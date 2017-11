Ultima ora

12:25Immigrato ferito: Alagiee Bobb si risveglia dal coma

(ANSA) - CASERTA, 16 NOV - Si è risvegliato dopo oltre cinque giorni di coma indotto il 19enne Alagiee Bobb, richiedente asilo del Gambia ferito venerdì scorso con un colpo di pistola da uno dei gestori del Centro temporaneo di accoglienza di Gricignano d'Aversa, nel Casertano, dove il giovane migrante era ospitato. Bobb, ricoverato nel Cardarelli di Napoli, dovrà ora essere sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile che, dopo essere entrato dalla bocca, si è fermato alla gola a pochi millimetri dalla colonna vertebrale e dal midollo osseo; si temono danni permanenti, anche alla voce. Peraltro il giovane ha subito la completa rottura della mandibola e la perdita di quasi tutti i denti (sono stati raccolti e conservati dagli amici per essere eventualmente reimpiantati). Il 43enne aggressore, Carmine Della Gatta, socio della coop sociale Prometeo, resta in carcere in attesa di conoscere la data in cui si terrà l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Napoli.

12:24Coldiretti, troppi incidenti per animali in autostrada

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Duecento schianti all'anno causati dalla fauna selvatica in Lombardia. È questa la stima della Coldiretti regionale dopo l'ultimo incidente provocato da un branco di cinghiali che ha divelto le reti e invaso l'autostrada A7 verso Milano, in provincia di Pavia, causando il ferimento di 5 persone e la distruzione di tre auto. "Il problema della fauna selvatica è una questione di sicurezza - afferma Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia e Vice Presidente Nazionale di Coldiretti - Questi animali si avvicinano sempre di più alle zone abitate e ormai non si fermano neppure di fronte alle barriere realizzate per evitare il loro ingresso su autostrade e campi. È necessario dare il via a un'operazione straordinaria di contenimento su tutto il territorio regionale per ridurre il numero dei cinghiali". Solo sulla Milano-Serravalle dall'inizio dell'anno ci sono stati 19 incidenti causati da animali selvatici.(ANSA).

12:15Catalogna:Mosca a Madrid, ‘accuse infondate, danno rapporti’

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - Le "infondate" affermazioni di Madrid sulle presunte interferenze della Russia negli affari interni della Spagna "sono dannose" per le relazioni bilaterali. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass. Il diplomatico russo ha così commentato le affermazioni di alcuni funzionari spagnoli secondo cui la Russia avrebbe sostenuto i sentimenti separatisti in Catalogna. "Un simile disprezzo per i fatti oggettivi e accuse basate su fonti dubbie chiaramente non fanno bene alla diplomazia spagnola e non produrranno nulla se non danni alle relazioni russo-spagnole", ha detto Zakharova.

12:12Libano: ‘Hariri ha accettato invito Macron in Francia’

(ANSA) - PARIGI, 16 NOV - Saad Hariri ha accolto l'invito del presidente Emmanuel Macron di recarsi in Francia: è quanto affermato a Riad dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Il capo del Quai d'Orsay ha aggiunto che la data di arrivo non è nota e che la decisione su quando partire spetta esclusivamente ad Hariri. Secondo fonti francesi il premier dimissionario del Libano potrebbe arrivare in Francia già nelle prossime 48 ore. L'invito rivolto ad Hariri e famiglia è stato annunciato ieri dopo una serie di colloqui tra Macron il principe saudita Mohamad bin Salman e lo stesso Hariri. "Non un esilio", ma solo una trasferta temporanea, prima di rientrare in Libano, precisano a Parigi.

12:12Maltempo: sale a 15 il numero dei morti in Grecia

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - E' salito a 15 il numero dei morti per le inondazioni che hanno colpito la Grecia dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Lo riferiscono i media greci, aggiungendo che i feriti sono 17 e che centinaia di case e negozi sono stati danneggiati. Le città più colpite sono Mandra e Nea Peramos, a ovest di Atene, dove - scrive Ekathimerini - sono diffuse le costruzioni abusive. Le vittime sono 10 uomini e 5 donne. Il maggior numero di morti, tredici, è stato registrato a Mandra. La prima vittima è stata un'anziana donna, trovata nel suo seminterrato ieri mattina.

12:10Doping: Wada non riabilita l’antidoping russo Rusada

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha deciso di non reintegrare l'antidoping russo (Rusada), definendo l'organizzazione russa ancora "non conforme" al codice Wada. Così la Wada su Twitter. Il ministro dello Sport russo, Pavel Kolobkov, ha contestato la decisione, lamentando ragioni politiche per questa decisione e sottolineando che, nonostante tutto, "il dialogo continuerà". Per Kolobkov la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi invernali coreane del 2018 non è a rischio. Così Interfax.

11:55Tangenti e appalti truccati, arrestate a Genova 5 persone

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - I militari del I Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno eseguito all' alba un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di cinque persone, arrestate per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e di falso in atti pubblici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di tangenti e appalti truccati in danno dell'Università di Genova. Due i pubblici ufficiali coinvolti, tre gli imprenditori. (ANSA).