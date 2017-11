Ultima ora

11:55Tangenti e appalti truccati, arrestate a Genova 5 persone

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - I militari del I Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno eseguito all' alba un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di cinque persone, arrestate per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e di falso in atti pubblici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di tangenti e appalti truccati in danno dell'Università di Genova. Due i pubblici ufficiali coinvolti, tre gli imprenditori. (ANSA).

11:49Migranti: protesta nel Padovano, 200 passano notte in chiesa

(ANSA) - PADOVA, 16 NOV - Hanno trascorso la notte nella chiesa parrocchiale di Codevigo (Padova) i quasi 200 migranti che lunedì hanno lasciato per protesta il centro di accoglienza di Cona (Venezia). Il gruppo era diretto a Venezia ma ieri pomeriggio è stato bloccato a Codevigo. Nella tarda serata di ieri un ivoriano di 35 anni, intenzionato a raggiungere i compagni in bicicletta, che aveva i fanali rotti, è morto dopo essere stato travolto da un'auto, un connazionale è rimasto invece ferito. Il sindaco di Codevigo, Annunzio Belan, d'accordo con la prefettura di Venezia, aveva cercato nella notte di convincere gli aderenti alla protesta, per la quasi totalità uomini, a salire all'interno di due autobus per evitare di stare all'addiaccio, ma i migranti si sono rifiutati perché, hanno spiegato, la loro protesta avrebbe perso visibilità. Il vescovo ha quindi autorizzato l'apertura della chiesa e il gruppo è entrato all'interno dell'edificio religioso. In cambio ha provveduto alla pulizia della chiesa e del piazzale.

11:36Isis: cinque arresti a Torino ‘non eseguibili’

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - La Procura di Torino ha ottenuto cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti giovani tunisini indagati per terrorismo internazionale. Le misure però non possono essere eseguite a causa di questioni di procedura. I cinque sono sospettati di avere formato in Italia un gruppo collegato all'Isis. Tre di loro si trovano agli arresti domiciliari per droga. Gli altri due invece sono liberi, uno dei quali è già stato espulso nel 2016. La procura di Torino aveva chiesto gli arresti il 17 maggio, ma un gip, il 21 giugno, aveva respinto l'istanza. Il pm Andrea Padalino ha fatto ricorso al tribunale del riesame del Piemonte, che nei giorni scorsi gli ha dato ragione. L'ordinanza dei giudici, però, non è esecutiva perché gli indagati possono ancora ricorrere in Cassazione. L'arresto, quindi, non può scattare.(ANSA).

11:3518 novembre 2013, quattro anni fa l’alluvione in Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 16 NOV - Sono trascorsi quattro anni dalla tragica alluvione che investì pesantemente la Gallura e non solo. Il 18 novembre del 2013 furono 19 le vittime dell'alluvione in tutta la Sardegna, compreso un disperso mai ritrovato nel Nuorese. Il bilancio più pesante in Gallura dove nel fango del ciclone Cleopatra persero la vita 13 persone: fra loro due bambini di 2 e 3 anni, Morgana Giagoni ed Enrico Mazzoccu. La mattina del 19 novembre di quattro anni fa l'Isola si risvegliò sotto shock: 2700 sfollati e danni per più di 600 milioni di euro. Oggi la ferita è ancora aperta e in Gallura è sempre viva la paura che il fenomeno si possa ripetere anche perché, nel frattempo, nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio che ha mostrato tutte le sue fragilità. Risale al 2015 la firma a Palazzo Chigi dell'accordo di programma: vengono sbloccati 25,3 milioni di euro, di cui 9 regionali, individuati nell'ambito del progetto strategico "Italia sicura". Ma poco é stato fatto. A Olbia sta muovendo i primi passi il "piano Mancini", che prevede la realizzazione di quattro grandi bacini di raccolta delle acque piovane alla periferia della città:i sopralluoghi inizieranno dal prossimo 27 novembre. Non é cambiato nulla invece da quattro anni a oggi nella più grande incompiuta del post alluvione: il ponte di Monte Pino sulla strada provinciale 38 che collega Olbia con Tempio,sede del tribunale. Qui è rimasta tale e quale la voragine creatasi la sera del 18 novembre di quattro anni fa. Con le macchine ancora sepolte dai detriti dove persero la vita Bruno Fiore, 68 anni, Sebastiana Brundu, 61 anni, e Maria Loriga, 54 anni.(ANSA).

11:13Dipendente Basilica ruba offerte, carabiniere lo arresta

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Un uomo di 61 anni, barese, da cinque anni addetto ai servizi della Basilica di San Nicola, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri mentre rubava i soldi lasciati dai fedeli nelle cassette delle offerte all'interno dell'area presbiterale della Cripta della chiesa. Ieri pomeriggio, approfittando del fatto che in basilica c'erano pochi fedeli a causa della giornata piovosa, l'uomo ha aperto con le chiavi il cancello che protegge la tomba che raccoglie le reliquie del santo e ha introdotto nella cassetta delle offerte un cavo di acciaio alla cui estremità aveva posto una calamita estraendo così le monete. Tra i pochi fedeli presenti c'era però un carabiniere che si è accorto di quanto stava accadendo e ha bloccato l'uomo arrestandolo poi con il supporto di colleghi del 112. L'uomo è ora ai domiciliari. .

11:09Calcio: Aduriz prolunga, con l’Athletic Bilbao fino al 2019

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Aritz Aduriz, a fine stagione, non smetterà di giocare. Il centravanti dell'Athletic Bilbao, ed ex nazionale spagnolo, ha infatti prolungato l'accordo con il club basco per un'altra stagione. Lo ha ufficializzato lo stesso Athletic, sul proprio sito. Aduriz avrebbe dovuto concludere la propria esperienza al San Mamés il 30 giugno 2018 e invece giocherà fino alla fine della stagione 2018/19, cioè fino all'età di 38 anni. Il club ha inoltre inserito una clausola rescissoria di 40 milioni. "Sono molto contento e molto grato all'Athletic Bilbao, che considero la mia seconda famiglia: sono felice di continuare per un altro anno, cercherò di ripagare la fiducia che hanno riposto in me i dirigenti", ha detto il centravanti. Nelle quattro stagioni precedenti, Aduriz ha battuto i record dei migliori marcatori baschi. Nella stagione 2012/13 ha realizzato in totale 18 gol, dei quali 14 nella Liga, ripetendosi nella stagione 2013/14, ma con 16 gol in campionato.

10:59Incidenti stradali: scontro fra Tir in A4, chiusa autostrada

(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Cinque tir sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto stamani sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, nei pressi dell'uscita di San Stino di Livenza (Venezia), in seguito al quale Autovie Venete ha deciso la stessa uscita e Portogruaro (Venezia), con uscita obbligatoria a Portogruaro. Nella zona si sono formate code di sette chilometri su una carreggiata e di tre chilometri sull'altra. Tre Tir sono stati rimossi rapidamente mentre altri due, danneggiati in maniera grave - si apprende da Autovie Venete - sono tuttora sul posto. Nell'incidente uno dei conducenti dei mezzi pesanti è rimasto ferito in maniera molto grave ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. L'incidente - riferisce Autovie Venete - è avvenuto in un tratto di autostrada dove al momento non sono stati installati i cantieri per la realizzazione della terza corsia e dove la carreggiata ha larghezza normale ed è totalmente libera da intralci legati a lavori.