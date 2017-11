Ultima ora

16:32Roma: Alisson, per lo scudetto siamo su strada giusta

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Ho imparato cosa significa il derby per questa città, per questa squadra e questi tifosi, per me è troppo importante vincerlo. Sarà una grandissima partita, tutte e due le squadre sono in un gran momento". Così il portiere della Roma, Alisson, a tre giorni dalla stracittadina contro la Lazio, in programma all'Olimpico. "Le chance che la Roma vinca lo scudetto e il Brasile il Mondiale? Sono le stesse, 50 e 50. Nessuno vince prima, ma siamo sulla strada giusta qui e anche in nazionale - aggiunge poi il numero uno dei giallorosso -. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e di alto livello, stiamo lavorando bene. Cercheremo di arrivare in fondo per vincere lo scudetto e pure il Mondiale".

16:28Calcio: Hamsik “non guardiamo classifica, Milan fortissimo”

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "Dovremo stare attenti al Milan, anche se la classifica dice altro, i rossoneri restano fortissimi e ci metteranno in difficoltà. Dovremo essere pronti e reagire, giocando come stiamo facendo da inizio campionato". Lo ha detto il capitano del Napoli, Marek Hamsik, a proposito della sfida di sabato sera contro la squadra di Montella. "Veniamo dalla sosta - ha detto Hamsik - che è servita, anche se 13 calciatori sono stati con le Nazionali e Sarri non era contento di questo. Ora, però, siamo pronti, carichi per ripartire e restare al primo posto in classifica. Tra Milan e Shakhtar ci aspettano due partite importanti, ma pensiamo a sabato. Poi al resto". Hamsik ha parlato anche di traguardi personali, a cominciare dal record di gol con la maglia del Napoli: gliene manca uno per raggiungere il record di 115 reti di Maradona. "Ci penso - ha detto - ma quando arriverà, arriverà. Ho segnato tanto, ho sempre dimostrato di poter fare tante reti in un campionato e quindi sono tranquillo, non lo vivo come un problema".

16:15Pittrice scomparsa: sopralluogo Ris in casa donna a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - E' frenetica in queste ore l'attività dei carabinieri per fare chiarezza sulla morte di Renata Rapposelli, la pittrice 64enne di Ancona scomparsa il 9 ottobre dopo una visita a Giulianova all'ex marito e al figlio, indagati per omicidio e occultamento di cadavere dalla Procura di Ancona. Suo, ormai con pochi margini di dubbio, il corpo ritrovato giorni fa in una zona di campagna a Tolentino (Macerata), nei pressi del fiume Chienti, su cui ieri è stata eseguita l'autopsia. I militari del Ris hanno fatto oggi un sopralluogo in casa della pittrice e chiesto la presenza del legale di marito e figlio, l'avv. Alessandro Angelozzi, per ulteriori accertamenti sull'auto in uso a Giuseppe e Simone Santoleri. Si può facilmente intuire che gli investigatori sono alla ricerca di prove (tracce di terreno e altro) per collocare l'auto sul luogo del rinvenimento del cadavere, abbastanza distante dal percorso che l'ex marito della Rapposelli dice di aver fatto per riaccompagnarla nelle Marche lasciandola alle porte di Loreto.

16:12‘Ndrangheta: Minotauro, pentito ritratta accuse

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Colpo di scena al Palazzo di Giustizia di Torino durante il processo d'appello bis della maxi inchiesta, chiamata Minotauro, sulla 'ndrangheta in Piemonte. Uno dei pentiti chiamato a testimoniare, Rocco Marando, ha ritrattato le precedenti deposizioni. Inoltre, ha anche lasciato intendere di essere stato in qualche modo "forzato". Il suo difensore, l'avvocato Michele Polleri, ha dismesso l'incarico e ha lasciato l'aula. La Corte ha nominato un avvocato d'ufficio. Minotauro è stata la più vasta inchiesta sulla presenza della 'ndrangheta nel Nord Ovest. La causa in corso a Torino si celebra per ordine della Cassazione, che il 12 maggio 2016 aveva confermato 23 condanne ma ne aveva annullate alcune con rinvio. Gli imputati ora sono sei (un settimo è deceduto). Marando è componente di una famiglia di origini calabresi che da decenni si è stabilita in un paese del circondario di Torino.

16:10Calcio: Hamsik, il Napoli vuole questo scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "La Juventus arriva da sei scudetti consecutivi ed è la squadra da battere. Noi però le siamo vicini o forse siamo allo stesso livello. Forse ci manca ancora qualcosina, ma vogliamo finalmente vincere questo scudetto". Lo ha detto il capitano del Napoli, Marek Hamsik, intervenendo a un'iniziativa dello sponsor del Napoli. "Ci manca ancora qualcosa di piccolo - ha spiegato Hamsik - dal punto di vista mentale, fisico. Ricordiamoci che per vincere, tutto deve essere perfetto "Tutto è ancora aperto - ha aggiunto il giocatore slovacco - perché siamo ancora all'inizio del campionato. Però pensiamo a noi stessi, non alle altre. Le prime cinque squadre sono ravvicinate in classifica, ogni gara sarà importante per quanto riguarda la graduatoria. Ora pensiamo al Milan, poi alle prossime".

16:05Azzurri: Hamsik, su impianti meglio Slovacchia di Italia

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "Il calcio italiano è tra i migliori del mondo, ma l'Italia deve migliorare. Da un punto di vista del movimento è fortissimo, ma come strutture è dietro ad altri Paesi. Bisogna lavorare tanto sotto questo aspetto, anche la Slovacchia sta costruendo stadi nuovi e moderni. Questo, in Italia, manca molto". Lo ha detto Marek Hamsik analizzando la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. "E' un peccato - ha aggiunto il centrocampista del Napoli - che l'Italia, come anche la mia Slovacchia, siano state eliminate. Ho visto la gara degli azzurri e mi è dispiaciuto. Sarà difficile ma dopo la tragedia si può solo migliorare. Il calcio italiano si guarderà allo specchio e risolverà i problemi, bisogna essere positivi".

16:01Sisma: Basilica di Collemaggio riaperta entro dicembre

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Tutto è ancora un work in progress: la pulitura del pavimento da ultimare, la nuova illuminazione da integrare e da mettere a punto, i delicati interventi finali sui preziosi stucchi della Cappella del Santo, ma passo dopo passo, la basilica di Collemaggio a l'Aquila, fortemente danneggiata dal terremoto del 2009, si avvia verso la fine dei lavori di restauro post sisma. La promessa della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio dell'Aquila è che entro dicembre nella chiesa si celebrerà la messa. "Un orgoglio - scrive in un post su Fb la Sovrintendenza, diretta da Alessandra Vittorini - per tutti coloro che hanno accompagnato questi due anni di rinascita: la Soprintendenza dell'Aquila e cratere (progetto e direzione lavori), gli esperti degli Atenei di Milano, Roma e L'Aquila (gruppo tecnico scientifico di supporto alla progettazione), l'Eni (finanziamento), l'impresa Arcas che ha svolto i lavori, i tecnici, i restauratori, le maestranze e tutto il personale di supporto".