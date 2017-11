Ultima ora

19:46Riina: sarà sepolto in camposanto Corleone

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Il boss mafioso Totò Riina sarà sepolto nel cimitero comunale di Corleone, in via Guardia, dove già si trovano Michele Navarra, Luciano Liggio e le ceneri di Bernardo Provenzano: il gotha della mafia corleonese che ha spadroneggiato dal dopoguerra. Nel cimitero c'è anche l'urna coi resti di Placido Rizzotto il sindacalista della Cgil ucciso nel '48 da Luciano Liggio e dai suoi sgherri. Nel cimitero di Corleone aleggiano anche i misteri della tomba in cui furono trovati due scheletri: uno dei due crani ha un buco segno di un colpo di arma da fuoco. Quei resti, nella sepoltura che una volta era stata di Bernardino Verro, sindaco socialista ucciso dalla mafia, sarebbero di Calogero Bagarella, ucciso nella strage di viale Lazio, cognato di Riina. Un cadavere sepolto di nascosto e in fretta e furia. Al cimitero, e forse a quei due scheletri senza nome, sarebbe legato anche l'omicidio nel 1976 dell'impresario di pompe funebri Francesco Coniglio. Uno che del cimitero e delle sue tombe conosceva ogni segreto.

19:43Calcio: Olimpico unito in ricordo Gabriele Sandri

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Ciao Gabbo". Lo speaker dell'Olimpico scandisce poche parole, sui maxi schermi dello stadio compare la foto di Gabriele Sandri e scatta spontaneo l'applauso di entrambe le tifoserie di Roma e Lazio, sugli spalti per assistere al derby della Capitale. A bordo campo, a ricevere il sentito abbraccio dell'Olimpico, i genitori e il fratello del ragazzo ucciso dieci anni fa da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia. La Curva Nord biancoceleste gli ha dedicato la coreografia, col volto del ragazzo affiancato a quello dell'aquila simbolo del club. Coreografia applaudita anche dalla Curva Sud romanista.

19:29Zimbabwe: media, Mugabe sarà rimosso, forse già domani

(ANSA) - IL CAIRO, 18 NOV - "Robert Mugabe sarà rimosso come presidente dello Zimbabwe: lo scrive il sito del quotidiano britannico Independent citando "due fonti del partito di governo del paese, la Zanu-Pf". Il partito dovrebbe tenere domani mattina una riunione speciale del suo Comitato centrale per licenziare il 93enne leader e sua moglie Grace dal ruolo di capo della Lega delle donne della Zanu-Pf. Emmerson Mnangagwa, il vicepresidente licenziato da Mugabe questo mese, sarà rimesso in carica, aggiunge il sito. Un "importante componente" della Zanu-Pf ha detto che è soltanto questione di tempo prima che Mugabe concordi la propria uscita di scena. "Se si intestardisce, faremo in modo di licenziarlo domenica", ha detto la fonte come riferisce l'Independent. "Una volta fatto, c'è l'impeachment martedì" in parlamento, ha aggiunto, evocando un'ipotesi già circolata ieri sui media.

19:24Azzurri: Pioli, per il rilancio investiamo su Totti&C.

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - "Fa male sapere che l'Italia non andrà ai Mondiali. Ora però è il momento di pensare a rinnovare, migliorare, cambiare. Penso alla cultura sportiva, alle strutture, agli stadi di proprietà dei club. Ma anche al patrimonio di grandi ex giocatori che abbiamo: Maldini, Totti, Bergomi, presto Buffon. Dobbiamo investire su di loro e nominare poi un grande manager che possa riorganizzare e ristrutturare tutto per far crescere davvero il nostro sistema calcio". E' la ricetta di Stefano Pioli per far ripartire l'Italia del pallone dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.

18:53Rugby: test match, Italia-Argentina 15-31

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - L'Italia non replica il successo con le isole Fiji e, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nel secondo test match di novembre, cede il passo ai Pumas argentini per 15-31. Chiuso il primo tempo in vantaggio 9-8 grazie a tre piazzati di Carlo Canna, gli azzurri hanno subito nel finale la pressione dell'Argentina, che va in meta due volte nell'ultimo quarto d'ora scavando un solco nel punteggio finale.

18:42Calcio: Serie B, vincono Bari e Parma

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Risultati della 15/a giornata del campionato di calcio di Serie B (domani Salernitana-Cremonese alle 17:30; lunedì 20 Palermo-Cittadella alle 20:30): Brescia-Spezia 1-1 Empoli-Cesena 5-3 Foggia-Ternana 1-1 Frosinone-Avellino 1-1 (giocata ieri) Novara-Bari 1-2 Parma-Ascoli 4-0 Perugia-Carpi 5-0 Pescara-Pro Vercelli 3-1 V.Entella-Venezia 0-0.

18:34Tennis: Atp Finals, Goffin batte Federer e va in finale

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' David Goffin il primo finalista delle Atp Finals. Il belga - 27 anni a dicembre - ha battuto in semifinale Roger Federer con il punteggio 2-6, 6-3, 6-4.