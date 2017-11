Ultima ora

12:58Calcio: Psg, Neymar costretto a trasloco

(ANSA) - PARIGI, 17 NOV - Continua ad essere movimentata la vita parigina di Neymar, il quale non sembra ancora aver trovato l'equilibrio. Secondo Le Parisien, l'ex Barça sta traslocando dalla villa nelle Yvelines, in banlieue di Parigi, per motivi di sicurezza, a causa dell'assedio dei curiosi. Guardata a vista da vigilantes e gendarmi, la lussuosa dimora - 1.000 mq su cinque piani, piscina al seminterrato - in cui il brasiliano abitava da fine agosto è ormai vuota. In giardino è ancora visibile il barbecue attorno al quale il giocatore e gli amici si ritrovavano la sera. La nuova meta, rimasta al momento segreta, non è lontana ma è certamente di più difficile accesso. Fra orde di curiosi, tifosi e ragazzini del luogo che stazionavano attorno a casa Neymar, qualcuno era stato un pò troppo intraprendente nelle ultime settimane ed era riuscito ad introdursi scavalcando il muro perimetrale. Questo ed altri episodi hanno convinto l'entourage dell'attaccante a traslocare.

12:55Esplosivo in auto a Livorno, scoperto da gdf

(ANSA) - LIVORNO, 17 NOV - Una Smart con 4 cariche esplosive è stata trovata ieri a Livorno, nei pressi del porto Mediceo. Gli uomini della guardia di finanza, stavano effettuando dei controlli antidroga quando hanno scoperto l'auto. Una persona è stata arrestata e ora, su ordine della Procura di Livorno, è ai domiciliari. Il procuratore Ettore Squillace Greco, e anche altre fonti inquirenti, spiegano che gli ordigni non sono ricollegabili nè ad ambienti dell'estremismo islamico nè ad esponenti anarco-insurrezionalisti. Subito dopo il ritrovamento dell'auto gli artificieri hanno messo in sicurezza l'esplosivo. Le cariche, artigianali, avevano un peso complessivo di oltre 1100 grammi, erano collegate tra loro tramite miccia pirotecnica, ad accenditori di sicurezza, a propria volta connessi a riceventi elettroniche munite di antenna, per l'attivazione a distanza dei dispositivi singoli tramite il telecomando, anch'esso rinvenuto all'interno dell'auto.

12:55Brexit: Davis, abbiamo offerto compromessi a Ue

(ANSA) - LONDRA, 17 NOV - La Gran Bretagna ha "offerto alcuni compromessi creativi" in sede di negoziato sulla Brexit ma non sempre ha trovato disponibilità da parte dell'Ue. Il ministro per la Brexit britannico David Davis parla in questi termini in un'intervista alla Bbc commentando il perdurare dell'impasse nelle trattative con Bruxelles. Davis fa mostra della presunta apertura di Londra per trovare una soluzione sui nodi cruciali (cittadini Ue, confini Irlanda e conto del divorzio) per passare alla fase 2, quella riguardante i colloqui sull'accordo di libero scambio. Stando al ministro, alcuni Paesi Ue sarebbero già intenzionati a fare il 'salto' alla fase successiva ma - ha sottolineato -questa "è una decisione presa dai 27". Fra le concessioni che il governo May avrebbe fatto ci sarebbe il diritto di voto nelle elezioni locali britanniche per i cittadini Ue residenti nel Regno. In un discorso a Berlino, Davis ha sottolineato che l'Ue non deve mettere la politica prima della prosperità comune nelle trattative sulla Brexit.

12:50Preside aggredito a scuola: arrestati tre giovani ‘bulli’

(ANSA) - PUTIGNANO (BARI), 17 NOV - Tre giovani, due di loro appena maggiorenni ed un ventiduenne, sono stati messi agli arresti domiciliari dai carabinieri perchè accusati di avere aggredito l'11 ottobre scorso il preside di una scuola media di Putignano. Ai tre è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare domiciliare. Sono tutti di Putignano, e il più grande era già ai domiciliari per reati di droga. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini della videosorveglianza, i carabinieri hanno documentare l'aggressione ricostruendo i motivi. Tutto nasce, secondo l'accusa, da un litigio fra due studenti di scuola media, uno di prima e l'altro di seconda, avvenuto per futili motivi nella scuola Parini, la mattina del 10 ottobre. IL giorno dopo la mamma del ragazzino che aveva avuto la peggio ha rimproverato l'altro e si è rivolta al preside. E' intervenuta quindi l'altra madre e successivamente il fratello maggiore con due suoi amici che hanno fatto irruzione in presidenza schiaffeggiando e minacciando il preside.

12:50Merkel, avanti con ‘Giamaica’, ne vale la pena

(ANSA) - BERLINO, 17 NOV - Non sarà facile, ma gli sforzi per la 'Giamaica' "valgono la pena". Lo ha detto Angela Merkel entrando al tavolo dei negoziati per il governo con Csu, liberali e verdi, che sono stati prolungati, dopo l'interruzione della notte scorsa, in assenza di un accordo. "Il compito di costruire un governo è così importante che gli sforzi valgono la pena", ha affermato parlando alle tv. "Io vado ai negoziati con la volontà, su mandato degli elettori e delle elettrici, di costruire il governo: sarà difficile, come abbiamo visto ieri sera, ma vale la pena", ha concluso.

12:49Bimba intossicata da hashish: divieto avvicinamento genitori

(ANSA)- BUSTO ARSIZIO, 17 NOV - La Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori della bimba di 15 mesi, ricoverata in coma per intossicazione da hashish nel settembre scorso, dopo che si era sentita male mentre era in un parco con la mamma a Legnano (Milano). Stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Stato di Legnano, coordinata dal Pm di Busto Arsizio Nicola Rossato, e dagli accertamenti medici disposti dagli inquirenti, nei sei mesi precedenti il ricovero la piccola sarebbe stata "esposta continuativamente a thc, oppiacei, anfetamina, mdma e ketamina. Sempre gli esiti dei test svolti in ospedale, la piccola avrebbe ingerito cannabis e ketamina nelle 48 ore antecedenti il coma, non escludendo che l'assunzione possa essere stata veicolata dal latte materno.

12:47Zimbabwe: Mugabe appare in pubblico, all’università

(ANSA) - IL CAIRO, 17 NOV - Nella sua prima apparizione in pubblico dopo l'intervento dei militari di mercoledì, il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, sta partecipando ad una cerimonia per il conferimento di lauree a un'università.