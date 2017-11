Ultima ora

17:47Virgilio: Fedeli, al liceo romano fatti preoccupanti

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "I fatti emersi in questi giorni dalle cronache sono preoccupanti e meritano i dovuti approfondimenti. Abbiamo letto di episodi di spaccio, di bombe carta lanciate in cortile, di video rubati con minorenni coinvolti. Sono episodi che vanno condannati e affrontati con fermezza": così la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, interviene su quanto accaduto al liceo Virgilio di Roma. "E' urgente ripristinare il dialogo che si è interrotto fra le varie componenti della comunità scolastica" aggiunge Fedeli. "Ci sono gli strumenti - sottolinea - per prevenire e sanzionare, anche in ambito scolastico"."Sono certa che - afferma - la comunità educante del Virgilio saprà trovare le modalità per farlo. E che tutte le istituzioni coinvolte faranno la loro parte per aiutare a fare chiarezza. Per questo è urgente ripristinare il dialogo che si è interrotto fra le varie componenti della comunità scolastica. Arginando immediatamente anche la fuga di studenti che stanno chiedendo il nulla osta per cambiare istituto".

17:10Figc: Stirpe “Niente ribaltoni domani, servono Lega A e B”

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Il Consiglio Federale della Figc di domani deve costituire una pietra miliare per la riforma del calcio italiano, ma penso anche che per prendere delle decisioni non si possa prescindere dalle Leghe di B e di A": per cui - dice il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, "prima di assumere ogni decisione si dovrebbe attendere l'appuntamento di giovedì della B ma anche il rinnovo della governance della Serie A, altrimenti si rischia che il Consiglio federale decida rimedi peggiori dei mali. Inutile prendere decisioni di parte, giustizialiste e non ragionate - insiste - mentre bisogna aprire un profondo dibattito all'interno del mondo del calcio. Inutile chiedere la testa di una persona, quando invece ci sono responsabilità collettive e gravi che solo un dibattito a tutto campo può risolvere". Quindi, conclude Stirpe, "per domani non auspico alcun ribaltone, in questo momento non si risolvono i problemi cacciando Tavecchio".

17:06Gb: stampa, Enrico VIII fece decapitare avo fidanzata Harry

(ANSA) - LONDRA, 19 NOV - Un'ombra che si proietta da un passato molto presunto rischia di allungarsi sulla storia d'amore fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e Meghan Markle, bellissima attrice americana di qualche anno più grande di lui. Non si tratta dell'età, né del colore della pelle di Meghan, né del suo precedente divorzio: elementi che non hanno impedito l'annuncio semi-ufficiale del fidanzamento, tanto meno la calorosa accoglienza riservata finora a lei dalla famiglia reale. Un'ipotetica ragione di risentimento potrebbe invece venire dalla discendenza attribuita all'attrice da un aristocratico decapitato in secoli lontani per ordine proprio di un re inglese: lo spietato Enrico VIII, omonimo, guarda caso, del giovane principe che potrebbe presto impalmarla. Il Sunday Telegraph prende per buona la faccenda, seppure con i condizionali di rito. E cita la ricostruzione di uno 'studio' stando al quale nelle vene della Markle scorrerebbe anche il sangue di lord Hussey, 1/mo barone di Sleaford.

16:54Uomo aggredito da un cinghiale nei boschi del genovese

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - Un uomo sui 60 anni è stato aggredito e ferito in modo grave da un cinghiale nei boschi della valle Berlino, sopra Rossiglione, comune dell'entroterra di Genova. Il fatto è accaduto pochi minuti prima delle 14. Non sono ancora chiari i particolari dell'episodio. L'uomo è stato soccorso dai medici della centrale operativa del 118 e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino grazie all'impiego dell'elicottero dei vigili del fuoco.

16:53Riina: Orlando, non credo mafia avrà più un capo dei capi

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non ho un giudizio perentorio, però mi convince la tesi secondo cui la mafia non si ricostituirà più con una struttura gerarchica, con il capo dei capi". E' il parere del ministro della Giustizia Andrea Orlando, su quello che potrebbe accadere dentro Cosa Nostra dopo la morte di Totò Riina. Alla strategia della "mimesi" adottata da Cosa Nostra è "funzionale una mafia senza una commissione centrale e che in qualche modo si spalma sul territorio", ha argomentato il ministro, che non esclude nemmeno un cambiamento radicale: "la mafia ha avuto in passato come capo un medico, come riferimenti dei professionisti e ora questo fenomeno è diventato sempre più forte. Potrebbe cambiare e trovare come punti di riferimento persone che non sono più siciliane, né calabresi né campane". Quanto ai like postati su Facebook alla foto pubblicata dalla figlia di Riina, Orlando ha osservato: "c'è un mondo che guarda con reverenza a una figura come Riina, purtroppo questo mondo sopravvive".

16:40Riina: Ultimo, vogliono portarci nel circo, nella farsa

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non abbiamo esploso colpi in aria, non abbiamo fatto caroselli quando lo abbiamo catturato nel nome del popolo, e allo stesso modo non abbiamo niente da dire oggi nel tempo della morte". Il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina ribadisce la linea del silenzio sulla morte del boss, anche se "ancora una volta organi di disinformazione ci costringono a chiarire ciò che è chiaro e che non deve essere manipolato". "Ci vogliono portare nel circo, nella farsa,nella celebrazione del potere",scrive De Caprio sul blog capitanoultimo.blog."Come abbiamo dichiarato all'Ansa, la morte di Riina per noi carabinieri straccioni è una questione che riguarda solo lui, la sua famiglia e Dio. Non vogliamo dire niente oltre queste parole. Non abbiamo detto niente oltre queste parole. Il nostro popolo non ha bisogno del Colosseo e dei gladiatori per distrarsi dalla fame, dalla disoccupazione , dalla disuguaglianza e dal sopruso. Onore a tutti i carabinieri caduti contro la mafia"

16:05Zimbabwe: Mugabe espulso dal partito di governo

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe è stato espulso dal suo partito Zanu-PF ed è stato sostituito dal vicepresidente Emmerson Mnangagwa. Lo riporta la Bbc. Il partito ha intimato a Mugabe di dimettersi "entro domani a mezzogiorno, altrimenti si darà il via all'impeachment".