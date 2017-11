Ultima ora

12:10Giovani uccisi in Sardegna: minacce a avvocato difesa

(ANSA) - NUORO, 17 NOV - Pesanti minacce su Facebook all'avvocato Mattia Doneddu, difensore di Alberto Cubeddu, il 21enne di Ozieri (Sassari) a processo a Nuoro per gli omicidi del 29enne di Nule (Sassari) Stefano Masala e dello studente 19enne di Orune (Nuoro) Gianluca Monni, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio del 2015. Lo ha denunciato lo stesso avvocato, questa mattina alla ripresa del processo in corso in Corte d'assise. Le minacce sarebbero arrivate dal gruppo "Vogliamo Stefano a casa" formato da familiari e amici della famiglia Masala, all'indomani della scomparsa del giovane, la sera del 7 maggio 2015, e mai tornato a casa. La famiglia di Masala, però, si è subito detta estranea a tali minacce, tramite l'avvocata Caterina Zoroddu. L'avv. Doneddu ha raccolto la solidarietà del collega di difesa Patrizio Rovelli, dei colleghi della parte civile e di tutta la Corte, che hanno condannato fermamente il gesto. (ANSA).

12:09Aggressione a troupe ‘Striscia’,preso 4/o aggressore

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Un altro componente della banda che martedì sera ha aggredito la troupe di 'Striscia la notizia' nel parco della Montagnola di Bologna è stato individuato è fermato dai Carabinieri. È un gambiano di 29 anni, sottoposto a fermo per rapina in concorso. L'uomo risulta incensurato e disoccupato, attualmente domiciliato in una Cooperativa sociale onlus nel bolognese. I militari lo hanno rintracciato ieri sera all'interno del parco della Montagnola. Si tratta del quarto componente della banda individuato dai Carabinieri.

11:55Riina: Procura di Parma dispone autopsia sulla salma

(ANSA) - PARMA, 17 NOV - La Procura di Parma ha disposto l'autopsia sulla salma di Totò Riina, il boss di Corleone morto nella notte nel reparto detenuti dell'ospedale Maggiore, dove era al 41 bis. La decisione di procedere all'esame medico legale è stata presa "trattandosi di un decesso avvenuto in ambiente carcerario e che quindi richiede completezza di accertamenti, a garanzia di tutti", ha spiegato il procuratore Antonio Rustico.

11:47Riina: forze dell’ordine davanti a Medicina Legale Parma

(ANSA) - PARMA, 17 NOV - Polizia e Carabinieri presidiano in divisa l'accesso della sezione di Medicina Legale dell'ospedale Maggiore di Parma, dove nella notte è morto Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Davanti al reparto, dove ci sono due macchine delle forze dell'ordine, ci sono cronisti, fotografi e cameraman. Nella struttura ospedaliera anche personale in borghese delle forze dell'ordine. Da parte di autorità e del personale ospedaliero c'è il massimo riserbo anche a tutela della privacy dei parenti. Le condizioni di salute del 'capo dei capi' di Cosa nostra si erano aggravate negli ultimi giorni dopo due interventi chirurgici e ieri erano improvvisamente diventate disperate. Per questo motivo, su indicazione dei medici che ne avevano accertato la gravità, il ministro della Giustizia Orlando aveva concesso ai familiari di potersi recare al capezzale di Riina.

11:44Migranti: rose bianche su bare, a Salerno funerali 26 donne

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Oggi, al Cimitero Monumentale di Salerno, le esequie delle ventisei giovani migranti recuperate dalla nave spagnola Cantabria attraccata in città lo scorso 5 novembre. Il rito funebre, al quale è stata invitata la cittadinanza tutta a partecipare, si sta svolgendo nella piazza degli Uomini Illustri del cimitero monumentale della città. Sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il prefetto Salvatore Malfi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, oltre alle massime autorità civili e religiose. Gli studenti della Consulta provinciale hanno deposto, sulle bare, ognuno una rosa bianca. Su quella di Osaro Osato, invece, i fiori sono tre: una rosa bianca e due piccole rose, una rosa e una celeste dal momento che portava in grembo un bimbo ancora troppo piccolo per sapere se fosse maschio o femmina. Sulla bara dell'altra nigeriana riconosciuta, Marian Shaka, invece, è stata adagiata anche una rosa celeste, per ricordare un maschietto che mai nascerà.

11:42Basket: Nba, Boston vola e manda ko Golden State

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Grande spettacolo nella notte Nba. Si sono giocate soltanto due partite, ma di grandissimo livello tecnico. Nel match clou di questo turno, i Boston Celtics si sono confermati la formazione più in forma del momento e hanno infilato la loro 14ma vittoria consecutiva ai danni nientemeno che dei campioni in carica dei Golden State Warriors. La partita è finita 92-88 ed è stata incerta fino alla fine, con i Celtics che hanno superato in rimonta i rivali. Grande basket anche fra gli Houston Rockets e i Phoenix Suns, finito 142-116, nonostante il punteggio dica di una superiorità schiacciante a favore dei Rockets, che nel solo primo tempo hanno addirittura segnato 90 punti e poi si sono limitati a gestire la gara. In gran spolvero James Harden, che ha messo a segno ben 48 punti, con 18 tiri liberi su 18. (ANSA).

11:41Truffava anziani su investimenti, arrestata bancaria Taranto

(ANSA) - TARANTO, 17 NOV - Per 15 anni, nella sua mansione di gestore di investimenti della clientela privata di una banca di Taranto, si sarebbe appropriata indebitamente di ingenti somme quantificate sinora in oltre 400mila euro, truffando soprattutto persone anziane: per questo una donna di 54 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dalla Gdf sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare. Le sono stati anche sequestrati 40mila euro. L'indagine è partita dopo la querela presentata nel dicembre dello scorso anno da una delle vittime. L'indagata, dipendente di un istituto bancario di Taranto dal 2001 al 2016 e poi impiegata da collaboratore privato in un'altra banca, simulava - secondo l'accusa - la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronendosi di somme relative a disinvestimenti non disposti dai titolari, faceva bonifici e prelevamenti diretti sui conti correnti dei clienti a loro insaputa, e utilizzava carte bancomat a loro intestate e di cui non conoscevano neppure l'esistenza.