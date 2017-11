Ultima ora

20:47Papa visita Presidio Sanitario Solidale in Piazza Pio XII

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 NOV - Questo pomeriggio Papa Francesco ha fatto visita al Presidio Sanitario Solidale in Piazza Pio XII, di fronte alla Basilica di San Pietro. Un appuntamento non previsto. Lo riferisce Radio Vaticana. La struttura rientra nelle iniziative per la prima Giornata mondiale dei poveri, organizzata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che si celebra questa domenica. Il Pontefice ha visitato il piccolo ospedale da campo, quindi ha salutato un gruppo di poveri in attesa di essere visitati, i medici volontari che in questi giorni effettuano visite gratuite a quanti in difficoltà e gli operatori tutti. La visita di Papa Francesco al Presidio Sanitario Solidale in Piazza Pio XII, davanti San Pietro, è "una grande gioia per noi e per tutti i nostri confratelli e consorelle che da sempre sono in prima linea per l'aiuto del prossimo", ha affermato Roberto Trucchi, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

20:44Libano: Aoun, Hariri a Parigi nel finesettimana,poi a Beirut

(ANSA) - BEIRUT, 16 NOV - Il premier dimissionario Saad Hariri arriverà a Beirut dopo essersi recato a Parigi nei prossimi giorni: lo ha detto oggi il presidente libanese Michel Suleiman parlando con i giornalisti nel consueto incontro con la stampa nel palazzo presidenziale di Baabda. Lo riferisce il quotidiano libanese The Daily Star. Il giornale afferma che Aoun ha detto ai giornalisti che Hariri andrà a Parigi nel fine settimana e che subito dopo tornerà a Beirut per discutere delle sue dimissioni, annunciate in diretta tv da Riad il 4 novembre scorso. "Una volta tornato a Beirut - ha detto Aoun - potremmo decidere i prossimi passi relativi al governo".

20:44Ostia: Spada trasferito in carcere massima sicurezza

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Roberto Spada, arrestato per avere aggredito un giornalista della Rai il 7 novembre ad Ostia, sarà trasferito nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo in provincia di Udine. La decisione è legata al fatto che il carcere di Regina Coeli non è attrezzato a questo tipo di detenzione mentre per le altre case circondariali del Lazio non ci sono le condizioni ambientali per ospitare Spada.

20:41Molestie: accuse a senatore dem Franken, ex comico tv

(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - Una ex attrice e modella, attualmente anchor radio in Californa, Leeann Tweeden, accusa il senatore democratico Al Franken, un ex comico radio-televisivo molto famoso negli Usa, di averla palpeggiata e baciata senza il suo permesso. Sono le prime accuse dirette che riguardano un senatore in carica. L'episodio, in un tour in Medio Oriente tra i militari, risale al 2006 quando Franken non era parlamentare. Il Senatore ha detto di non ricordare l'episodio, ma si è scusato ammettendo un comportamento improprio.

20:34Auto: Cetilar Villorba corre al Motor Show

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Al Motor Show 2017 arriva il box di Cetilar Villorba Corse.Dopo l'esaltante stagione d'esordio alla 24 Ore di Le Mans e nell'European Le Mans Series nella classe LMP2, il team diretto da Raimondo Amadio dal 2 al 10 dicembre parteciperà alla storica kermesse di Bologna Fiere, evento attesissimo da tutti gli appassionati di motori (e non solo) capace nel tempo di rilanciare la valorizzazione delle attività racing più rappresentative anche a livello internazionale. La scuderia veneta sarà speciale protagonista nell'area Motorsport del Motor Show, ubicata nel padiglione 26 di Bologna Fiere, dove Cetilar Villorba Corse esporrà la Dallara P217 #47 che ha concluso nona assoluta alla 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno con i piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi. Il tutto in uno stand particolare che ricreerà proprio le sembianze del box del team, dove fra le varie sorprese saranno distribuiti anche diversi gadget (come poster e gioco della 24 Ore).

20:27Calcio: Cristiano Ronaldo, voglio 7 figli e 7 Palloni d’oro

(ANSA) - PARIGI, 16 NOV - Cristiano Ronaldo, tre figli e uno in arrivo, quattro volte Pallone d'oro, ha detto al quotidiano L'Equipe che il suo numero preferito è il 7. E che vuole "7 figli e 7 palloni d'oro". "In casa c'è un po' più di disordine e anche un po' più di rumore. Ma lo adoro - dice CR7 -, sono davvero felice di essere al centro di tutto questo. Questi bambini li ho voluti, per me una vita senza bambini non ha senso. Ho la fortuna di averne quattro. Quando invecchi diventano un sostegno. E spesso ho detto di volerne sette... quattro non è abbastanza, e poi 7 è il mio numero. Voglio sette figli e sette Palloni d'oro. Non mi fermo qui, fin quando giocherò ambirò a vincere tutto quello che posso vincere. Adesso sogno il mio quinto Pallone d'oro e l'anno prossimo ce ne sarà un altro da inseguire".

20:12Uccide il padre a fucilate, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - ROSSANO (COSENZA), 16 NOV - Un giovane di 26 anni ha ucciso il padre con alcuni colpi di fucile ed é stato poi arrestato dai carabinieri. É accaduto a Rossano, centro dello jonio cosentino. L'omicidio, secondo le prime notizie, é avvenuto nell'abitazione di famiglia. Al momento non sono state rese note le generalità né della vittima, né dell'omicida. Il giovane parricida, dopo l'arresto, é stato portato nella caserma della Compagnia di Rossano dei carabinieri, dove viene sentito in queste ore dagli investigatori. Le indagini sono dirette dal pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari. Si sta accertando, in particolare, anche attraverso le dichiarazioni del giovane arrestato, se l'omicidio sia avvenuto nel corso di una lite o in altre circostanze. Non si sa, al momento, se in casa, nel momento del fatto, oltre alla vittima ed all'assassino, ci fossero altre persone. (ANSA).