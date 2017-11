Ultima ora

20:34Auto: Cetilar Villorba corre al Motor Show

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Al Motor Show 2017 arriva il box di Cetilar Villorba Corse.Dopo l'esaltante stagione d'esordio alla 24 Ore di Le Mans e nell'European Le Mans Series nella classe LMP2, il team diretto da Raimondo Amadio dal 2 al 10 dicembre parteciperà alla storica kermesse di Bologna Fiere, evento attesissimo da tutti gli appassionati di motori (e non solo) capace nel tempo di rilanciare la valorizzazione delle attività racing più rappresentative anche a livello internazionale. La scuderia veneta sarà speciale protagonista nell'area Motorsport del Motor Show, ubicata nel padiglione 26 di Bologna Fiere, dove Cetilar Villorba Corse esporrà la Dallara P217 #47 che ha concluso nona assoluta alla 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno con i piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi. Il tutto in uno stand particolare che ricreerà proprio le sembianze del box del team, dove fra le varie sorprese saranno distribuiti anche diversi gadget (come poster e gioco della 24 Ore).

20:27Calcio: Cristiano Ronaldo, voglio 7 figli e 7 Palloni d’oro

(ANSA) - PARIGI, 16 NOV - Cristiano Ronaldo, tre figli e uno in arrivo, quattro volte Pallone d'oro, ha detto al quotidiano L'Equipe che il suo numero preferito è il 7. E che vuole "7 figli e 7 palloni d'oro". "In casa c'è un po' più di disordine e anche un po' più di rumore. Ma lo adoro - dice CR7 -, sono davvero felice di essere al centro di tutto questo. Questi bambini li ho voluti, per me una vita senza bambini non ha senso. Ho la fortuna di averne quattro. Quando invecchi diventano un sostegno. E spesso ho detto di volerne sette... quattro non è abbastanza, e poi 7 è il mio numero. Voglio sette figli e sette Palloni d'oro. Non mi fermo qui, fin quando giocherò ambirò a vincere tutto quello che posso vincere. Adesso sogno il mio quinto Pallone d'oro e l'anno prossimo ce ne sarà un altro da inseguire".

20:12Uccide il padre a fucilate, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - ROSSANO (COSENZA), 16 NOV - Un giovane di 26 anni ha ucciso il padre con alcuni colpi di fucile ed é stato poi arrestato dai carabinieri. É accaduto a Rossano, centro dello jonio cosentino. L'omicidio, secondo le prime notizie, é avvenuto nell'abitazione di famiglia. Al momento non sono state rese note le generalità né della vittima, né dell'omicida. Il giovane parricida, dopo l'arresto, é stato portato nella caserma della Compagnia di Rossano dei carabinieri, dove viene sentito in queste ore dagli investigatori. Le indagini sono dirette dal pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari. Si sta accertando, in particolare, anche attraverso le dichiarazioni del giovane arrestato, se l'omicidio sia avvenuto nel corso di una lite o in altre circostanze. Non si sa, al momento, se in casa, nel momento del fatto, oltre alla vittima ed all'assassino, ci fossero altre persone. (ANSA).

20:07Calcio: crac Modena, Caliendo indagato per uso beni illeciti

(ANSA) - MODENA, 16 NOV - L'ex presidente del Modena Calcio, Antonio Caliendo (in passato procuratore di giocatori come Roberto Baggio e David Trezeguet), a quanto si apprende è indagato dalla procura di Modena con le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione (delle imposte) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter del codice penale). Delle prime due ipotesi qualcosa nei mesi scorsi era emerso, la terza è una novità. La procura non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla notizia. Secondo quanto trapela però, il fascicolo in mano al pm modenese Luca Guerzoni è stato aperto all'incirca un anno fa e la magistratura sarebbe in attesa di rogatorie nel proseguo delle indagini in corso. Il fascicolo non riguarderebbe direttamente la gestione del club Modena Calcio (che dopo mesi travagliati è stato radiato dalla Lega Pro), quanto, piuttosto, la persona di Caliendo e il suo patrimonio finanziario. (ANSA).

19:42Bertinotti, centrosinistra ha bisogno di reinventarsi

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "La sinistra ha bisogno di reinventarsi come l'araba fenice. Può rinascere solo dalle sue ceneri". Lo ha detto Fausto Bertinotti, ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito al tentativo di Piero Fassino di formare un centrosinistra largo coinvolgendo diverse sensibilità politiche.

19:37Folla aggredisce Cc per consentire fuga spacciatore

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 16 NOV - Un folto gruppo di persone si è scagliato contro i carabinieri che tentavano di arrestare uno spacciatore di stupefacenti. E' accaduto a Cerignola nel corso di controlli dei militari nella strada conosciuta da tutti come la 'via dello spaccio'. Dopo aver individuato e bloccato un ragazzo in possesso di cinque grammi di cocaina e due di marijuana in via Penne, a Cerignola, i carabinieri si sono imbattuti in una folla inferocita che ha permesso la fuga al presunto spacciatore. I militari hanno evitato l'aggressione fisica grazie all'intervento di colleghi e di due auto della Guardia di Finanza. Alla fine, i carabinieri sono riusciti ad arrestare per resistenza a pubblico ufficiale, Mario Lanza, di 58 anni, padre del ragazzo, pregiudicato, riuscito a fuggire e ora denunciato in stato di irreperibilità per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciate anche altre 9 persone, responsabili di aver aggredito i Cc per favorire la fuga del presunto spacciatore.

19:36C.destra: Parisi, tema leadership logoro, altre priorità

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "La questione leadership è abbastanza logora e prima di questa il centrodestra ha due problemi da risolvere, il vincolo di mandato e il programma". A dirlo, il leader di Energie per l'Italia Stefano Parisi, oggi a Torino per l'inaugurazione della sede del suo movimento politico e per una serie di incontri. "Bisogna fare in modo - sottolinea Parisi - che questo centrodestra trovi una condivisione almeno su certi punti di programma che ci si impegna a realizzare. E questo - precisa - prima delle elezioni, il leader poi si troverà, sarà quello più capace di mettere insieme la coalizione".