20:26Cadavere in mare Salento: forse è di avvocato scomparso

(ANSA) - LECCE, 18 NOV - Potrebbe appartenere a Besnik Muço, avvocato 54enne di origini albanesi residente a Macerata, ex procuratore generale di Tirana, il corpo recuperato 12 giorni fa nelle acque di Castro (Lecce). Muço era scomparso lo scorso 6 novembre. Al momento si tratta solo di un'ipotesi investigativa in attesa che la magistratura disponga l'esame del Dna sul corpo che, a causa delle mareggiate e del continuo sbattere contro gli scogli, è rimasto orribilmente mutilato. Il legale, il 2 novembre scorso, si sarebbe dovuto imbarcare sul traghetto della linea Adria Ferries che da Durazzo era diretto a Bari. Avrebbe fatto il check-in e poi, dalle ore 23, il suo cellulare è stato spento e da quel momento nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Secondo gli investigatori, tempi e luogo del ritrovamento sarebbero compatibili con l'ipotesi che si possa trattare proprio del legale albanese.

20:24Riina: nessun elemento particolare dall’autopsia

(ANSA) - PARMA, 18 NOV - Nessun elemento particolare sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Totò Riina, il capo dei capi della mafia siciliana morto ieri all'ospedale Maggiore di Parma. E' stata eseguita dal medico legale Rosa Gaudio, disposta dalla Procura di Parma quasi come atto dovuto. Per completare gli accertamenti la consulente ha due mesi: le arriveranno gli esiti degli esami che concorreranno a delineare la causa della morte di un 87enne con più patologie, sottoposto a due interventi recenti. Nessuna sorpresa, dunque, dai primi rilievi. Mentre si attende il nulla osta della Procura per il trasferimento della salma in Sicilia, che potrebbe arrivare lunedì, l'ultimo saluto a Totò Riina è stato dato a Parma da due dei suoi quattro figli, Salvo e Maria Concetta, e dalla vedova Ninetta Bagarella: è durato 30 minuti, scortato dalla Polizia. Hanno dovuto attendere la fine dell'autopsia, poi hanno reso omaggio al familiare nelle camere mortuarie dell'ospedale, dove era ricoverato da dicembre 2015, nel reparto detenuti. (ANSA).

20:23Zimbabwe: ministro, Mugabe pronto a morire, non a dimettersi

(ANSA) - IL CAIRO, 18 NOV - "Mugabe è intenzionato a morire per i suoi principi. E' intenzionato a morire per proteggere la Costituzione": lo ha detto alla Cnn un ministro del governo del presidente dello Zimbabwe confermando che Robert Mugabe non vuole dimettersi. Il ministro, Patrick Zhuwao, responsabile per l''Indigenizzazione' e nipote di Mugabe, ha sostenuto inoltre che "lo Zimbabwe è sotto assedio militare e ciò significa che nessuno è libero di esprimere quello che vuole. Stanno esercitando una coercizione. Lo Zimbabwe sta subendo attualmente un colpo di stato e la gente sta cercando di indorare la pillola", ha detto ieri dal Sudafrica il ministro parlando al telefono con l'emittente americana.

20:22Vaticano: indagine su rapporti gay Collegio chierichetti

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 NOV - Un nuovo e recente filone di indagini condotto dalle autorità vaticane nell'ambito del Preseminario "San Pio X", il collegio situato a palazzo San Carlo dove alloggiano i cosiddetti "chierichetti" del Papa, ha portato alla luce che negli ultimi anni si sono verificate vicende di rapporti omosessuali tra i ragazzi ospiti. I primi risultati emersi dalle indagini, apprende l'ANSA, ribaltano le conclusioni di precedenti accertamenti che invece non avevano trovato riscontri per simili vicende. La Santa Sede ha fatto sapere che il Preseminario era sotto i fari fin dal 2013 ma le segnalazioni "anonime e non" non trovarono, nella prima indagine, conferma. Ma recentemente sono emersi "nuovi elementi" - conferma il Vaticano - per aprire un nuovo filone di inchiesta. Tra le righe della nota vaticana si apprende che l'indagine interesserebbe rapporti omosessuali, e non abusi veri e propri, almeno non atti di pedofilia, perché si fa riferimento a fatti che "avrebbero coinvolto alcuni coetanei tra loro".

20:17Isis: propaganda via web prende di nuovo di mira il Papa

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La propaganda via web dell'Isis prende ancora di mira Papa Bergoglio: in un 'volantino' diffuso su Twitter e sulla rete, intercettato dai servizi di intelligence e dall'antiterrorismo, vengono ammoniti gli "adoratori della croce" mentre un uomo vestito con una tunica, con il volto coperto ed armato con un coltello sorregge con una mano la testa decapitata del Pontefice appoggiata sul corpo. Sullo sfondo una città distrutta dai bombardamenti, con dei terroristi a bordo di un pickup. Il volantino è accompagnato da una scritta: "Giuro che vendicherò ogni singola goccia di sangue che hai versato ed ogni casa che hai distrutto. Giuro che assaggerai l'amaro calice della morte e trasformerò le tue festività in massacri. Non troverai più pace a casa tua...se dio vuole". Le minacce contro il Papa non sono nuove per il sedicente Stato islamico, che le lancia periodicamente sia tramite i suoi canali ufficiali, sia attraverso simpatizzanti che frequentano deep web o chat.

20:16Sottomarino sparito,a bordo prima donna ufficiale Sudamerica

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - C'è anche la prima donna ufficiale del Sudamerica tra i 44 membri d'equipaggio del sottomarino argentino di cui da mercoledì si sono perse le tracce al largo delle coste nell'Atlantico meridionale. Lo scrive il sito El Pais precisando che l'ufficiale, Eliana María Krawczyk, 34 anni, è responsabile delle operazioni del sottomarino, una posizione che include il controllo delle armi e la manovra di ormeggio. Krawczyk si è laureata alla scuola navale ed è la prima ufficiale subacquea in 71 anni di storia della Marina argentina. Eduardo, padre di Eliana, ha visto sua figlia l'ultima volta due settimane fa, poco prima che il sottomarino salpasse. "Mi disse che era felice di essere a bordo - ha raccontato al telegiornale Tn -. Poi quando sono arrivati nella Terra del Fuoco il governatore è salito sul sottomarino e si è congratulato con lei per il suo ruolo di responsabilità".

20:13Uccide madre a Senigallia, colpita con phon e strangolata

(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - Colpita prima con un phon alla nuca, poi strangolata con il guinzaglio del cane. E' morta così Graziella Pasquinelli, 73 anni, commerciante di calzature di Senigallia, trovata morta nell'appartamento che condivideva con il figlio Gianluca Barucca, 45 anni, ora in carcere con l'accusa di omicidio. L'autopsia, eseguita dal medico legale Loredana Buscemi, avrebbe così confermato la morte per soffocamento. Sulla scena del delitto, i carabinieri avevano già sequestrato un phon e il guinzaglio del cane, trovato accanto al cadavere della donna. L'omicidio risalirebbe alle prime ore di giovedì mattina, comunque prima delle 9, quando generalmente madre e figlio aprivano il negozio e che quel giorno, invece, era rimasto chiuso. Barucca avrebbe quindi spento il cellulare e vegliato il corpo della madre, trovato poi in serata dopo che alcuni parenti, preoccupati, avevano dato l'allarme. Ancora da chiarire il movente del delitto. Il 45enne era separato dalla moglie ed era tornato da un paio d'anni a vivere con la madre.