani cinesi. Di fronte al notaio è stato formalizzato il passaggio del 60% del capitale azionario del club, che milita nel campionato di serie B, a Jiang Lizhang, 36enne, magnate cinese dello sport business. La trattativa si conclude esattamente a un anno di distanza dai primi contatti e con il primo accordo concluso lo scorso maggio. Lizhang ha già versato nelle casse del club emiliano circa 15 milioni di euro. Il nuovo capitale azionario del Parma, oltre al 60% in quota a Lizhang con la sua DdmcCulture, prevede il 30% ai principali industriali del territorio parmigiano e il 10% all'azionariato popolare tramite la società Pppc. I vicepresidenti del club sono stati confermati Hernan Crespo, in rappresentanza del capitale cinese, e Giacomo Malmesi per gli industriali locali.

21:32Usa: sparatoria scuola, trovata morta moglie killer

(ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - E' stata trovata morta la moglie del killer della scuola elementare di Rancho Tehama, nel nord della California, all'interno dell'abitazione dove la coppia viveva. Il corpo e' stato trovato nascosto sotto il pavimento. Lo rende noto lo sceriffo della contea di Tahama, Phil Johnston. Gli inquirenti ritengono che proprio con l'uccisione della moglie sia cominciata la folle impresa omicida di Kevin Neal, che ha ucciso in tutto cinque persone.

21:26Violenza sessuale:rapporti con 14enne,arrestato uomo 46 anni

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Gli uomini della Polizia di stato hanno arrestato nella sua abitazione un 46enne di Cagliari per aver compiuto, in maniera continuata, atti sessuali con una 14enne. La polizia ha eseguito un'ordinanza del gip Giuseppe Pintori, su richiesta del pubblico ministero Maria Virginia Boi. L'uomo è indagato per aver avuto, all'interno della propria abitazione, rapporti sessuali con una minore di 14 anni, atti che configurano il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater del Codice penale). Le immagini che circolavano tra le amiche della ragazzina erano molto chiare: i due erano fotografati in atteggiamenti inequivocabili. I rapporti sessuali, secondo le prime ricostruzioni, andavano avanti da tempo. Di quelle foto sono venuti a conoscenza gli operatori socio-sanitari. E si è messa in moto la macchina delle indagini. Dopo l'esecuzione, del provvedimento di custodia cautelare, l'uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il prosieguo del procedimento.