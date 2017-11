Ultima ora

10:45Camorra: blitz contro clan Lo Russo, 43 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Carabinieri e Polizia di Stato stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli a carico di 43 persone accusate, a vario titolo di associazione di tipo mafioso e di reati aggravati dall'art. 7. Contestati associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, alla detenzione e spaccio di droga e alla detenzione e porto di armi. Nel corso delle indagini operate su due filoni investigativi, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono state messe in luce - secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine - le attività del clan camorristico dei "Lo Russo" operante nell'area Nord del capoluogo campano e sono state accertate le responsabilità degli affiliati in ordine al traffico e spaccio di stupefacenti e individuati narcotrafficanti che operavano sfruttando canali di fornitura esteri. Sequestrato l'arsenale del clan, con il rinvenimento di un fucile mitragliatore 5 fucili e 6 pistole, 3 giubbotti antiproiettile e centinaia di munizioni.

10:36Pd: fumata nera primarie Valle d’Aosta, deciderà assemblea

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - Fumata nera per le primarie del Pd della Valle d'Aosta convocate ieri per l'elezione del segretario regionale. Siccome nessuno dei tre candidati (tutti renziani) ha raggiunto il quorum della metà più uno dei 44 seggi assegnati il regolamento prevede che l'elezione avvenga in assemblea regionale a maggioranza assoluta. Sara Timpano ha ottenuto 292 voti e 15 seggi (33,11%), Giovanni Sandri 205 voti (23,24%, 10 seggi) e Raimondo Donzel 385 voti (43,65%, 19 seggi). L'assemblea sarà convocata entro dieci giorni dalla data del voto. Alle primarie hanno votato 886 persone. Il dato registra un netto calo di partecipazione rispetto alle ultime consultazioni nazionali indette dal partito: alle primarie dello scorso aprile avevano partecipato 1.889 elettori, nel dicembre del 2013 si erano presentati ai seggi in 3.563. (ANSA).

10:30Kenya: Corte Suprema respinge ricorsi, Kenyatta eletto

(ANSA) - NAIROBI, 20 NOV - La Corte Suprema del Kenya ha respinto i ricorsi sulle elezioni presidenziali-bis di ottobre e ha quindi convalidato l'elezione di Uhuru Kenyatta a presidente. A settembre la corte suprema aveva annullato le presidenziali di agosto e indetto nuove elezioni in ottobre. E' stata la prima volta che un tribunale in Africa rovesciasse un risultato elettorale. Il leader dell'opposizione Raila Odinga, il cui ricorso ha portato alla decisione della corte, ha poi deciso di boicottare le elezioni bis perché, ha accusato, "illegali". La corte suprema ha però respinto il suo secondo ricorso e confermato la vittoria di Kenyatta.

09:21‘Immigrazione illegale diffonde terrorismo’

(ANSA) - NAYPYITAW (BIRMANIA), 20 NOV - "Conflitti e instabilità nel mondo sono in parte dovuti all'immigrazione illegale che diffonde il terrorismo". Lo ha detto la leader della Birmania Aung San Suu Kyi accogliendo nella capitale ministri degli esteri asiatici ed europei, tra i quali l'alto rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini.

08:51Usa: è morto Charles Manson

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il serial killer americano Charles Manson è morto a 83 anni. Lo riportano i media americani. Era stato ricoverato in un ospedale in California per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Leader di una setta conosciuta con il nome di 'Family', Manson è stato uno dei killer più sanguinari della storia degli Stati Uniti. Stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Sharon Tate, giovane moglie di Roman Polanski, e altre sei persone a Los Angeles nell'agosto del 1969.

07:50India: offerta ricompensa a chi ‘brucera’ viva’ attrice

NEW DELHI - Intense per lo stop imposto dalla censura al debutto nelle sale previsto per l'1 dicembre, le polemiche intorno al film storico 'Padmavati' del regista Sanjay Leela Bhansali si sono ulteriormente infiammate in India dopo che ieri un gruppo marginale di difesa della 'casta dei cavalieri' ha offerto una ricompensa di dieci milioni di rupie (oltre 130.000 euro) per "chi brucerà viva la protagonista, Deepika Padukone". Tratto da 'Padmavat', un poema epico del XVI secolo, il film racconta la storia di una regina indu' (Rani Padmini, nota anche come Padmavati) che, per non cadere nelle mani del sultano di Delhi, Alauddin Khalji, al termine di un lungo assedio del Chittor Fort nel 1303 preferi' immolarsi con il fuoco insieme a tutte le altre donne.

07:44Afghanistan: liberati 30 da prigione talebani in Helmand

KABUL - Forze speciali afghane hanno liberato ieri un gruppo di almeno 30 persone, fra cui anche bambini, da una prigione dei talebani nella provincia meridionale afghana di Helmand. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. Fonti dell'amministrazione locale hanno reso noto che l'operazione di salvataggio e' avvenuta nel distretto di Nawzad. I prigionieri, si e' appreso, erano accusati di aver collaborato con il governo, contro gli insorti.