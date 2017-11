Ultima ora

23:17Cile: Pinera (centrodestra) favorito a presidenziali

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 18 NOV - I cileni vanno domani alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali che vedono in corsa otto candidati, tra cui Sebastian Pinera (centrodestra) e Alejandro Guiller (centrosinistra, 'erede' della presidente uscente Michelle Bachelet). Nei sondaggi Pinera è decisamente avanti rispetto a Guiller ma secondo gli analisti non riuscirà a superare il 50% dei voti e sarà costretto al ballottaggio. Nessuna chances avrebbero, sempre secondo gli esperti, gli altri candidati. Pinera è giù stato presidente dal 2010 al 2014 e la sua posizione durante la presidenza Bachelet si è rafforzata, secondo gli osservatori, proprio a causa dei problemi emersi all'interno della maggioranza uscente e al forte calo di popolarità della stessa presidente in scadenza. Bachelet - anche lei già presidente dal 2006 al 2010 - era stata trionfalmente eletta nel 2013 per il secondo mandato ora in scadenza. Aveva ottenuto il 62% dei voti, ma oggi l'indice di gradimento attribuitole da sondaggi non arriva al 30%.

22:58Mo: Olp,se Trump chiude ufficio interrompiamo contatti

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Le autorità palestinesi hanno minacciato di interrompere ogni comunicazione con l'amministrazione Trump se gli americani chiederanno l'ufficio dell'Olp a Washington, in una lettera ufficiale. Lo ha reso noto il segretario generale dell'organismo palestinese Saeb Erekat, affermando che la decisione degli Usa è "inaccettabile". Erekat ha accusato gli Usa di piegarsi alle pressioni del governo israeliano.

22:48Ema: Sala, Milano migliore dossier e migliore destinazione

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Lunedì i membri della Ue decideranno quale sarà la prossima città ad impostare Ema, l'Agenzia europea del farmaco che lascerà Londra dopo la Brexit. "Sono veramente tesissimo, lo confesso, perché è un momento importante della nostra città - ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla presentazione del libro del ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, 'Dalla terra all'Italia' -. Il sistema di voto è veramente bizzarro ma il vero punto, ed è il mio timore, è che non siamo certi che questo sistema premierà la candidatura migliore". "Ve lo dico con grande onestà - ha continuato - il dossier Milano è decisamente il migliore e Milano è anche la destinazione migliore delle persone che lavorano in Ema". Il rischio, secondo il sindaco, "è che ci siano raggruppamenti geografici come quelli dei Paesi baltici, dell'Europa dell'est, poi ci dovrebbe essere il Mediterraneo - ha concluso -, ma è un po' un'idea perché qualcuno voterà noi, qualcuno la Spagna".

22:40Calcio: Roma-Lazio, lancio sassi contro forze ordine

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Tensione a Ponte Milvio dopo il derby Roma-Lazio allo stadio Olimpico. Secondo quanto si è appreso, durante il deflusso di tifosi laziali c'è stato un lancio di sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine. La situazione sarebbe poi tornata alla normalità.

22:32Sesso a scuola in un video, esplode “caso Virgilio”

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Dopo i petardi esplosi nel cortile il Virgilio, storico liceo classico nel cuore di Roma, torna sotto i riflettori per un video che ritrae due studenti che fanno sesso a scuola. Riprese fatta all'insaputa dei due protagonisti. Alcuni studenti e genitori sostengono che ci sia "un attacco a questa scuola", altri, tra cui i rappresentanti in Consiglio di istituto, auspicano provvedimenti disciplinari criticando le "esagerazioni" di certa stampa. "Questo video nessuno lo ha visto e, prima che uscisse sui giornali - assicura il rappresentante degli studenti Emanuele Tirello - non ne avevamo nemmeno sentito parlare. Riteniamo in ogni caso che sia un fatto gravissimo e lo condanniamo". A mettere in discussione che il video davvero esista è il presidente uscente del comitato genitori Marco Luzzatto, che parla di "attacco mediatico". Il fronte dei genitori, comunque, è tutt'altro che monolitico, e sono sempre di più le famiglie che chiedono un ritorno alla normalità, preoccupati dei recenti episodi.

22:22Calcio: Inzaghi ‘Se commetti questi errori derby si perdono’

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Il primo tempo è stato equilibrato anche per la posta in palio che era altissima. La Roma aveva il baricentro più alto ma non ci ha impensierito più di tanto a parte un colpo di testa''. A Premium Sport, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ricostruisce la sconfitta della sua squadra: ''in qualche ripartenza abbiamo dato noi l'impressione di essere più pericolosi. Nella ripresa gli spazi si sono aperti, potevamo andare dentro con i nostri attaccanti, avrei fatto qualche cambio ma quando si commettono due errori individuali così i derby non si vincono ma si perdono. Quei due errori ci hanno condannato, gli episodi sono troppo importanti e sono stati favorevoli alla Roma ma soprattutto per demeriti nostri''. ''In quattro minuti - aggiunge Inzaghi - abbiamo commesso due ingenuità decisive. Lavoro psicologico dopo questa sconfitta? Sì, è normale, dispiace aver perso per noi e per la nostra gente''.

22:20Calcio:Di Francesco ‘noi in alto, ma non parliamo scudetto’

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Vincere questo derby è stata una grande soddisfazione. Abbiamo concesso poco alla Lazio e fino al loro gol c'è stato un grande predominio della Roma''. A Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco sintetizza così la sua gioia per aver vinto il primo derby da allenatore della Roma: ''lo scudetto? Dobbiamo ancora lavorare tanto ma siamo in crescita. Non parliamo di Scudetto, all'inizio nessuno ci ha dato per favoriti e a me va benissimo così. Vogliamo cercare di restare il più possibile in alto in classifica''. Un giudizio su Nainggolan? ''Lo chiamano il 'Ninja' ma - aggiunge Di Francesco - è più un supereroe. Aveva uno stiramento ma ha giocato lo stesso: questo dimostra la grandissima soglia del dolore che ha''. ''Per poter giocare in questo modo - continua l'allenatore della Roma - bisogna stare bene fisicamente, nel primo tempo non abbiamo concesso niente a loro, poi nella ripresa abbiamo cambiato passo e schiacciato la Lazio''.