22:36Firenze, giro vite anti slot, no vicino a parchi e scuole

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - A Firenze stop all'apertura di sale slot e a nuove 'macchinette' nel raggio di 500 metri da scuole, impianti sportivi, discoteche, parchi, sportelli bancomat e altri luoghi sensibili. In più, penalità nell'assegnazione di contributi e nel riconoscimento di canoni agevolati a esercenti del settore, e siti di gioco online bannati dal wifi comunale. Queste alcune delle misure contenute nel nuovo regolamento anti-slot che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re: emanato dopo la bocciatura, da parte del Tar, dell'ordinanza con cui Palazzo Vecchio fissava a 14 ore giornaliere al massimo l'apertura di sale slot e videopoker, il testo attuale prevede inoltre che debba essere emessa una nuova ordinanza, che, in base ad una intesa tra Stato e Regioni del settembre scorso, fissa a 18 ore il limite di esercizio quotidiano di questi spazi.

21:43Tentata concussione, indagato Del Basso De Caro

(ANSA) - BENEVENTO, 16 NOV - Avviso di chiusura indagini per il sottosegretario Pd alle infrastrutture e trasporti, Umberto Del Basso De Caro: la procura del capoluogo sannita ipotizza i reati di tentata concussione e voto di scambio, per una vicenda risalente a cinque anni fa. L'esponente dem si sarebbe rivolto all'allora direttore generale dell'azienda ospedaliera di Benevento, facendo pressioni perché trasferisse alcuni dirigenti che sua moglie, Ida Ferraro, dirigente amministrativo dell'azienda, riteneva ostili. All'origine delle accuse una telefonata tra Del Basso De Caro e il manager dell'ospedale Rummo, Nicola Boccalone, intercettata e finita già sui giornali nel 2013. Proprio il lungo arco di tempo intercorso tra la vicenda e l'avviso di chiusura indagini suscita la reazione del sottosegretario. "In questo enorme arco temporale non sono mai stato sentito ne' sottoposto a interrogatorio. E oggi a fine legislatura la questione si ripropone come un 'fiume carsico'".

21:31Ostia: Boldrini, lo Stato c’é, vicini a chi si impegna

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Siamo qui per dimostrare alle croniste e ai cronisti che non sono soli, che le istituzioni ci sono e c'è anche tanta gente, tante persone che hanno voluto esserci, e sono venute anche da fuori". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini in piazza a Ostia per la manifestazione contro la mafia e per la libertà di stampa. "È importante essere qui perché i riflettori non si devono mai spegnere" ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in piazza Anco Marzio per la manifestazione promossa da Libera e Fnsi. "Il X Municipio è un territorio sano e noi siamo qui a testimoniare la nostra presenza come istituzione - ha poi aggiunto -, per garantire che la parte sana che c'è ed è la maggior parte, sia supportata dalle istituzioni". Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha, invece, annunciato: "Faremo una proposta alle università romane: siamo disponibili ad aiutare l'università per aprire a Ostia alcuni corsi universitari".

21:26Libia: Alfano, soluzione politica, non scorciatoie militari

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - "In Libia sono in gioco stabilità e sicurezza in tutto il Mediterraneo. E' indispensabile una soluzione politica, non ci sono scorciatoie militari, perché se un partito sceglie l'opzione militare, la crisi potrebbe continuare a lungo e l'Isis potrebbe riemergere": lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, di cui l'Italia e' presidente di turno. Quindi ha ribadito che "la lotta contro il terrorismo deve rimanere una priorità strategica".

21:26Protesta migranti, prossima notte in strutture parrocchie

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - Passeranno la notte in alcuni patronati di parrocchie i migranti che stanno dando vita a una 'marcia', con obiettivo finale Venezia, per protestare contro le condizioni di accoglienza, definite "non dignitose per la dignità umana", presenti nell'Hub di Conetta, a Cona, nel veneziano. La soluzione è stata comunicata da prefetto Carlo Boffi, al termine di un colloquio telefonico con il Patriarcato, ai manifestanti che hanno accolto la notizia con urla di gioia e grida come "viva l'Italia". "Il patriarca di Venezia - ha detto il prefetto ai manifestanti - ha dato disponibilità di alcune parrocchie della zona per accogliervi in modo di passare la nottata in un posto caldo".

21:23Spagna: Pp di Rajoy a processo per ostruzione giustizia

(ANSA) - MADRID, 16 NOV - Un giudice di Madrid ha confermato il rinvio a giudizio del Partido Popular del premier spagnolo Mariano Rajoy per ostruzione alla giustizia nel processo sui 'fondi neri' versati nella 'cassa B' del partito dal 1990 al 2007. Il Pp, riferisce la stampa spagnola, è accusato di avere deliberatamente reso inutilizzabili i computer dell'ex-tesoriere Luis Barcenas, imputato nella inchiesta sulla 'cassa b'. E' il primo caso di un partito in Spagna rinviato a giudizio come 'persona fisica'.

21:20Azzurri: Lotti, dimissioni Tavecchio? Attendo comitato Figc

(ANSA) - PRATO, 16 NOV - "So che la federazione si riunirà in Consiglio federale lunedì. Attendo ulteriori soluzioni che vorranno presentarci". Lo ha detto il ministro dello Sport, Luca Lotti, intervenendo sulla polemica che riguarda l'eliminazione della Nazionale di calcio dai Mondiali, a margine di un incontro del Pd a Prato. Ai cronisti che chiedevano se il ministro si aspettasse un passo indietro del presidente Tavecchio, Lotti ha risposto: "È il momento di fare una riflessione seria, di far ripartire il calcio e di rifondarlo da zero. Ad ora non ho sentito né soluzioni, né idee, né proposte. Quindi, mi sembra che si sia nella stessa identica situazione di qualche giorno fa. Mi auguro che si rifletta bene e si prendano le giuste decisioni. Per rispetto della federazione attendo quello che lunedì mattina il comitato federale ci dirà e ci farà sapere".