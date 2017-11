Ultima ora

18:28Alto Adige: Messner, protesta Firmiano momento cruciale

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - La Svp ha ricordato a Castel Firmiano il 60/o anniversario della protesta di 75.000 sudtirolesi per più autonomia. "La manifestazione è stato il momento cruciale della storia altoatesina del Novecento", ha detto Reinhold Messner, in veste di padrone di casa del maniero alle porte di Bolzano che oggi ospita il suo museo della montagna. Il segretario della Svp Philipp Achammer ha evidenziato "l'eredità di quella manifestazione e l'impegno che vale ancora oggi". Il governatore Arno Kompatscher ha sottolineato che grazie all'autonomia dinamica "l'Alto Adige oggi è una regione forte in Europa". Alla commemorazione sono intervenuti anche alcuni testimoni della protesta di 60 anni fa, come l'ex assessore provinciale Bruno Hosp.

18:27Tennis:ßAtp Finals, Goffin in semifinale

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' David Goffin il quarto e ultimo semifinalista delle Atp Finals, in corso di svolgimento fino a domenica alla O2 Arena di Londra. Il belga ha sconfitto per 6-4 6-1 l'austriaco Dominic Thiem chiudendo così al secondo posto il gruppo Pete Sampras, vinto dal bulgaro Grigor Dimitrov. Sarà quindi Goffin a incontrare domani in semifinale lo svizzero Roger Federer, che si è aggiudicato il gruppo Boris Becker. La seconda semifinale vedrà Dimitrov contro lo statunitense Jack Sock.

18:27Uccisa in sottopasso: fermato un clochard per omicidio

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - C'è un fermo del pm di Roma per la morte di Norma Maria Moreira da Silva, la 49enne brasiliana il cui cadavere è stato trovato tra giorni fa in un sottopassaggio nel centro di Roma. Si tratta di Aldobrando Papi, 55 anni, clochard. E' accusato di omicidio volontario. L'uomo ha ammesso di avere aggredito la brasiliana ma ha precisato: "Non l'ho stuprata, è morta per una caduta".

18:11Riina: figlio Salvo partito da Padova per Parma

(ANSA) - PADOVA, 17 NOV - E' partito stamane da Padova Salvo Riina, il figlio del capo di Cosa Nostra che ha ottenuto il permesso di recarsi a Parma per raggiungere la famiglia dopo la morte del padre. Salvo, che vive nella città veneta in libertà vigilata dopo aver finito di scontare la condanna a otto anni per associazione mafiosa, lavora da tempo presso una cooperativa sociale. Non era quindi presente alla morte del padre. Lo scorso 29 marzo il tribunale di sorveglianza di Padova ha confermato il prolungamento della misura di sicurezza della libertà vigilata.

18:08Riina:a Ercolano manifesto funebre ne dà il ‘lieto annuncio’

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 17 NOV - Un manifesto funebre che dà 'il lieto annuncio' per la morte di Totò Riina, è comparso in via IV Novembre ad Ercolano (Napoli). Ai lati del manifesto, di matrice anonima, vi sono le foto dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino caduti per mano della mafia. ''E' morto Salvatore Riina di anni 87 - recita il manifesto - Ne danno il lieto annuncio..." e seguono i nomi di 24 vittime tra magistrati, uomini della scorte che li accompagnavano ed altre vittime innocenti tra cui Peppino Impastato, il generale Dalla Chiesa, don Pino Puglisi, Rocco Chinnici. Prende le distanze il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto: ''Noi non gioiamo per la morte di Riina perché non siamo come i mafiosi. Lui ha rappresentato la mafia ed è stata la causa di tanto dolore. Contro di lui lo Stato è riuscito a vincere, assicurandolo al carcere duro". (ANSA).

17:59Calcio: Montella, mercato? Ogni rosa migliorabile

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Il mercato di gennaio? Mancano 50 giorni ma mi confronto spesso con Mirabelli. Ogni squadra è migliorabile, lo dimostrano anche le grandi squadre che vincono ma che inseriscono sempre nuovi giocatori. Io però sono concentrato sul gruppo a mia disposizione che ha grandi potenzialità". Vincenzo Montella, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Napoli, non alimenta voci su possibili innesti nel mercato invernale e spera di invertire il trend che vede il Milan sempre sconfitto contro chi la precede in classifica: "I numeri sono chiari, vogliamo riportare la squadra a competere per le prime posizioni. Ci vorrà tempo ma siamo qui per questo, per portare questi duelli alla pari come erano in passato".

17:46Venezia, aperto ponte votivo galleggiante per Madonna Salute

(ANSA) - VENEZIA, 17 NOV - E' stato inaugurato stamane, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal Patriarca Francesco Miraglia, il tradizionale Ponte votivo galleggiante allestito a Venezia in previsione della festa della Madonna della Salute, che sarà celebrata il 21 novembre. Il ponte attraversa il Canal Grande collegando le due sponde tra Santa Maria del Giglio (all'altezza del traghetto) e San Gregorio, dove si trova la Basilica della Salute. Realizzato dalla società Insula, è lungo 80,5 metri e largo 3,6, ed è composto da tre moduli e due passerelle di raccordo, sostenuto nella parte centrale da otto barche. Il 21 novembre il tempio della Madonna della Salute resterà aperto tutto il giorno e al suo interno sarà celebrata una messa ogni ora, dalle 6 alle 22. La festa fu istituita dalla Repubblica Serenissima dopo che la città si salvò dell'epidemia di peste bubbonica che nel 1630 colpì il Nord Italia, facendo pagare anche alla città lagunare un pesante bilancio di vittime. (ANSA).