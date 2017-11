Ultima ora

17:13Calcio: Roma fa accordo con Uber ma è rivolta taxi

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Bufera sulle radio private capitoline per un accordo della Roma con Uber, multinazionale Usa per i servizi di trasporto privato attraverso l'app sulla mobilità. La partnership si sviluppa in più attività che copriranno l'intera stagione: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle partite giocate in casa otterrà uno sconto del 20% per corse da e per lo stadio. Immediate le telefonate di protesta dei tassisti che hanno minacciato una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle 18. Il club giallorosso ha chiarito all'Ansa che "nell'ambito delle iniziative volte a facilitare l'accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La partnership con Uber è la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La società si augura di stringere a breve ulteriori collaborazioni allo stesso scopo".

17:10Attentato dinamitardo a bar e negozio nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Duplice attentato dinamitardo a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove, la scorsa notte, sono state fatte esplodere - in rapida sequenza - tre bombe di fattura artigianale, una davanti a un negozio di detersivi e due davanti a un bar che, fortunatamente, hanno provocato solo danni a cose. In entrambi i casi sono state danneggiate saracinesche, vetrine e articoli in vendita. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. I titolari degli esercizi commerciali - che sono uno vicino all'altro - hanno dichiarato ai militari di non avere mai subìto minacce o richieste di estorsioni. (ANSA).

16:46Malagò: “Con Ventura un rapporto subordinato di lavoro”

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Ognuno può dare il proprio giudizio, ma stiamo parlando di un rapporto subordinato di lavoro". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla 'buonuscita' dell'allenatore della Nazionale, Giampiero Ventura. "Nella storia del calcio - ha detto Malagò a margine della presentazione al ministero della Salute della campagna 'Salute, sport e movimento fisico - non è il primo caso, e non sarà nemmeno l'ultimo, che un allenatore viene dimesso prima della scadenza del contratto e rimane con la propria remunerazione fino alla fine del contratto". "Stiamo parlando - ha concluso - di un rapporto subordinato di lavoro".

16:41Dopo 36 anni Procura Bari riapre caso su omicidio Palmina

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Omicidio volontario aggravato a carico di ignoti è l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Bari nel fascicolo relativo alla morte di Palmina Martinelli, la 14enne fasanese che l'11 novembre del 1981 fu trovata avvolta dalle fiamme nella sua casa. La ragazzina morì 22 giorni dopo in ospedale. A più di 36 anni dal fatto e con una sentenza di assoluzione definitiva a carico dei due imputati che l'allora pm Nicola Magrone individuò come i presunti assassini ma che non potranno più essere processati, la magistratura barese prova a trovare eventuali corresponsabili del decesso della ragazza. L'indagine, aperta dopo la pronuncia della Cassazione di un anno fa che attribuiva a Bari la competenza ad indagare sul caso dopo l'archiviazione del Tribunale di Brindisi, è affidata alle pm Simona Filoni e Bruna Manganelli secondo cui ci siano margini di approfondimento. L'obiettivo è allargare l'orizzonte all'intero contesto, anche familiare, impregnato - stando agli atti - di degrado e illegalità.

16:41Calcio: Ranocchia, Inter pronta a battaglia contro Atalanta

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Abbiamo lavorato bene, siamo pronti per un'altra battaglia e per prenderci i tre punti". Andrea Ranocchia carica la squadra nerazzurra, in vista della sfida contro l'Atalanta a San Siro. Una partita da non sottovalutare, visto che la squadra di Gasperini è riuscita a pareggiare anche contro la Juventus. "Da adesso - continua il difensore nerazzurro - avremo tante partite importanti da affrontare, iniziando da quella con l'Atalanta. Ci stiamo preparando bene, ora stanno tornando tutti e fra poco lavoreremo col gruppo al completo. Sappiamo che ci attende una partita dura ma dobbiamo fare quello che abbiamo fatto sin qui. La strada è lunga, l'obiettivo è distante ma dobbiamo rimanere lì in alto". Tra oggi e domani Spalletti potrà contare sulla squadra al completo. Domenica l'Inter punta alla vittoria davanti a oltre 50 mila tifosi pronti a supportare i nerazzurri terzi in classifica.

16:32Roma: Alisson, per lo scudetto siamo su strada giusta

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Ho imparato cosa significa il derby per questa città, per questa squadra e questi tifosi, per me è troppo importante vincerlo. Sarà una grandissima partita, tutte e due le squadre sono in un gran momento". Così il portiere della Roma, Alisson, a tre giorni dalla stracittadina contro la Lazio, in programma all'Olimpico. "Le chance che la Roma vinca lo scudetto e il Brasile il Mondiale? Sono le stesse, 50 e 50. Nessuno vince prima, ma siamo sulla strada giusta qui e anche in nazionale - aggiunge poi il numero uno dei giallorosso -. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e di alto livello, stiamo lavorando bene. Cercheremo di arrivare in fondo per vincere lo scudetto e pure il Mondiale".

16:28Calcio: Hamsik “non guardiamo classifica, Milan fortissimo”

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "Dovremo stare attenti al Milan, anche se la classifica dice altro, i rossoneri restano fortissimi e ci metteranno in difficoltà. Dovremo essere pronti e reagire, giocando come stiamo facendo da inizio campionato". Lo ha detto il capitano del Napoli, Marek Hamsik, a proposito della sfida di sabato sera contro la squadra di Montella. "Veniamo dalla sosta - ha detto Hamsik - che è servita, anche se 13 calciatori sono stati con le Nazionali e Sarri non era contento di questo. Ora, però, siamo pronti, carichi per ripartire e restare al primo posto in classifica. Tra Milan e Shakhtar ci aspettano due partite importanti, ma pensiamo a sabato. Poi al resto". Hamsik ha parlato anche di traguardi personali, a cominciare dal record di gol con la maglia del Napoli: gliene manca uno per raggiungere il record di 115 reti di Maradona. "Ci penso - ha detto - ma quando arriverà, arriverà. Ho segnato tanto, ho sempre dimostrato di poter fare tante reti in un campionato e quindi sono tranquillo, non lo vivo come un problema".