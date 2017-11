Ultima ora

00:49Tennis: Atp Finals, Sock batte Zverev e vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Ultima giornata di round robin per il "Boris Becker Group" alle Atp World Tour Finals 2017 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari) - quest'anno griffate dal nuovo sponsor Nitto - in corso alla "O2 Arena" di Londra, sede dell'evento dal 2009 e almeno fino al 2018. E nel finale non è mancata la (relativa) sorpresa. In chiusura di programma lo statunitense Jack Sock ha conquistato un posto in semifinale grazie al successo per 6-4 1-6 6-4, dopo un'ora e 53 minuti di battaglia con il tedesco Alexander Zverev.

00:12Aggredisce a pugni anziane sorelle, gravissima la maggiore

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 16 NOV - Un cittadino romeno è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio dopo avere brutalmente aggredito due anziane sorelle, di 63 e 84 anni, nel tardo pomeriggio di oggi a Busto Arsizio (Varese). La più anziana delle due è ricoverata in ospedale in pericolo di vita, in coma per un'emorragia cerebrale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due donne stavano passeggiando nel centro cittadino quando il giovane, apparentemente senza motivo, forse era sotto effetto di alcol ma gli accertamenti sono ancora in corso, si è scagliato contro la più giovane delle due colpendola allo sterno con un pugno e facendola cadere a terra. Allontanatosi di qualche metro, mentre la più anziana delle due stava cercando di aiutare la sorella ad alzarsi, il malvivente è tornato sui suoi passi colpendo anche l'84 enne con un pugno al volto. L'anziana donna è caduta a sua volta per terra picchiando violentemente la testa.

23:53Accuse a Bush padre, mi palpeggiò quando era presidente

(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - Una quinta donna si fa avanti e accusa l'ex presidente George H.W. Bush di averla palpeggiata durante una 'photo opportunity' nel 1992, in occasione di una raccolta fondi nell'ambito della campagna per la rielezione dell'allora presidente. La donna, che oggi ha 55 anni e vuole rimanere anonima, e' quindi la prima a riferire di un episodio risalente agli anni in cui Bush padre era presidente.

22:36Firenze, giro vite anti slot, no vicino a parchi e scuole

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - A Firenze stop all'apertura di sale slot e a nuove 'macchinette' nel raggio di 500 metri da scuole, impianti sportivi, discoteche, parchi, sportelli bancomat e altri luoghi sensibili. In più, penalità nell'assegnazione di contributi e nel riconoscimento di canoni agevolati a esercenti del settore, e siti di gioco online bannati dal wifi comunale. Queste alcune delle misure contenute nel nuovo regolamento anti-slot che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re: emanato dopo la bocciatura, da parte del Tar, dell'ordinanza con cui Palazzo Vecchio fissava a 14 ore giornaliere al massimo l'apertura di sale slot e videopoker, il testo attuale prevede inoltre che debba essere emessa una nuova ordinanza, che, in base ad una intesa tra Stato e Regioni del settembre scorso, fissa a 18 ore il limite di esercizio quotidiano di questi spazi.

21:43Tentata concussione, indagato Del Basso De Caro

(ANSA) - BENEVENTO, 16 NOV - Avviso di chiusura indagini per il sottosegretario Pd alle infrastrutture e trasporti, Umberto Del Basso De Caro: la procura del capoluogo sannita ipotizza i reati di tentata concussione e voto di scambio, per una vicenda risalente a cinque anni fa. L'esponente dem si sarebbe rivolto all'allora direttore generale dell'azienda ospedaliera di Benevento, facendo pressioni perché trasferisse alcuni dirigenti che sua moglie, Ida Ferraro, dirigente amministrativo dell'azienda, riteneva ostili. All'origine delle accuse una telefonata tra Del Basso De Caro e il manager dell'ospedale Rummo, Nicola Boccalone, intercettata e finita già sui giornali nel 2013. Proprio il lungo arco di tempo intercorso tra la vicenda e l'avviso di chiusura indagini suscita la reazione del sottosegretario. "In questo enorme arco temporale non sono mai stato sentito ne' sottoposto a interrogatorio. E oggi a fine legislatura la questione si ripropone come un 'fiume carsico'".

21:31Ostia: Boldrini, lo Stato c’é, vicini a chi si impegna

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Siamo qui per dimostrare alle croniste e ai cronisti che non sono soli, che le istituzioni ci sono e c'è anche tanta gente, tante persone che hanno voluto esserci, e sono venute anche da fuori". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini in piazza a Ostia per la manifestazione contro la mafia e per la libertà di stampa. "È importante essere qui perché i riflettori non si devono mai spegnere" ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in piazza Anco Marzio per la manifestazione promossa da Libera e Fnsi. "Il X Municipio è un territorio sano e noi siamo qui a testimoniare la nostra presenza come istituzione - ha poi aggiunto -, per garantire che la parte sana che c'è ed è la maggior parte, sia supportata dalle istituzioni". Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha, invece, annunciato: "Faremo una proposta alle università romane: siamo disponibili ad aiutare l'università per aprire a Ostia alcuni corsi universitari".

21:26Libia: Alfano, soluzione politica, non scorciatoie militari

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - "In Libia sono in gioco stabilità e sicurezza in tutto il Mediterraneo. E' indispensabile una soluzione politica, non ci sono scorciatoie militari, perché se un partito sceglie l'opzione militare, la crisi potrebbe continuare a lungo e l'Isis potrebbe riemergere": lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, di cui l'Italia e' presidente di turno. Quindi ha ribadito che "la lotta contro il terrorismo deve rimanere una priorità strategica".