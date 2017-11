Ultima ora

00:38Basket: Eurolega, Milano batte Bamberg 71-62

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Dopo la maxi-remuntada di mercoledì con Valencia, ecco un'altra rimonta in doppia cifra dell'Olimpia contro il Brose Bamberg (71-62). Sedici i punti recuperati in Spagna con un grande Jerrells, undici quelli ribaltati oggi (senza Goudelock, out sei settimane) in un lampo da un eroico Kalnietis che ne infila dieci in fila (dopo lo 0 nei primi 35') per allestire un parziale di 19-0 (dal 46-57 al 65-57) che spegne il furore tedesco e le speranze di Trinchieri di battere per la terza volta consecutiva la squadra dove è cresciuto. Ma questa è la Milano di Pianigiani che alla sua squadra chiede sempre di non mollare mai: l'Olimpia è sulle gambe per via della maratona di Valencia, ha percentuali drammatiche al tiro (ne sbaglia 34 dei primi 47) ma non si scompone mai (o quasi, vista la randellata presa con Kaunas) nelle difficoltà. Così sono arrivati tutti e tre i successi in Eurolega e ora la classifica vede Milano ad appena una vittoria di distanza dall'ottavo posto che separa i sogni dagli incubi.

00:35Calcio: serie B, Frosinone-Avellino 1-1

(ANSA) - FROSINONE, 17 NOV - Nell'anticipo della 15/a giornata di B, finisce 1-1 (0-1) la sfida allo 'Stirpe' fra Frosinone e Avellino. I ciociari puntavano a fare bottino pieno ma alla fine ha avuto ragione Novellino che aveva promesso una prova gagliarda degli irpini. Il Frosinone recrimina per alcune scelte dell'arbitro Baroni, che ha visto bene in occasione del vantaggio ospite nell'assegnare il penalty per mani di Matteo Ciofani, trasformato da Castaldo al 5' pt, ma poi non ha ritenuto da rigore un fallo su Daniel Ciofani e una plateale manata al pallone su punizione di Ciano. A inizio ripresa il pareggio frusinate al 4' su inzuccata di Daniel Ciofani. Sempre nel primo tempo la squadra laziale ha colpito una traversa con Ciano e un palo con Dionisi. Un legno anche per i campani colpito da Migliorini. Nel primo tempo gravissimo infortunio a Lasik, si parla di frattura di tibia e perone, dopo un intervento che gli è costato anche il cartellino su Beghetto.

00:25Usa: incendio in palazzo a New York, fiamme sotto controllo

(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - Incendio in un edificio di sette piani a Manhattan, nell'area di Hamilton Heights. Circa 200 pompieri sono sul posto e le fiamme, anche se alimentate dal vento, sono al momento sotto controllo. Secondo le informazioni preliminari, non ci sarebbero feriti. Le cause dell'incendio, scoppiato sulla 144ma strada, non sono ancora chiare.

23:54Parigi: in fiamme storica libreria di Saint-Germain-des-Pres

(ANSA) - PARIGI, 17 NOV - Incendio violento e spettacolare nel cuore del quartiere latino, a Saint-Germain-des-Près, dove le fiamme hanno distrutto un'istituzione della letteratura e dell'arte, l'antica libreria "La Hune". Sette i feriti, tutti in modo lieve. L'antica insegna era stata rilevata nel 2015 e trasformata in libreria d'arte e di fotografia. I feriti sono stati soltanto intossicati dal denso fumo che si è sprigionato ed ha attirato molti curiosi dai vicini celebri caffé dei Deux Magots e del Flore.

23:50Grecia: scontri giovani-polizia Atene e Salonicco, 2 feriti

(ANSA) - ATENE, 17 NOV - Centinaia di giovani si sono scontrati oggi con la polizia nelle due principali città della Grecia, Atene e Salonicco, durante le marce organizzate per commemorare il 17 novembre 1973. Quel giorno i carri armati intervennero contro gli studenti da quattro giorni in piazza per contestare e sfidare apertamente il regime della giunta militare che governava il paese dal 1967. E fecero un massacro. Oggi i giovani greci sono scesi di nuovo nelle strade, per la commemorazione ma anche per protestare contro quella che definiscono la nuova dittatura dei mercati, della finanza internazionale e della cosiddetta trojka (Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale). Le marce di oggi sono state inizialmente pacifiche. Poi però sono degenerate con lanci di pietre e atti di vandalismo. La polizia è intervenuta in alcuni casi con i gas lacrimogeni. I feriti sono una donna ad Atene e un motociclista finito contro una barricata a Salonicco.

23:49Gb: Irlanda del Nord, Gerry Adams pronto a farsi da parte

(ANSA) - LONDRA, 17 NOV - Gerry Adams si prepara a lasciare la guida dello Sinn Fein, il partito di riferimento della causa repubblicana nella comunità cattolica dell'Irlanda del Nord, dopo 34 anni di leadership. L'annuncio formale, atteso da tempo, è previsto per domani in occasione di un evento pubblico a Dublino a cui partecipa la branca dello Sinn Fein attiva nella Repubblica d'Irlanda, come conferma il Guardian online: salutando questo gesto, anche se non si tratta di un'uscita di scena totale, come una tappa chiave nella transizione verso il passaggio di consegne a una generazione nuova, nata dopo gli anni della violenza e cresciuta al di fuori (o ai margini) del mito della lotta armata.

23:47Immagini Erdogan e Ataturk come bersaglio, Nato chiede scusa

(ANSA) - ANKARA, 17 NOV - La Nato ha chiesto scusa alla Turchia dopo che le immagini del fondatore della Repubblica, Mustafa Kemal Ataturk, e del presidente, Recep Tayyip Erdogan, sono state usate come bersaglio in esercitazioni in Norvegia. Erdogan ha annunciato il ritiro di 40 militari turchi che partecipavano alle esercitazioni della Nato al Joint Warfare Centre di Stavanger, per protestare contro quanto accaduto e ha attaccato l'Alleanza: "Non ci può essere unità, né una simile alleanza", ha detto il presidente turco a un incontro con i leader provinciali del suo partito. "Mi scuso per l'offesa fatta", ha affermato in una nota il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberbg, aggiungendo che l'incidente è stato il risultato di "un'azione individuale" e non riflette le posizioni dell'Alleanza. Il responsabile dell'accaduto, descritto come un contractor civile distaccato della Norvegia e non un dipendente della Nato, è stato rimosso dal suo incarico ed è stata aperta un'indagine, ha aggiunto Stoltenberg.