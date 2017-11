Ultima ora

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - Le "infondate" affermazioni di Madrid sulle presunte interferenze della Russia negli affari interni della Spagna "sono dannose" per le relazioni bilaterali. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass. Il diplomatico russo ha così commentato le affermazioni di alcuni funzionari spagnoli secondo cui la Russia avrebbe sostenuto i sentimenti separatisti in Catalogna. "Un simile disprezzo per i fatti oggettivi e accuse basate su fonti dubbie chiaramente non fanno bene alla diplomazia spagnola e non produrranno nulla se non danni alle relazioni russo-spagnole", ha detto Zakharova.

(ANSA) - PARIGI, 16 NOV - Saad Hariri ha accolto l'invito del presidente Emmanuel Macron di recarsi in Francia: è quanto affermato a Riad dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Il capo del Quai d'Orsay ha aggiunto che la data di arrivo non è nota e che la decisione su quando partire spetta esclusivamente ad Hariri. Secondo fonti francesi il premier dimissionario del Libano potrebbe arrivare in Francia già nelle prossime 48 ore. L'invito rivolto ad Hariri e famiglia è stato annunciato ieri dopo una serie di colloqui tra Macron il principe saudita Mohamad bin Salman e lo stesso Hariri. "Non un esilio", ma solo una trasferta temporanea, prima di rientrare in Libano, precisano a Parigi.

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - E' salito a 15 il numero dei morti per le inondazioni che hanno colpito la Grecia dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Lo riferiscono i media greci, aggiungendo che i feriti sono 17 e che centinaia di case e negozi sono stati danneggiati. Le città più colpite sono Mandra e Nea Peramos, a ovest di Atene, dove - scrive Ekathimerini - sono diffuse le costruzioni abusive. Le vittime sono 10 uomini e 5 donne. Il maggior numero di morti, tredici, è stato registrato a Mandra. La prima vittima è stata un'anziana donna, trovata nel suo seminterrato ieri mattina.

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha deciso di non reintegrare l'antidoping russo (Rusada), definendo l'organizzazione russa ancora "non conforme" al codice Wada. Così la Wada su Twitter. Il ministro dello Sport russo, Pavel Kolobkov, ha contestato la decisione, lamentando ragioni politiche per questa decisione e sottolineando che, nonostante tutto, "il dialogo continuerà". Per Kolobkov la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi invernali coreane del 2018 non è a rischio. Così Interfax.

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - I militari del I Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno eseguito all' alba un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di cinque persone, arrestate per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e di falso in atti pubblici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di tangenti e appalti truccati in danno dell'Università di Genova. Due i pubblici ufficiali coinvolti, tre gli imprenditori. (ANSA).

(ANSA) - PADOVA, 16 NOV - Hanno trascorso la notte nella chiesa parrocchiale di Codevigo (Padova) i quasi 200 migranti che lunedì hanno lasciato per protesta il centro di accoglienza di Cona (Venezia). Il gruppo era diretto a Venezia ma ieri pomeriggio è stato bloccato a Codevigo. Nella tarda serata di ieri un ivoriano di 35 anni, intenzionato a raggiungere i compagni in bicicletta, che aveva i fanali rotti, è morto dopo essere stato travolto da un'auto, un connazionale è rimasto invece ferito. Il sindaco di Codevigo, Annunzio Belan, d'accordo con la prefettura di Venezia, aveva cercato nella notte di convincere gli aderenti alla protesta, per la quasi totalità uomini, a salire all'interno di due autobus per evitare di stare all'addiaccio, ma i migranti si sono rifiutati perché, hanno spiegato, la loro protesta avrebbe perso visibilità. Il vescovo ha quindi autorizzato l'apertura della chiesa e il gruppo è entrato all'interno dell'edificio religioso. In cambio ha provveduto alla pulizia della chiesa e del piazzale.

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - La Procura di Torino ha ottenuto cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti giovani tunisini indagati per terrorismo internazionale. Le misure però non possono essere eseguite a causa di questioni di procedura. I cinque sono sospettati di avere formato in Italia un gruppo collegato all'Isis. Tre di loro si trovano agli arresti domiciliari per droga. Gli altri due invece sono liberi, uno dei quali è già stato espulso nel 2016. La procura di Torino aveva chiesto gli arresti il 17 maggio, ma un gip, il 21 giugno, aveva respinto l'istanza. Il pm Andrea Padalino ha fatto ricorso al tribunale del riesame del Piemonte, che nei giorni scorsi gli ha dato ragione. L'ordinanza dei giudici, però, non è esecutiva perché gli indagati possono ancora ricorrere in Cassazione. L'arresto, quindi, non può scattare.(ANSA).