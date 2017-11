Ultima ora

17:46Venezia, aperto ponte votivo galleggiante per Madonna Salute

(ANSA) - VENEZIA, 17 NOV - E' stato inaugurato stamane, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal Patriarca Francesco Miraglia, il tradizionale Ponte votivo galleggiante allestito a Venezia in previsione della festa della Madonna della Salute, che sarà celebrata il 21 novembre. Il ponte attraversa il Canal Grande collegando le due sponde tra Santa Maria del Giglio (all'altezza del traghetto) e San Gregorio, dove si trova la Basilica della Salute. Realizzato dalla società Insula, è lungo 80,5 metri e largo 3,6, ed è composto da tre moduli e due passerelle di raccordo, sostenuto nella parte centrale da otto barche. Il 21 novembre il tempio della Madonna della Salute resterà aperto tutto il giorno e al suo interno sarà celebrata una messa ogni ora, dalle 6 alle 22. La festa fu istituita dalla Repubblica Serenissima dopo che la città si salvò dell'epidemia di peste bubbonica che nel 1630 colpì il Nord Italia, facendo pagare anche alla città lagunare un pesante bilancio di vittime. (ANSA).

17:30Azzurri: Di Francesco, troppi stranieri? Un alibi

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "La prima cosa che mi viene in mente per riformare il calcio italiano? Lavorerei sulle seconde squadre per far crescere e maturare i nostri giovani, il discorso dei troppi stranieri in Serie A è un alibi". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. "C'è un grande dispiacere per come è andata - aggiunge alla vigilia del derby con la Lazio -. Il prossimo ct? Non ho preferenze, ce ne sono tanti bravi in Italia. Ancelotti? Sarebbe una garanzia, certo che mi piace, ma non devo pubblicizzare nessuno. Al di là degli uomini è più importante investire nei progetti, nelle infrastrutture. Cosa avrei fatto io al posto di Tavecchio? Mi sarei anche potuto dimettere ma sono più curioso di sentire i programmi, cosa ha da proporre".

17:14Azzurri: Zeman, dimissioni Tavecchio? Non è sceso in campo

(ANSA) - PESCARA, 17 NOV - "Tavecchio? Se vuole continuare vuol dire che è convinto che può fare. Io continuo a dire che lui non è sceso in campo. Non ha giocato a Milano e in Svezia". Lo ha detto il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, in merito alla recente esclusione dell'Italia dai Mondiali ad opera della Svezia e alle eventuali dimissioni, invocate da più parti, del presidente della Figc Carlo Tavecchio. "Ancelotti al posto di Ventura? Come persona potrebbe andare bene anche se credo lui si senta più allenatore di club che di Nazionale, e non solo per motivi economici. Io selezionatore di una Nazionale? Io da vent'anni dico di no alle nazionali perché mi piace stare ogni giorno sul campo".

17:05Azzurri: Pellegrini, dispiace ma non parlerei di vergogna

(ANSA) - LIVORNO, 17 NOV - "Da sportiva dispiace, ma questo non vuol dire che abbiano portato vergogna all'Italia o quant'altro". Lo ha detto oggi a Livorno Federica Pellegrini rispondendo ai giornalisti che le chiedevano una riflessione sull'esclusione dell'Italia dai prossimi campionati mondiali in programma in Russia. "Penso che quel giorno in campo - ha aggiunto la nuotatrice azzurra - abbiano messo tutto quello che avevano anche per evitare appunto di fare una figuraccia come poi purtroppo è successo. Ma da qui a dire che non rappresentano il tricolore secondo me ce ne passa, assolutamente". A chi le chiedeva se nello sport ci sia qualcosa che va cambiato ha risposto: "Chi di dovere lo saprà dire. Nel mio sport onestamente stiamo andando molto bene, quindi direi di no".

17:05Beirut, saltato contratto gas con Mosca, ci bloccano

(ANSA) - MOSCA, 17 NOV - "Eravamo praticamente sul punto di firmare il nostro primo contratto per lo sviluppo di giacimenti di gas grazie alla partecipazione di compagnie russe: ora stiamo assistendo a un tentativo d'impedire al Libano questo percorso". Così il ministro degli Esteri libanese Gebran Bassil a Mosca all'inizio dell'incontro con il suo omologo Serghei Lavrov. Lo riporta Interfax. "Le stesse forze che hanno destabilizzato la Siria - ha detto - stanno cercando di minare il Libano". "C'è una campagna volta a intimidire il Libano e a creare ostacoli ai suoi progressi sotto vari pretesti, c'è il desiderio di mettere determinate forze connesse al terrorismo sulla nostra strada", ha aggiunto Bassil. Il capo della diplomazia libanese ha poi sottolineato che "alcune parti stanno cercando di usare certe forze per deporre il capo di Stato libanese" e che quindi Beirut "nella fase attuale" conta "su un'ulteriore cooperazione bilaterale" con la Russia così come "nella ricostruzione della Siria".

17:01Calcio: Juve, dopo 8 mesi torna Pjaca

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - A quasi otto mesi dal grave infortunio al ginocchio destro, Marko Pjaca torna in campo, per il momento nel campionato Primavera. L'attaccante croato giocherà domani in trasferta contro il Milan. Tappa di avvicinamento - aveva spiegato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri - al ritorno in prima squadra. Pjaca aveva riportato, a fine marzo, la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l'amichevole Croazia-Estonia. Nella prima stagione in bianconero si era così fermato a 14 presenze in campionato, 20 complessive, quasi tutte per spezzoni di partita.

16:58Rugby: Parisse, contro Argentina servirà impresa

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - "Sarebbe stupido contrapporsi all'Italia del calcio. Contro la Svezia ha perso la nostra nazionale. Facciamo un altro sport, ma lunedì tutti noi eravamo davanti alla tv e abbiamo visto la partita con grandissimo dispiacere, e sono convinto che domani quando scenderemo in campo gli azzurri del calcio, come quelli della pallavolo e tutti gli atleti tiferanno per noi". Lo dice Sergio Parisse, capitano dell'Italrugby, alla vigilia del test match di Firenze contro l'Argentina . "L'Argentina è una squadra forte, cinica e aggressiva - ha spiegato Parisse - e sappiamo che sarà una partita estremamente diversa, molto più difficile in mischia, in difesa e in attacco. Affrontiamo una squadra molto aggressiva e che è abituata a giocare ai massimi livelli. Per noi sarà importante essere disciplinati in difesa e dovremo difendere per cinque, dieci o anche trenta fasi. Vincere domani per noi sarà un'impresa, come lo è stato battere il Sudafrica lo scorso anno proprio a Firenze".