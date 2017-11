Ultima ora

20:46Giovani uccisi in Sardegna: l’ultima volta di Stefano al bar

(ANSA) - NUORO, 17 NOV - Ancora testi dell'accusa nel processo in Corte d'Assise a Nuoro per gli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala, di cui è accusato Alberto Cubeddu (il suo presunto complice, il cugino Paolo Enrico Pinna, è stata già stato condannato a 20 anni di carcere). Hanno parlato in aula la 20enne di cui si era invaghito Stefano Masala e il proprietario del Planet bar, Giampiero Lai, di 32 anni, uno degli ultimi ad aver visto il giovane prima della sua scomparsa il 7 maggio 2015. "Quella sera Stefano è venuto nel mio locale tra le 20 e le 20.30 - ha raccontato - Era vestito bene e gli ho chiesto: 'Ste dove stai andando?' Mi ha risposto che non me lo poteva dire e che me lo avrebbe detto l'indomani. Sono state le ultime parole che ho sentito da Stefano". Il Pm Andrea Vacca ha però incalzato Lai, perché la sua deposizione ha omesso un dettaglio importante riferito dal padre dello scomparso, Marco Masala. E cioè che Stefano aveva ricevuto una telefonata quando era al bar e di aver poi detto a Giampiero Lai che a chiamarlo era stato Paolo Enrico Pinna. Quest'ultimo, secondo l'accusa, avrebbe attirato in trappola Stefano con il pretesto di intercedere con la ragazza di cui si era innamorato, poi lo avrebbe ucciso per portargli via l'auto con la quale andare a Orune l'indomani insieme a Cubeddu per uccidere Monni e far ricadere su Stefano le colpe. Giampiero Lai non ha confermato in aula quanto detto a Marco Masala: il suo racconto è stato costellate da molti "non ricordo" e da qualche contraddizione. Chiara invece la ricostruzione della 20enne di cui Stefano si era invaghito. "La mia amicizia con lui era più che altro virtuale - ha chiarito - ero nel gruppo 'amici innamorati' che lui stesso aveva creato. Quando ci incrociavamo era talmente timido che a malapena mi salutava". Quanto a Paolo Pinna ha detto: "Non lo frequentavo ma la sera della scomparsa di Stefano verso le 22.30 mi ha mandato un messaggio con scritto 'Uè..', non ho riconoscevo il numero, poi parlando con amiche ho scoperto che era stato lui a chiedere il mio il mio contatto". Prossima udienza 30 novembre.(ANSA).

20:25Banche: Salvini, si faccia riforma, si sospenda bail-in

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dal Dopoguerra in Italia le obbligazioni bancarie non hanno mai rappresentato un pericolo per i risparmiatori. Poi è arrivata l'Europa, il 'bail-in', Renzi con il suo decreto salvabanche ed è cominciato il massacro. Sette banche crollate, centinaia di migliaia di risparmiatori azzerati e, mentre il ministro dell'Economia Padoan ha il coraggio di dire che è tutto a posto, oggi hanno sospeso in borsa le azioni della Carige (e ci auguriamo che gli azionisti facciano di tutto per superare la crisi). Adesso basta!". Così il segretario della Lega Matteo Salvini. "Serve sospendere subito la direttiva del 'bail-in' - sostiene Salvini - Poi l'Europa ci restituisca i 63 miliardi che abbiamo messo nell'inutile "fondo salvastati" e con quelli si diano risarcimenti veri! Si faccia una riforma vera della Banca d'Italia che non ha vigilato quando e come doveva".

20:19G20: scontri Amburgo, Vettorel per ora resta in carcere

(ANSA) - BERLINO, 17 NOV - Resta in carcere per ora Fabio Vettorel, il ragazzo italiano arrestato ad Amburgo nell'ambito dei disordini del G20, lo scorso luglio. La situazione giudiziaria, da quanto apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, si è complicata con un botta e risposta fra il Tribunale, che lo avrebbe rimesso temporaneamente in libertà, e la Procura che ha nuovamente impugnato la decisione. "Ho un solo commento da fare. Fabio era stato preparato, gli hanno detto che usciva". Così la madre di Vettorel ha commentato la decisione del Tribunale tedesco. Il giovane veneto, originario di Feltre (Belluno), rimarrà in carcere fino alla nuova pronuncia dell'Alta corte, di fronte alla seconda impugnazione della Procura. "Gli hanno fatto preparare le sue cose, lo hanno fatto uscire, lui era tutto contento... E poi lo hanno rimesso dentro", ha aggiunto la donna.

20:16C.sinistra: Fassino, alleanza ci sarà, verificare perimetro

(ANSA) - ROMA, 17 NOV -"Quello che è certo è che un'alleanza di centrosinistra ci sarà. Devo verificarne il perimetro". Così Piero Fassino, a proposito dei colloqui che sta organizzando con i partiti dell'area politica, in vista delle elezioni del 2018. "Il processo è in corso - ha proseguito - e il giudizio lo daremo alla fine. Fin qui tutte le forze politiche incontrate hanno espresso la volontà di costruire un centrosinistra competitivo, che riunisca diverse sensibilità"

20:15Zimbabwe: partito di governo vuole rimozione Mugabe

(ANSA) - HARARE, 17 NOV - Tutti le dieci sezioni provinciali del partito di governo dello Zimbabwe hanno chiesto la rimozione del presidente Robert Mugabe. Lo ha riferito una fonte del partito Zanu-Pf. Circola intanto sui social media un appello a manifestare domani ad Harare a sostegno delle Forze armate nel rimuovere Mugabe. L'appello afferma che "sabato 18 novembre è stato dichiarato un giorno dell'indipendenza dato che tutti i cittadini dello Zimbabwe marceranno verso la State house", la residenza del presidente, "per rimuovere Mugabe dal potere". Il segretario di stato Rex Tillerson ha lanciato un appello per il ripristino del potere civile. "Lo Zimbabwe ha una opportunità di mettersi su una nuova strada: una che deve includere elezioni democratiche e il rispetto dei diritti umani", ha detto il capo della diplomazia in un incontro al dipartimento di stato.

20:11Kenya: polizia, cinque morti in disordini opposizione

(ANSA) - IL CAIRO, 17 NOV - Cinque persone sono morte in Kenya i disordini scoppiati durante manifestazioni non-autorizzate dell'opposizione a Nairobi. Lo segnala un comunicato della polizia keniana smentendo di aver sparato e sostenendo invece che i decessi sono stati causati da sassaiole fra gli abitanti inferociti di una zona dove sostenitori dell'alleanza di opposizione "Nasa" si erano abbandonati a saccheggi. Nella nota pubblicata su Facebook, la polizia sostiene di non aver sparato un colpo ma di aver utilizzato gas lacrimogeni e idranti, riuscendo però a intervenire solo dopo la fitta e sanguinosa sassaiola. Viene smentita anche l'affermazione di un parlamentare secondo il quale la sua auto sarebbe stata presa di mira da un agente.

20:01Berlusconi, con election day si risparmiano almeno 500 mln

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nel 2018 gli italiani potrebbero votare in 4 date diverse: politiche, regionali, comunali a due turni. Votare in un'unica giornata limita l'astensionismo e fa risparmiare almeno 500 milioni. Vale la pena pensarci...Comunque mi rimetto alla saggezza del Capo dello Stato". Lo scrive il leader di Fi Silvio Berlusconi su twitter rilanciando la proposta di tenere a maggio l'election day.