Ultima ora

15:58Azzurri: Ventura, le sconfitte non hanno una sola verità

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non si possono spiegare con una sola verità". Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, ha voluto dare l'addio ai tifosi della nazionale con una dichiarazione all'Ansa nella quale all'amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale aggiunge qualche venatura polemica. Ma "sarò il primo tifoso: al mio successore auguro di riportare l'Italia dove merita" "Sono stati, e sono, giorni difficili e di profondo dispiacere: provo una sensazione di incompiutezza dal momento in cui non ho raggiunto il traguardo dei Mondiali. Guidare la Nazionale mi ha trasmesso senso di appartenenza ed orgoglio mai provati prima perchè non ci può essere niente di più grande. Ho lavorato con tutto me stesso, con serietà e professionalità: non sono riuscito là dove ero convinto di farcela alla guida di un gruppo di ragazzi che non smetterò mai di ringraziare".

15:55Riina: la figlia su Facebook, silenzio e rosa nera per lutto

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Una rosa nera come foto del profilo, sovrastata dall'indice di una ragazza che indica il silenzio come copertina. A fugare ogni dubbio sul significato dell'immagine, anche il tatuaggio 'shhh...' in bella evidenza, sul dorso del dito. È così che Maria Concetta Riina ricorda il padre Totò, il boss di Cosa Nostra morto la scorsa notte a Parma. Una sessantina i like all'immagine, e oltre venti le condivisioni. Pochi invece, per adesso, i commenti: "Mi unisco al vostro dolore", scrive uno; "è un giorno molto triste", fa eco un altro. Maria Concetta, 42 anni, è stata in gioventù una studentessa dai voti eccellenti e nelle rare interviste rilasciate ha sostenuto che il padre "è un lavoratore ingiustamente accusato", e che contro di lui parlano solo "calunniatori malvagi e senza scrupoli". Molto attiva su Facebook, è intervenuta su varie vicende che hanno riguardato la famiglia, così come suo marito, Tony Ciavarello, che pure ha voluto ricordare il suocero - sempre sul social - con un fiocco nero. La scorsa estate, ad esempio, i parenti del boss avevano lanciato attacchi a giornalisti e magistrati via Facebook: prima la figlia Lucia era intervenuta sul bonus bebè negatole da Regione e Inps, poi il genero Ciavarello si era scagliato contro 'gente di legge e giornalisti accaniti contro di noi'. Andando indietro fino al 2016, Maria Concetta, era intervenuta sul presunto omaggio che una confraternita di Corleone avrebbe tributato alla sua famiglia, facendo fermare la statua di San Giovanni Evangelista sotto l'abitazione in cui vive Ninetta Bagarella, moglie di Totò. "E' una notizia totalmente falsa - aveva postato Maria Concetta, precisando che la madre non era in casa - e chi scrive queste cose infangando il paese, dovrebbe solo vergognarsi".(ANSA).

15:41PyeongChang ’18: Cio decide il 5/12 su partecipazione Russia

(ANSA) - LOSANNA, 17 NOV - Il Cio deciderà il 5 dicembre se la Russia potrà partecipare o meno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea Sud, 9-25 febbraio 2018). Il paese rischia l'esclusione a causa dei numerosi casi di doping denunciati nel rapporto Wada, l'agenzia mondiale antidoping, e che hanno coinvolto numerosi atleti russi anche nell'Olimpiade invernale di casa, ovvero Sochi 2014. Il rapporto Wada ha menzionato un vero programma di 'doping di stato', ovvero il coinvolgimento di oltre mille atleti russi in un sistema volto ad insabbiare casi di positività a controlli antidoping. La decisione sulla partecipazione della Russia sarà presa dal comitato esecutivo nel primo giorno della sessione del Cio che si terrà nella sede dell'organismo a Losanna. A causa dello scandalo, la federazione atletica russa è tuttora sospesa mentre gli atleti hanno potuto partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016 su indicazione delle singole federazioni internazionali.

15:34Riina, domani autopsia sul corpo del boss

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' prevista per domani l'autopsia sul corpo di Totò Riina, il boss di Cosa Nostra morto all'ospedale di Parma, dove era ricoverato da 10 giorni in terapia intensiva. Al momento non risultano alla Procura nomine di consulenti tecnici di parte da parte dei familiari, che, a quanto si è appreso, non sono riusciti a incontrarlo prima che morisse nonostante il permesso straordinario ricevuto dal ministro della Giustizia. Non risulta per ora che a Parma sia stata chiesta una benedizione della salma, mentre il portavoce della Cei ha già fatto sapere che "un funerale pubblico non è pensabile", ricordando "la scomunica del Papa ai mafiosi, la condanna della Chiesa italiana che su questo fenomeno ha una posizione inequivocabile. La Chiesa non si sostituisce al giudizio di Dio - ha detto - ma non possiamo confondere le coscienze". Per Rosy Bindi "la sua fine non è la fine della mafia siciliana", ma c'è chi lo spera. Per il fratello di Paolo Borsellino, con Riina scompare "un'altra cassaforte" di segreti.

15:09Ex capogruppo dovrà risarcire Regione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Dovrà pagare alla Regione Umbria poco più di 20 mila euro come danno patrimoniale l'ex consigliere regionale Roberto Carpinelli condannato dalla Corte dei conti per spese di ristorazione e trasferta sostenute nel 2011 come allora presidente del mono-gruppo consiliare 'Per l'Umbria Catiuscia Marini presidente' ritenute dai giudici contabili non adeguatamente dettagliate. I giudici hanno condannato anche due suoi collaboratori a versare 611 e mille e 64 euro per spese di trasferta. Carpinelli ha sempre sostenuto la correttezza del proprio operato. "La sentenza della Corte dei conti esclude qualsiasi ipotesi di dolo" ha commentato con l'ANSA il suo legale, l'avvocato Laura Modena annunciando comunque appello. "Non condividiamo la decisione - ha sottolineato - a nostro avviso fondata sulla giurisprudenza più integralista e datata". La condanna di Carpinelli è scaturita da un'indagine della procura della Corte dei conti su diversi gruppi della passata legislatura del Consiglio regionale. (ANSA).

15:07Zimbabwe: veterani, Mugabe deve andarsene subito

(ANSA) - HARARE, 17 NOV - "Tra adesso e domani" la potente associazione dei veterani di guerra dello Zimbabwe metteranno in guardia il presidente Robert Mugabe che la partita è chiusa e deve dimettersi subito. Lo ha annunciato il presidente dell'Organizzazione, Chris Mutsvangwa, un alleato del silurato vicepresidente Emmerson Mnangagwa che dovrebbe guidare un nuovo governo "Deve prendere la decisione di andare oggi. Se non se ne va gli renderemo pan per focaccia domani", ha detto a giornalisti l'esponente definendo Mugabe "un vecchio che ha perso il controllo di sua moglie". La sua prima apparizione pubblico dopo l'intervento militare fatta oggi all'università è solo una "messa in scena", ha sostenuto Mutsvangwa.

15:03Terremoto: premio per la resilienza alla città di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 NOV - Premio per la resilienza alla città di Norcia, la "meta d'Italia che con saggezza e perseveranza ha saputo innalzare nuovamente le sua mura e ricostruire la propria identità dopo aver fronteggiato la forza imprevedibile della natura", come recita la menzione. Il riconoscimento è arrivato nell'ambito dell'evento "100 Mete d'Italia" promosso dalla Casa Editrice RDE, Riccardo Dell'Anna Editore, che si tradurrà nella pubblicazione di un volume "limited edition" che porrà l'attenzione al patrimonio socio-economico e storico-artistico italiano, alla qualità dell'ambiente e della vita e alla valorizzazione del prodotto italiano nel mondo. Tra i casi esemplari di città virtuose, anche Norcia è entrata a far parte delle 100 selezionate in tutta Italia ed è stata proclamata dal Comitato d'onore come città vincitrice del premio di categoria, tra le dieci previste, tra quelle "che abbiano saputo incentivare la rinascita in seguito a calamità naturali distruttive". La cerimonia si è svolta presso a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica a Roma. "E' stata davvero una grande emozione - è il commento del vice sindaco Pietro Luigi Altavilla, presente alla manifestazione - vissuta in una sala prestigiosa e bella, come la sala Koch del Senato, insieme ad altri 100 primi cittadini d'Italia. Vedere l'affetto e il calore con il quale la platea ha salutato il premio alla nostra città è qualcosa che veramente rimarrà nel cuore". A consegnare il premio, il prefetto Bruno Frattasi, alla presenza, tra gli altri, del vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri e di Vittorio Sgarbi. Entrambi hanno sottolineato come arrivino forti gli echi della ripartenza della città di San Benedetto ed incoraggiato ad andare avanti, come speranza per tutte le realtà colpite dal sisma. (ANSA).