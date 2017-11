Ultima ora

15:34Riina, domani autopsia sul corpo del boss

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' prevista per domani l'autopsia sul corpo di Totò Riina, il boss di Cosa Nostra morto all'ospedale di Parma, dove era ricoverato da 10 giorni in terapia intensiva. Al momento non risultano alla Procura nomine di consulenti tecnici di parte da parte dei familiari, che, a quanto si è appreso, non sono riusciti a incontrarlo prima che morisse nonostante il permesso straordinario ricevuto dal ministro della Giustizia. Non risulta per ora che a Parma sia stata chiesta una benedizione della salma, mentre il portavoce della Cei ha già fatto sapere che "un funerale pubblico non è pensabile", ricordando "la scomunica del Papa ai mafiosi, la condanna della Chiesa italiana che su questo fenomeno ha una posizione inequivocabile. La Chiesa non si sostituisce al giudizio di Dio - ha detto - ma non possiamo confondere le coscienze". Per Rosy Bindi "la sua fine non è la fine della mafia siciliana", ma c'è chi lo spera. Per il fratello di Paolo Borsellino, con Riina scompare "un'altra cassaforte" di segreti.

15:09Ex capogruppo dovrà risarcire Regione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Dovrà pagare alla Regione Umbria poco più di 20 mila euro come danno patrimoniale l'ex consigliere regionale Roberto Carpinelli condannato dalla Corte dei conti per spese di ristorazione e trasferta sostenute nel 2011 come allora presidente del mono-gruppo consiliare 'Per l'Umbria Catiuscia Marini presidente' ritenute dai giudici contabili non adeguatamente dettagliate. I giudici hanno condannato anche due suoi collaboratori a versare 611 e mille e 64 euro per spese di trasferta. Carpinelli ha sempre sostenuto la correttezza del proprio operato. "La sentenza della Corte dei conti esclude qualsiasi ipotesi di dolo" ha commentato con l'ANSA il suo legale, l'avvocato Laura Modena annunciando comunque appello. "Non condividiamo la decisione - ha sottolineato - a nostro avviso fondata sulla giurisprudenza più integralista e datata". La condanna di Carpinelli è scaturita da un'indagine della procura della Corte dei conti su diversi gruppi della passata legislatura del Consiglio regionale. (ANSA).

15:07Zimbabwe: veterani, Mugabe deve andarsene subito

(ANSA) - HARARE, 17 NOV - "Tra adesso e domani" la potente associazione dei veterani di guerra dello Zimbabwe metteranno in guardia il presidente Robert Mugabe che la partita è chiusa e deve dimettersi subito. Lo ha annunciato il presidente dell'Organizzazione, Chris Mutsvangwa, un alleato del silurato vicepresidente Emmerson Mnangagwa che dovrebbe guidare un nuovo governo "Deve prendere la decisione di andare oggi. Se non se ne va gli renderemo pan per focaccia domani", ha detto a giornalisti l'esponente definendo Mugabe "un vecchio che ha perso il controllo di sua moglie". La sua prima apparizione pubblico dopo l'intervento militare fatta oggi all'università è solo una "messa in scena", ha sostenuto Mutsvangwa.

15:03Terremoto: premio per la resilienza alla città di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 NOV - Premio per la resilienza alla città di Norcia, la "meta d'Italia che con saggezza e perseveranza ha saputo innalzare nuovamente le sua mura e ricostruire la propria identità dopo aver fronteggiato la forza imprevedibile della natura", come recita la menzione. Il riconoscimento è arrivato nell'ambito dell'evento "100 Mete d'Italia" promosso dalla Casa Editrice RDE, Riccardo Dell'Anna Editore, che si tradurrà nella pubblicazione di un volume "limited edition" che porrà l'attenzione al patrimonio socio-economico e storico-artistico italiano, alla qualità dell'ambiente e della vita e alla valorizzazione del prodotto italiano nel mondo. Tra i casi esemplari di città virtuose, anche Norcia è entrata a far parte delle 100 selezionate in tutta Italia ed è stata proclamata dal Comitato d'onore come città vincitrice del premio di categoria, tra le dieci previste, tra quelle "che abbiano saputo incentivare la rinascita in seguito a calamità naturali distruttive". La cerimonia si è svolta presso a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica a Roma. "E' stata davvero una grande emozione - è il commento del vice sindaco Pietro Luigi Altavilla, presente alla manifestazione - vissuta in una sala prestigiosa e bella, come la sala Koch del Senato, insieme ad altri 100 primi cittadini d'Italia. Vedere l'affetto e il calore con il quale la platea ha salutato il premio alla nostra città è qualcosa che veramente rimarrà nel cuore". A consegnare il premio, il prefetto Bruno Frattasi, alla presenza, tra gli altri, del vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri e di Vittorio Sgarbi. Entrambi hanno sottolineato come arrivino forti gli echi della ripartenza della città di San Benedetto ed incoraggiato ad andare avanti, come speranza per tutte le realtà colpite dal sisma. (ANSA).

14:52Calcio: Roma-Lazio, 4 aree sicurezza allo stadio

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Si sposterà allo stadio Olimpico da domani mattina il 'centro operativo' per la sicurezza in vista del derby dove saranno allestite quattro aree all'interno delle quali opereranno 15 nuclei di pronto intervento per la gestione delle folle e 35 pattuglie con i colori della polizia per fornire assistenza informativa e indirizzare sugli itinerari corretti. Lo rende noto la Questura. Tutte le aree verdi intono alla stadio saranno bonificate già da questa notte, mentre due fotocellule dei vigili del fuoco illumineranno durate l'afflusso le sponde del Tevere. Si sono conclusi stamattina gli incontri di pianificazione per il match "con un punto di situazione tenuto dal Questore Marino con il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ed il presidente della Lazio Claudio Lotito". Al centro - sottolinea la Questura - l'obiettivo comune di garantire un'atmosfera di festa per uno dei derby più partecipati degli ultimi anni.

14:51Napoli: ‘Marcia esclusi’ contro precariato e discriminazione

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Migranti, precari, studenti delle scuole superiori e delle università, disoccupati: sono stati loro l'anima della "Marcia degli esclusi" svoltasi oggi a Napoli. Ad aprire il corteo - partito da Piazza Garibaldi - uno striscione per Bobb Alagie, il migrante a cui hanno sparato in bocca, una settimana fa: arrestato, per questo, uno dei gestori del Cas in cui si trovava, a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta. Lungo il corteo petardi, fumogeni colorati, striscioni e slogan. I collettivi delle scuole superiori hanno intonato il coro: "Non lavoro gratis per Renzi", contro l'alternativa scuola-lavoro, Che, a loro dire, è soltanto uno "sfruttamento". Il corteo ha sfilato percorrendo corso Umberto I e, giunto davanti all'ingresso dell'Università Federico II, lavoratori "fantasma" si sono uniti a loro. Sono i dipendenti di Napoli Sotterranea che qualche settimana fa hanno denunciato lo stato e le condizioni di precarietà nelle quali lavorano.

14:50Catalogna:lista Puigdemont, 4 ministri in carcere o ‘esilio’

(ANSA) - BARCELLONA, 16 NOV - Quattro ministri in carcere a Madrid o in 'esilio' a Bruxelles - Clara Ponsati, Jordi Turull, Josep Rull e Lluis Puig - figurano nella lista del President destituito Carles Puigdemont, Junts Per Catalunya (JxC), per le elezioni in Catalogna del 21 dicembre. Lo riferisce la stampa catalana. Il numero due della lita sarà il presidente uscente dell'Assemblea Nazionale Catalana (ANC) Jordi Sanchez, in carcere da un mese a Madrid accusato di 'sedizione' per le manifestazioni pacifiche di Barcellona del 20/21 settembre.