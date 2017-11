Ultima ora

20:38Calcio: Ferrero, oggi Samp è la 500 che supera una Ferrari

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - Massimo Ferrero scatenato dopo il successo della sua Sampdoria contro la Juventus. Il presidente blucerchiato si è affidato al cinema e ad un film storico come "Il sorpasso" riproducendo anche il suono di un clacson. "Io mi sono comprato una trombetta e ho cominciato a suonare: ero con la 500 ma davanti avevo una Ferrari e si sono scansati e li ho superati". Il successo mantiene però la Sampdoria con i piedi per terra. "Futuro? Volare basso e schivare il sasso, adesso pensiamo al Bologna. Oggi - ha aggiunto Ferrero - abbiamo riequilibrato il campionato, la gente va più volentieri allo stadio, gode di più e c'è più competizione, sennò vince sempre la Juventus".

20:32Calcio: Allegri, la Nazionale? Io voglio proseguire con Juve

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Voglio proseguire con la Juventus, costruire la squadra per il futuro e vincere titoli. Non ho ancora la testa per andare in Nazionale, quello del c.t. è l'ultimo dei problemi della Federazione. Dovranno strutturare l'Italia come un club". Così Massimiliano Allegri, dai microfoni Rai, sull'eventualità che il tecnico della Juve riceva una chiamata da via Allegri con l'offerta della panchina della nazionale. E cosa pensi Allegri del presidente della Figc Carlo Tavecchio? "Non so cosa voglia fare l'Associazione Italiana Allenatori - risponde Allegri - ne parlerò con il presidente e cercherò di capire cosa vuole fare per il bene del calcio. È responsabilità di Tavecchio decidere se dimettersi o no, oggi c'è un consiglio direttivo e questa sera sapremo come orientarci".

20:27Figc: Chiellini “niente caccia alle streghe, serve tempo”

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Mi aspetto che ci sia equilibrio. Ci vuole tempo per portare candidati e progetti credibili senza voler fare una caccia alle streghe". Così Giorgio Chiellini in vista del Consiglio federale di domani, decisivo per il futuro del presidente Tavecchio. "Se va qualcuno solo per rubare la poltrona non uscirà niente di buono - ha aggiunto il difensore della Juventus e della nazionale - Spero ci sia un periodo di qualche mese, aspetterei un attimo. A caldo si fanno scelte sbagliate: ci vogliono equilibrio, lucidità e grande pazienza in questi momenti".

20:06Calcio: Chiellini, impensabile 3 reti sotto in gara così

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Credo che questa sia stata una gara diversa rispetto alle ultime. Spesso ci serviva il primo schiaffo per svegliarci, mentre oggi siamo stati in controllo per 60 minuti. Ci siamo ritrovati sotto di tre gol quando avremmo dovuto essere noi in vantaggio di due o tre reti". Giorgio Chiellini, a "Serie A Live" su Premium Sport, ha analizzato il 3-2 incassato dalla Juventus in casa della Samp. "Questo ci deve far riflettere, se vogliamo vincere non bastano le qualità tecniche, serve qualcosa in più che dobbiamo mettere tutti quanti - ha aggiunto il difensore - In questo inizio stagione qualcosa ci è mancato, ma al risultato finale devi arrivarci lo stesso. La Samp ha fatto una buona partita, ma una squadra come la Juve deve fare due gol e andare a casa. Per quello che si è visto era impensabile essere sotto di tre gol. Con tutto il rispetto per le altre squadre è difficile perdere punti in questo campionato e noi li stiamo perdendo ogni volta che il livello si alza".

19:51Roma: Monchi archivia derby, “essenziale guardare avanti”

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Bella esperienza ieri all'Olimpico. Grande atmosfera e grande vittoria, ma ora il derby è storia: dobbiamo pensare a Madrid". Poche righe su Instragram da parte del ds Monchi fanno capire come a Trigoria si sia già proiettati al'impegno di Champions League in casa dell'Ateltico. "Un'altra opportunità per continuare a migliorare come squadra - scrive il dirigente spagnolo via social -. Crescere è fondamentale, andare avanti è essenziale: guardare indietro è uno spreco di tempo!". Insomma in completa rottura col passato, dove i derby vinti si festeggiavano a lungo, la Roma ha intrapreso un nuovo Corso targato Di Francesco e già archiviato il 2-1 rifilato alla Lazio.

19:42Zimbabwe: media, Mugabe accetta di dimettersi

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Robert Mugabe ha accettato di lasciare la presidenza dello Zimbabwe. Lo riferiscono i media internazionali, citando una fonte vicina al leader. Mugabe - si spiega - sta preparando l'annuncio delle sue dimissioni, che verrà diffuso in un discorso tv in tarda serata.

19:40Calcio: Giampaolo “Mai battuto Juve, grazie ragazzi”

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Abbiamo vinto una gara pesante, io non ero mai riuscito a battere la Juventus, sono contento e ringrazio i ragazzi per avermi dato questa gioia immensa". Esprime così la sua felicità il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la vittoria sui bianconeri a Marassi: "E' successo dopo 10 anni di battere la Juve, speriamo che non ne passino altri dieci per batterla ancora - sorride il tecnico - I miei hanno fatto un grandissima partita, soprattutto a livello mentale. Io spingo sempre i ragazzi a giocare la partita e non a subirla, l'idea è sempre quella di stare nelle metà campo avversaria e devo dire che fino ad oggi questo gruppo mi sta dando soddisfazione. Speriamo di poter dare continuità a quello che stiamo facendo".