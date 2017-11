Ultima ora

18:58Calcio: Crotone, Nicola “non ho spie a Genova”

(ANSA) - CROTONE, 17 NOV - "Non ho spie a Genova e per questo abbiamo lavorato su di noi per reagire ad eventuali situazioni che potrebbero mettere in campo gli avversari". Davide Nicola spiega così i giorni di lavoro in campo con il Crotone in preparazione della sfida contro il Genoa, guidato ora da Ballardini. "Loro - spiega il tecnico del Crotone - hanno usato la sosta per cambiare allenatore, per cui non sappiamo come potranno giocare. Per questo abbiamo lavorato su noi stessi per migliorare in alcune situazioni che ancora erano critiche ed essere pronti a cambiare in base a quello che accadrà in campo. Ci aspettiamo di tutto". Nicola, che a parte Kragl e Pavlovic ha avuto tutti a disposizione nell'ultimo allenamento, ha tenuto a bada anche gli entusiasmi che derivano dalle due vittorie consecutive in casa con la Fiorentina e in trasferta a Bologna.

18:56Barcellona: 007, mente attentati fu nostro informatore

(ANSA) - MADRID, 16 NOV - I servizi segreti spagnoli del Cni hanno avuto come informatore l'imam di Ripoll Abdelbaki Es Satty, capo del gruppo jihadista responsabile delle stragi di Cambrils e Barcellona il 17 agosto. Lo ha rivelato oggi El Pais. La notizia è stata confermata a Efe da fonti del Cni, che non hanno precisato fino a quando si è prolungata la collaborazione. I servizi avevano avvicinato Es Satty mentre era in carcere nel 2014 per traffico di droga. L'imam è morto il 16 agosto nell'esplosione del covo della cellula terrorista.

18:55Allarme bomba Milano, trovata granata a esterno Tribunale

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Un ordigno è stato trovato all'esterno del Tribunale di Milano. Si tratta di una granata, di una cosiddetta bomba-ananas: si trova nel perimetro esterno, delimitato da una cancellata, del palazzo di giustizia poco dopo un'impalcatura, quasi all'altezza dell'incrocio con corso di Porta Vittoria. Sul posto gli artificieri e il pm dell'Antiterrorismo Alberto Nobili. Da quanto si è saputo la bomba è stata notata da una passante che ha subito allertato le forze dell'ordine e un tratto di strada di circa 200 metri è stato chiuso dalla polizia locale. Sul posto anche i carabinieri e la Digos. Gli artificieri dovranno far brillare l'ordigno. Con l'analisi delle telecamere della zona si potrà capire probabilmente perché la bomba-ananas si trovi in quella zona. E' stato chiuso anche il tratto di strada all'incrocio tra via Freguglia e corso di Porta Vittoria.

18:52Nuoto: Pellegrini,gare preparate saranno Europei Copenaghen

(ANSA) - LIVORNO, 17 NOV - "La mia gara di punta sicuramente sarà quella dei 100 sl, non so quali altre farò. Adesso siamo sicuramente sotto carico di allenamento, non sono gare preparate come lo saranno gli Europei in vasca corta di dicembre a Copenaghen. Però vediamo, sicuramente sarà un buon test anche per provare una vasca nuova che non ho mai provato". Lo ha detto Federica Pellegrini alla vigilia della 41/a edizione del trofeo internazionale di nuoto 'Mussi Lombardi Femiano', in programma fino a Livorno nel complesso della Bastia. "Si tratta di voler portare avanti un meeting molto importante in Italia", ha ripreso la nuotatrice rispondendo ai giornalisti che le chiedevano il significato della sua partecipazione al meeting a cui prenderanno parte anche Filippo Magnini, Luca Dotto, Simona Quadarella, e Niccolò Martinenghi.

18:51Sport: premiati vincitori ‘Vivere da sportivi’

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - L'associazione Vivere da Sportivi ha premiato oggi i vincitori del videofestival 'Vivere da sportivi - a scuola di Fair Play' riservato agli studenti degli istituti superiori che si sono cimentati nell'affrontare i temi del fair play e della lealtà, dell'inclusione dei diversamente abili, della lotta al bullismo e del ruolo sociale dello sport. Il premio, organizzato dal 2013 dall'Associazione Vivere da Sportivi e ideato da Oliviero Sorbini, ogni anno ha visto un incremento di partecipazione di quasi il 25% e il sostegno e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, della Salute, delle Lavoro e delle Politiche Sociali, del Coni e della Rai insieme a moltissime associazioni sportive. Quest'anno è stato istituito anche il premio Ugo Gatti. I vincitori sono stati proclamati da una giuria popolare che ha votato sulla piattaforma Aics. I premi sono andati a scuole di Termoli (CB), Molfetta (BA) Siniscola (NU),Grosseto, Vittorio Veneto (TV) e Scalea (CS).

18:35Mattarella, Rete garantisca libertà e responsabilità

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "La rete è diventata strumento essenziale per condividere nozioni e linee di pensiero, per favorire il dibattito e la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale del Paese, in uno spazio al quale va garantita libertà e credibilità". E' il testo del messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al presidente della Fondazione "Umberto Veronesi- per il progresso delle scienze", Paolo Veronesi, in occasione della nona edizione della Conferenza Internazionale Science for Peace, dedicata quest'anno alla post verità.

18:28Alto Adige: Messner, protesta Firmiano momento cruciale

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - La Svp ha ricordato a Castel Firmiano il 60/o anniversario della protesta di 75.000 sudtirolesi per più autonomia. "La manifestazione è stato il momento cruciale della storia altoatesina del Novecento", ha detto Reinhold Messner, in veste di padrone di casa del maniero alle porte di Bolzano che oggi ospita il suo museo della montagna. Il segretario della Svp Philipp Achammer ha evidenziato "l'eredità di quella manifestazione e l'impegno che vale ancora oggi". Il governatore Arno Kompatscher ha sottolineato che grazie all'autonomia dinamica "l'Alto Adige oggi è una regione forte in Europa". Alla commemorazione sono intervenuti anche alcuni testimoni della protesta di 60 anni fa, come l'ex assessore provinciale Bruno Hosp.