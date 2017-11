Pubblicato il 17 novembre 2017 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Conduce Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 20 Novembre

Ospiti: l’Ammiraglio Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, parla di quest’ultima e dei tanti militari italiani impegnati nelle missioni in tutto il mondo; Elisabetta Minutoli Piegaja e Livia Sanminiatelli Branca, depositarie e amorevoli curatrici delle preziose opere della Collezione Corsini di Firenze, capolavori che sono sbarcati in Nuova Zelanda; il costumista Emiliano Sicuro, direttore di Lab Costume, laboratorio dove nascono i costumi storici per il teatro e per il cinema e dove aspiranti costumisti imparano a realizzare bustini e corsetti; il cantautore Daniele Isola, si esibisce con il singolo “Nella mia natura”.

Storie dal mondo.

A Melbourne, in Australia, per conoscere Mimmo Cozzolino, artista napoletano della fotografia.

A New York, con Tony & Tony, i 2 organizzatori del Festival della Musica Italiana.

• Martedì 21 Novembre

Ospiti: il conduttore televisivo Guido Barlozzetti, grande studioso di televisione, ricorda la giornata mondiale della televisione, ricorrenza istituita dall’Onu nel 21 novembre 1996, in occasione del primo World Television Forum di New York; il giornalista e scrittore Matteo Grandi, affronta il tema del “odio in rete” e presenta il suo libro “Far Web. Odio, bufale, bullismo. Il lato oscuro dei social”; il professore Mauro Canali, storico, presenta il libro “La scoperta dell’Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti”, libro che racconta, appunto, come i corrispondenti stranieri descrivevano l’Italia ai tempi del ventennio fascista.

Infocommunity: Con Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

• Mercoledì 22 Novembre

Ospiti: Nicola Lener, Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione del Sistema Paese e le Autonomie Territoriali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, parla della “Settimana della Cucina Italiana” nel mondo che non punta solo a valorizzare la cucina di qualità, ma più in generale l’immagine dell’Italia; l’architetto Giuseppe Vinci, uno dei tre soci fondatori dell’impresa di design Izmade, “società benefit” che ha come scopo la felicità di tutti quanti ne fanno parte, sia come soci sia in altri ruoli; Diego Tasselli, imprenditore del cashmere e fondatore del circuito Umbria Fashion Tourism.

Storie dal mondo.

A Orlando, negli Stati Uniti, dove Anna Zuccarone si è trasferita dal 2013 e ha importato in Florida un prodotto tipicamente italiano: la pasta fatta in casa.

Infocommunity: Con Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

• Giovedì 23 Novembre

Ospiti: Sofia Bosco, Responsabile Rapporti Istituzionali del FAI – Fondo Ambiente Italiano, parla delle iniziative all’insegna della tutela del patrimonio ambientale italiano; in collegamento da Melbourne, il nuovo Console italiano, Pierluigi Trombetta, spiega in che modo potrà essere utile alla comunità italiana in Australia; Pierino Martinelli, direttore della Fondazione Fontana, onlus con sede a Padova che si occupa di realizzare progetti di solidarietà in Kenya, a sostegno dei soggetti più deboli e a rischio;

Storie dal mondo.

In Scozia, per conoscere il console generale di Edimburgo Carlo Perrotta, che racconta la natura molto italiana della capitale scozzese.

Infocommunity: Nicola Forte, tributarista e collaboratore de Il Sole 24 Ore, per rispondere alle domande sui problemi fiscali dei telespettatori.

• Venerdì 24 Novembre

Ospiti: per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la fotogiornalista Francesca Tosarelli, coautrice insieme a Wu Ming 5 del libro “Ms Kalashnikov”, storia di ribellione al femminile delle donne che imbracciano le armi in gruppi ribelli, raccontato attraverso la fotografia, la scrittura e il video (sulle piattaforme interattive); con lo scrittore e videomaker Daniele De Michele, in arte Don Pasta, si continua il viaggio alla riscoperta delle ricette della tradizione italiana preparate dalle nonne di tutta Italia; il giovane cantautore Mark Cucchelli si esibisce con il brano “So che mi cercherai”.

Storie dal mondo.

In Argentina, per conoscere Vito Sardella, un napoletano che ha portato a Buenos Aires la produzione di pasta fresca con metodi rigorosamente italiani.

In Michigan, negli Stati Uniti, per conoscere Davide Di Chiera, musicologo e fondatore dell’Opera House di Detroit.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Tutta la settimana con i linguisti Beatrice Palazzoni e Vincenzo D’Angelo.

Come sempre, si conclude, la settimana con le news dal mondo per segnalare ai telespettatori i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h19.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h20.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

CINEMA ITALIA (Film)

SCUSATE SE ESISTO!

(Commedia, 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Riccardo Milani

Interpreti: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci

Serena (Paola Cortellesi) è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare.

Nel frattempo incontra Francesco (Raoul Bova). Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne…O così pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta…Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 22 Novembre h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 22 Novembre h21.30

SAN PAOLO Mercoledì 22 Novembre h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 23 Novembre h16.00

SYDNEY Giovedì 23 Novembre h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 22 Novembre h21.30

CINEMA ITALIA (Film)

LA CIOCIARA (Drammatico, 1960)

In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Vittorio De Sica

Interpreti: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Andrea Checchi, Pupella Maggio

1943. Durante i bombardamenti su Roma, Cesira (Sophia Loren), vedova coraggiosa e battagliera e Rosetta (Eleonora Brown), sua figlia adolescente, si rifugiano in Ciociaria per mettersi al sicuro. Ma non riusciranno a sfuggire alla violenza della guerra. Dal romanzo omonimo di Alberto Moravia, sceneggiato da Cesare Zavattini.

Oscar 1962 Miglior attrice protagonista a Sophia Loren.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Sabato 25 Novembre h19.30

BUENOS AIRES Sabato 25 Novembre h21.30

SAN PAOLO Sabato 25 Novembre h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 25 Novembre h18.30

SYDNEY Sabato 25 Novembre h21.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 26 Novembre h00.15

FILM

INFANZIA CLANDESTINA (Drammatico, 2011)

Regia: Benjamín Ávila

24 marzo 1976. Il generale Jorge Rafael Videla depone con un colpo di stato Isabela Peron e impone una Giunta militare che governerà l’Argentina fino al 1983. In questo periodo trentamila persone vengono rapite, torturate e assassinate; oltre cinquantamila sono detenute illegalmente, subendo ogni genere di sevizie ed umiliazioni.

E’ sullo sfondo di questi drammatici eventi che si svolge Infanzia clandestina, storia di un ragazzino di 12 anni che nel 1979 torna a Buenos Aires con la famiglia dopo un periodo di esilio dovuto all’appartenenza dei genitori al gruppo guerrigliero dei Montoneros, in lotta con la giunta militare.

Il film ha rappresentato l’Argentina al Premi Oscar del 2013 per il miglior film straniero.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Lunedì 20 Novembre h09.45

BUENOS AIRES Lunedì 20 Novembre h11.45

SAN PAOLO Lunedì 20 Novembre h12.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Martedì 21 Novembre h06.45

SYDNEY Martedì 21 Novembre h09.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 22 Novembre h23.30

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Un nuovo progetto, informativo e formativo, dedicato a chi ama la lingua e la cultura italiane che da adesso, con l’ausilio della traduzione in inglese, diventa ancora più accessibile ai telespettatori di tutto il mondo.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato a partire dal 14 ottobre.

Sesta puntata:

Arte. L’arte del tatuaggio: Marco Manzo ha portato i suoi tattoos in mostra nei musei di tutto il mondo, trasformando i modelli in vere e proprie opere viventi.

Territorio. A Pizzo Calabro, piccola gemma del Sud d’Italia, situata in un’ amena riserva naturale, abbarbicata sulla roccia di fronte ad uno splendido mare cristallino. Poi, si attraversa lo stretto di Messina per vedere il maestoso Etna, il più alto vulcano d’Europa. Qui un piccolo gruppo di produttori di vino sta rilanciando con grande successo una tradizione vinicola che affonda le sue radici nei secoli scorsi e che si stava per estinguere.

Qualità, genialità e intraprendenza sono, almeno in Italia, attitudini che possono essere applicate anche al concetto di fine della vita: bare, urne e diamanti sono la fine per qualcuno, ma l’inizio di un’incredibile storia di spirito imprenditoriale per altri.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 18 Novembre h18.15

BUENOS AIRES Sabato 18 Novembre h20.15

SAN PAOLO Sabato 18 Novembre h21.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 18 Novembre h14.30

SYDNEY Sabato 18 Novembre h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 18 Novembre h23.45

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Un nuovo progetto, informativo e formativo, dedicato a chi ama la lingua e la cultura italiane che da adesso, con l’ausilio della traduzione in inglese, diventa ancora più accessibile ai telespettatori di tutto il mondo.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato a partire dal 14 ottobre.

Settima puntata:

Arte. Un museo molto particolare alla periferia di Roma, dove si possono ammirare opere di arte e cultura popolare del ventesimo secolo.

Territorio. Santa Barbara, a sud-ovest della Sardegna, zona splendida e sconosciuta, che ha visto la nascita e la fine di un’era, quella dell’estrazione del metallo.

Le telecamere di Italian Beauty raccontano degli antichi quartieri della splendida Genova, chiamata ancora “La Signora del Mare”: in particolare l’Acquario, costruito nel 1992 per l’Expo e disegnato da Renzo Piano, un luogo di attrazione per migliaia di persone ogni anno, ma anche uno dei centri di ricerca più importanti per la fauna marina.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 25 Novembre h18.15

BUENOS AIRES Sabato 25 Novembre h20.15

SAN PAOLO Sabato 25 Novembre h21.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 25 Novembre h14.30

SYDNEY Sabato 25 Novembre h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 26 Novembre h00.15

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 20 Novembre

Arte. Alla scoperta di un Caravaggio, in esilio a Napoli, che cambia stile e colori: “Le sette opere della Misericordia” e la “Salomè con la testa del Battista”.

La campagna incantata dell’Umbria è la nuova tappa di Viaggio nell’Italia del Giro: prima le cascate delle Marmore, poi la scuola alternativa e rivoluzionaria di Amelia e infine Assisi, capitale mondiale dei frati francescani.

A Milano con Memex: la ricerca legata alla medicina, allo IEO, specializzato nella lotta ai tumori.

• Martedì 21 Novembre

Arte. Caravaggio, in fuga da se stesso e dai suoi crimini, che infonde alle sue opere un senso di angoscia: teste mozzate in “Davide con la testa di Golia”, un’impressionante “Crocifissione di Sant’Andrea” e un’inquietante “Crocifissione di Cristo”.

Viaggio nell’Italia del Giro prosegue nei luoghi più incantevoli della Penisola che offrono storie antiche: terre con imprenditori illuminati e con le tabacchine, ovvero le operaie del tabacco.

Memex. Un originale itinerario nei colli romani, dove nel sottosuolo si nascondono grandi vulcani, ancora non del tutto spenti.

• Mercoledì 22 Novembre

Arte. Caravaggio, dopo la parentesi a Napoli, approda a Malta, dove dipinge opere grandiose, ma molto diverse dal suo stile. Due esempi: il “San Girolamo scrivente” e il “Ritratto di Wignancourt”.

Viaggio nell’Italia del Giro riparte da Prato, città in passato diventata famosa per le industrie tessili, e poi, tappa a Collodi, sulle tracce del burattino più famoso del mondo.

Ancora sulle colline di Roma con Memex per visitare l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, da molto tempo uno dei maggiori centri nazionali per la ricerca nel campo della fisica delle particelle.

• Giovedì 23 Novembre

Arte. Caravaggio nel suo soggiorno maltese: “L’amorino dormiente” è un vero capolavoro di bellezza.

Viaggio nell’Italia del Giro. Personaggi, incontri e aneddoti che svelando storie strettamente legate al territorio italiano: dall’Appennino tosco emiliano a Modena.

Lo scenario di Memex è Padova, dove Galileo Galilei inaugurò la stagione della scienza moderna.

• Venerdì 24 Novembre

Arte. Caravaggio passa i suoi ultimi giorni a Malta e dipinge opere per sempre scolpite nella storia, come “La decollazione di San Giovanni Battista”.

Viaggio nell’Italia del Giro: protagonisti il Po e la via Emilia, considerata la più nobile delle antiche vie d’Italia.

Memex. Ancora a Padova che ospita un importante museo di fisica dedicato a Galilei e al tempo stesso a ricerche molto avanzate, a cui collaborano scienziati di tutto il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h15.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h16.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.45

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

La “Giornata mondiale dei poveri” indetta per la prima volta nella storia della Chiesa da Papa Francesco sul tema evangelico: “Non amiamo a parole ma con i fatti”. Il rapporto ricchezza e povertà nella moderna società consumistica e individualistica, dove talvolta prevalgono le scelte produttive ed economiche a scapito della dignità delle persone e della collettività; il volontariato in ambito cattolico come intervento umanitario iniziale che predispone a successivi progetti di solidarietà e sviluppo; lo sviluppo integrale delle persone affrontato in chiave educativa. Infine, il recupero del senso del “noi”, dell’interconnessione tra le persone e i gruppi sociali, l’equa distribuzione dei beni e dei servizi.

S. Messa presieduta da Papa Francesco nella Basilica Vaticana insieme ai poveri provenienti da ogni parte del globo per celebrare il giorno a loro dedicato. A mezzogiorno, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Fratel Amilcare Boccuccia, Segretariato Lasalliano di solidarietà e sviluppo; Mons. Josè Manuel Del Rio Carrasco, Congregazione del Culto Divino; Angela Matulli,

Vice-direttore per lo sviluppo del Segretariato internazionale Lasalliano.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Novembre h04.15

BUENOS AIRES Domenica 19 Novembre h06.15

SAN PAOLO Domenica 19 Novembre h07.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 19 Novembre h17.15

SYDNEY Domenica 19 Novembre h20.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Novembre h11.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► ROMA – LAZIO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 18 Novembre h12.00

BUENOS AIRES Sabato 18 Novembre h14.00

SAN PAOLO Sabato 18 Novembre h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Novembre h01.00

SYDNEY Domenica 19 Novembre h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 18 Novembre h19.00

►NAPOLI – MILAN

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 18 Novembre h14.45

BUENOS AIRES Sabato 18 Novembre h16.45

SAN PAOLO Sabato 18 Novembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Novembre h03.45

SYDNEY Domenica 19 Novembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 18 Novembre h21.45

► CROTONE – GENOA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Novembre h06.30

BUENOS AIRES Domenica 19 Novembre h08.30

SAN PAOLO Domenica 19 Novembre h09.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Novembre h19.30

SYDNEY Domenica 19 Novembre h22.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Novembre h13.30

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita SAMPDORIA – JUVENTUS e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Novembre h08.30

BUENOS AIRES Domenica 19 Novembre h10.30

SAN PAOLO Domenica 19 Novembre h11.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Novembre h21.30

SYDNEY Lunedì 20 Novembre h00.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Novembre h15.30

►INTER – ATALANTA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Novembre h14.45

BUENOS AIRES Domenica 19 Novembre h16.45

SAN PAOLO Domenica 19 Novembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 20 Novembre h03.45

SYDNEY Lunedì 20 Novembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Novembre h21.45

►VERONA – BOLOGNA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Lunedì 20 Novembre h14.45

BUENOS AIRES Lunedì 20 Novembre h16.45

SAN PAOLO Lunedì 20 Novembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Martedì 21 Novembre h03.45

SYDNEY Martedì 21 Novembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 20 Novembre h21.45

► BOLOGNA – SAMPDORIA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 25 Novembre h09.00

BUENOS AIRES Sabato 25 Novembre h11.00

SAN PAOLO Sabato 25 Novembre h12.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 25 Novembre h22.00

SYDNEY Domenica 26 Novembre h01.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 25 Novembre h16.00

► CHIEVO – SPAL

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 25 Novembre h12.00

BUENOS AIRES Sabato 25 Novembre h14.00

SAN PAOLO Sabato 25 Novembre h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 26 Novembre h01.00

SYDNEY Domenica 26 Novembre h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 25 Novembre h19.00

►CAGLIARI – INTER

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 25 Novembre h14.45

BUENOS AIRES Sabato 25 Novembre h16.45

SAN PAOLO Sabato 25 Novembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 26 Novembre h03.45

SYDNEY Domenica 26 Novembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 25 Novembre h21.45