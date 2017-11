Ultima ora

12:38Protesta migranti in Veneto, passata notte in patronati

(ANSA) - VENEZIA, 17 NOV - Hanno trascorso la notte in cinque strutture parrocchiali nel miranese, gli oltre 200 migranti che si sono allontanati dal centro di permanenza a Conetta, una frazione di Cona (Venezia) e che da giorni stanno dando vita a una 'marcia' verso Venezia per protestare contro le condizioni presenti nella realtà che li accoglie. I richiedenti asilo sono stati distribuiti per trascorrere la notte in edifici di pertinenza di parrocchie a Mira, Borbiago, Oriago e Gambarare, messe a disposizione dal patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia. Al momento, i migranti sono ancora nelle strutture e non è escluso che nell'arco della giornata possano arrivare delle soluzioni alla loro richiesta di non fare più ritorno a Cpa di Conetta. Riunioni sono in corso in queste ore per cercare delle destinazioni diverse. (ANSA).

12:34Tunnel Gran S.Bernardo potrebbe riaprire il 15 gennaio

(ANSA) - AOSTA, 17 NOV - Il traforo del Gran San Bernardo, chiuso dal 21 settembre, non riaprirà il 30 novembre, come previsto, e la data potrebbe slittare al 15 gennaio del prossimo anno. E' quanto ha riferito oggi il presidente della società svizzera di gestione (Tsgb) Olivier Francais, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani on line elvetici. "La data del 30 novembre - ha detto Francais - non potrà essere rispettata. Il tunnel del Gran San Bernardo potrebbe riaprire il 15 gennaio". La sospensione del collegamento tra Italia e Svizzera si era verificata a seguito del crollo, nel tratto italiano, di una soletta di sostegno dell'impianto di aerazione. La procedura di affidamento dei lavori di ripristino è stata completata la scorsa settimana. Dopo la recente chiusura per neve del colle del Gran San Bernardo i collegamenti con il Vallese svizzero sono completamente interrotti. (ANSA).

12:10Giovani uccisi in Sardegna: minacce a avvocato difesa

(ANSA) - NUORO, 17 NOV - Pesanti minacce su Facebook all'avvocato Mattia Doneddu, difensore di Alberto Cubeddu, il 21enne di Ozieri (Sassari) a processo a Nuoro per gli omicidi del 29enne di Nule (Sassari) Stefano Masala e dello studente 19enne di Orune (Nuoro) Gianluca Monni, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio del 2015. Lo ha denunciato lo stesso avvocato, questa mattina alla ripresa del processo in corso in Corte d'assise. Le minacce sarebbero arrivate dal gruppo "Vogliamo Stefano a casa" formato da familiari e amici della famiglia Masala, all'indomani della scomparsa del giovane, la sera del 7 maggio 2015, e mai tornato a casa. La famiglia di Masala, però, si è subito detta estranea a tali minacce, tramite l'avvocata Caterina Zoroddu. L'avv. Doneddu ha raccolto la solidarietà del collega di difesa Patrizio Rovelli, dei colleghi della parte civile e di tutta la Corte, che hanno condannato fermamente il gesto. (ANSA).

12:09Aggressione a troupe ‘Striscia’,preso 4/o aggressore

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Un altro componente della banda che martedì sera ha aggredito la troupe di 'Striscia la notizia' nel parco della Montagnola di Bologna è stato individuato è fermato dai Carabinieri. È un gambiano di 29 anni, sottoposto a fermo per rapina in concorso. L'uomo risulta incensurato e disoccupato, attualmente domiciliato in una Cooperativa sociale onlus nel bolognese. I militari lo hanno rintracciato ieri sera all'interno del parco della Montagnola. Si tratta del quarto componente della banda individuato dai Carabinieri.

11:55Riina: Procura di Parma dispone autopsia sulla salma

(ANSA) - PARMA, 17 NOV - La Procura di Parma ha disposto l'autopsia sulla salma di Totò Riina, il boss di Corleone morto nella notte nel reparto detenuti dell'ospedale Maggiore, dove era al 41 bis. La decisione di procedere all'esame medico legale è stata presa "trattandosi di un decesso avvenuto in ambiente carcerario e che quindi richiede completezza di accertamenti, a garanzia di tutti", ha spiegato il procuratore Antonio Rustico.

11:47Riina: forze dell’ordine davanti a Medicina Legale Parma

(ANSA) - PARMA, 17 NOV - Polizia e Carabinieri presidiano in divisa l'accesso della sezione di Medicina Legale dell'ospedale Maggiore di Parma, dove nella notte è morto Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Davanti al reparto, dove ci sono due macchine delle forze dell'ordine, ci sono cronisti, fotografi e cameraman. Nella struttura ospedaliera anche personale in borghese delle forze dell'ordine. Da parte di autorità e del personale ospedaliero c'è il massimo riserbo anche a tutela della privacy dei parenti. Le condizioni di salute del 'capo dei capi' di Cosa nostra si erano aggravate negli ultimi giorni dopo due interventi chirurgici e ieri erano improvvisamente diventate disperate. Per questo motivo, su indicazione dei medici che ne avevano accertato la gravità, il ministro della Giustizia Orlando aveva concesso ai familiari di potersi recare al capezzale di Riina.

11:44Migranti: rose bianche su bare, a Salerno funerali 26 donne

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Oggi, al Cimitero Monumentale di Salerno, le esequie delle ventisei giovani migranti recuperate dalla nave spagnola Cantabria attraccata in città lo scorso 5 novembre. Il rito funebre, al quale è stata invitata la cittadinanza tutta a partecipare, si sta svolgendo nella piazza degli Uomini Illustri del cimitero monumentale della città. Sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il prefetto Salvatore Malfi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, oltre alle massime autorità civili e religiose. Gli studenti della Consulta provinciale hanno deposto, sulle bare, ognuno una rosa bianca. Su quella di Osaro Osato, invece, i fiori sono tre: una rosa bianca e due piccole rose, una rosa e una celeste dal momento che portava in grembo un bimbo ancora troppo piccolo per sapere se fosse maschio o femmina. Sulla bara dell'altra nigeriana riconosciuta, Marian Shaka, invece, è stata adagiata anche una rosa celeste, per ricordare un maschietto che mai nascerà.