22:22Calcio: Inzaghi ‘Se commetti questi errori derby si perdono’

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Il primo tempo è stato equilibrato anche per la posta in palio che era altissima. La Roma aveva il baricentro più alto ma non ci ha impensierito più di tanto a parte un colpo di testa''. A Premium Sport, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ricostruisce la sconfitta della sua squadra: ''in qualche ripartenza abbiamo dato noi l'impressione di essere più pericolosi. Nella ripresa gli spazi si sono aperti, potevamo andare dentro con i nostri attaccanti, avrei fatto qualche cambio ma quando si commettono due errori individuali così i derby non si vincono ma si perdono. Quei due errori ci hanno condannato, gli episodi sono troppo importanti e sono stati favorevoli alla Roma ma soprattutto per demeriti nostri''. ''In quattro minuti - aggiunge Inzaghi - abbiamo commesso due ingenuità decisive. Lavoro psicologico dopo questa sconfitta? Sì, è normale, dispiace aver perso per noi e per la nostra gente''.

22:20Calcio:Di Francesco ‘noi in alto, ma non parliamo scudetto’

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Vincere questo derby è stata una grande soddisfazione. Abbiamo concesso poco alla Lazio e fino al loro gol c'è stato un grande predominio della Roma''. A Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco sintetizza così la sua gioia per aver vinto il primo derby da allenatore della Roma: ''lo scudetto? Dobbiamo ancora lavorare tanto ma siamo in crescita. Non parliamo di Scudetto, all'inizio nessuno ci ha dato per favoriti e a me va benissimo così. Vogliamo cercare di restare il più possibile in alto in classifica''. Un giudizio su Nainggolan? ''Lo chiamano il 'Ninja' ma - aggiunge Di Francesco - è più un supereroe. Aveva uno stiramento ma ha giocato lo stesso: questo dimostra la grandissima soglia del dolore che ha''. ''Per poter giocare in questo modo - continua l'allenatore della Roma - bisogna stare bene fisicamente, nel primo tempo non abbiamo concesso niente a loro, poi nella ripresa abbiamo cambiato passo e schiacciato la Lazio''.

22:18Calcio femminile: Aic premia campionessa Tavagnacco

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'asso del Tavagnacco Lana Clelland è stata premiata come miglior giocatrice del campionato per la stagione 2016/17. Il riconoscimento, lo scorso anno andato a un'altra gialloblù, Elisa Camporese, è stato consegnato alla giocatrice scozzese oggi dall'Aic prima del match giocato dalla squadra friulana tra le mura amiche contro l'Empoli e vinto 4-1 dalla formazione di casa. A consegnare la targa il presidente dell'associazione italiana calciatori Damiano Tommasi per la vittoria del titolo di capocannoniere conquistato la scorsa stagione con 23 reti. Una vena realizzativa che la scozzese sta confermando anche in questo campionato. ''Abbiamo premiato il capocannoniere del campionato femminile con una targa - ha detto il presidente dell'Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi - Oggi siamo entrati in campo non solo per premiare Lana ma anche per un'altra iniziativa di solidarietà. Si tratta di un progetto in favore dei terremotati di Amatrice per quanto riguarda una struttura scolastica''.

22:16Calcio:Premier,City, United e Chelsea ok,Arsenal vince derby

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Tutto facile per le due squadre di Manchester e per il Chelsea nella 12/a giornata della Premier che ha visto l'Arsenal vincere il derby di Londra contro il Tottenham. Il City capolista (+9 sui Blues e +8 sullo United) ha sbancato il campo del Leicester 2-0 con i gol di Gabriel Jesus e De Bruyne, mentre la squadra guidata da Antonio Conte ha travolto fuori casa il West Bromwich Albion 4-0 (doppietta di Hazard e reti di Morata e Marcos Alonso). Quaterna per Mourinho che ha steso 4-1 il Newcastle (a segno l'ex juventino Pogba). Vincono anche i Gunners che all'Emirates Stadium superano con un 2-0 firmato Mustan-Sanchez i 'cugini' degli Spurs e il Liverpool: 3-0 al Southampton con doppietta dell'ex romanista Salah.

22:14Doppietta Ferrari in Bahrein, Guidi e Calado campioni GT WEC

(ANSA) - SAKHIR (BAHREIN), 18 NOV - Doppietta Ferrari in Bahrein: Alessandro Pier Guidi, 33 anni di Tortona (Alessandria) e il britannico James Calado, 28 anni, sono i primi campioni del mondo GT della storia del FIA World Endurance Championship (Wec). Hanno dominato insieme ai compagni di team, Sam Bird e Davide Rigon, la gara conclusiva della stagione, la 6 Ore del Bahrein. I piloti delle Ferrari 488 GTE sono arrivati in parata con la vettura 71, partita in pole e prima al traguardo. Terzo e quarto posto per i diretti rivali dei campioni del mondo: la Ford numero 67 di Andy Priaulx ed Harry Tincknell, e la Porsche numero 91 di Frederic Makowiecki e Richard Lietz. Il titolo WEC classe LMP2 è andato a Bruno Senna, nipote del grande Ayrton e già in Formula 1 con Williams e Lotus, e a Julian Canal che con la Vaillante Rebellion hanno vinto la gara insieme anche al figlio d'arte Nicolas Prost. La vittoria tra i prototipi LMP1, con la Porsche già campione piloti e costruttori, è andata alla Toyota di Buemi-Nakajima-Davidson. (ANSA).

22:00Calcio: derby alla Roma, Lazio battuta 2-1

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Roma si aggiudica il derby e sale a 30 punti, con una partita da recuperare, agganciando l'Inter al terzo posto. Preceduta dalle coreografie delle curve e dal ricordo di Gabriele Sandri - il tifoso laziale ucciso 10 anni fa da un poliziotto - la partita è equilibrata, soprattutto nel primo tempo chiuso sullo 0-0, con una rete di immobile annullata per fuorigioco. Nella ripresa il pressing permette alla Roma di prendere il sopravvento territoriale, schiacciare i biancocelesti e passare presto in vantaggio. Un'entrata avventata di Bastos su Kolarov, al 3', permette a Perotti di siglare l'1-0 dal dischetto. Il raddoppio giallorosso porta la firma di Nainggolan (7'), con un diagonale rasoterra molto preciso. La Lazio accorcia le distanze, ancora su rigore dopo consultazione della video assistenza da parte dell'arbitro Rocchi, con Immobile, autore della 15/a rete in campionato. Il pressing finale dei ragazzi di Inzaghi non frutta il pareggio.

21:36Incidente con quad nel Senese, un morto

(ANSA) - RAPOLANO TERME (SIENA), 18 NOV - Vigili del fuoco di Siena e 118 sono intervenuti a Rapolano Terme (Siena), in una zona impervia in località Armaiolo, per soccorrere due uomini che hanno avuto un incidente a bordo di un quad. Secondo quanto riferito, uno dei due uomini è morto, l'altro è rimasto ferito e l'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Siena. Del caso si stanno occupando anche i carabinieri. Da ricostruire le circostanze dell'incidente.