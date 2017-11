Ultima ora

12:58Scontri a evento su Ramelli, chiesto il giudizio per tre

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - La sera del 28 giugno la Polizia si scontrò a Bologna con un gruppo di manifestanti del collettivo Làbas, che stavano protestando contro un'iniziativa organizzata in una sala pubblica del quartiere Santo Stefano, la presentazione di un fumetto su Sergio Ramelli, l'attivista politico di estrema destra ucciso a Milano nel 1975. Ora per quei tafferugli la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone, accusate dal procuratore Giuseppe Amato e dai Pm Antonello Gustapane e Antonella Scandellari di concorso in resistenza a pubblico ufficiale aggravata. I tre imputati, di 50, 49 e 31 anni, difesi dall'avvocato Simone Sabattini, rispondono il primo di aver spintonato un funzionario della Questura, il secondo di un pugno al volto ad un poliziotto e il terzo per un calcio ad uno scudo. I manifestanti, una cinquantina, erano usciti da una caserma occupata in via Orfeo, poco lontana dalla sede dell'iniziativa e nel frattempo sgomberata. Furono dispersi con un paio di cariche. (ANSA).

12:58Coni: Lotti, Sport diventato settore trainante Paese

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "E' il momento di considerare lo sport come un settore economico trainante per il Paese. È un momento importante per considerare lo sport come occasione economia, la Politica a lungo lo ha considerato un ambito di Serie B, ora ha il compito, l'onere e il dovere di riportarlo come fattore economico al centro della discussione e dell'attenzione della prossima legislatura". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, intervenendo agli Stati Generali dello Sport in corso al Salone d'Onore del Coni. "Ci sarà da discutere - ha aggiunto il ministro - il vostro mondo è pronto alle riforme, non possiamo tirarci indietro, la politica non può farlo e neanche il vostro mondo".

12:57Svastica scuola Anna Frank: Ricci, maratona lettura diario

(ANSA) - PESARO, 20 NOV - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dopo il caso delle svastiche, lancia una maratona di lettura del Diario di Anna Frank in sinagoga, con gli studenti delle superiori e le istituzioni. L'iniziativa è in programma domani, dalle 9.30 alle 13: "Quattro turni di studenti e cittadini che entreranno nella sinagoga, ascoltando e leggendo brani dal diario. Il volume sarà distribuito a tutti i giovani. Ci saranno anche momenti di riflessione affidati alla musica. La risposta migliore è la memoria". Ricci, con l'assessore Giuliana Ceccarelli, parlerà in mattinata anche a 300 studenti del Mengaroni, riuniti all'Astra. E in queste ore sta prendendo corpo l'idea degli studenti pesaresi di diffondere video con letture del Diario di Anna Frank sui social network. Nel frattempo il profilo di Ricci è stato bloccato per alcune ore da Facebook. "Incredibile! @facebook mi ha bloccato la pagina. Abbiamo denunciato la vergogna delle svastiche alla scuola Anna Frank e vengo bloccato???", scrive su twitter.

12:54Basket: Dragic rescinde con EA7 e si accasa all’Efes

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Si separano le strade di Zoran Dragic ed EA7 Milano: "La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito del club - comunica di aver rescisso consensualmente il contratto che la legava al giocatore e gli formula i migliori auguri per il nuovo capitolo della sua carriera". Lo sloveno, dopo essere stato fortemente voluto un anno fa dall'ex allenatore di Milano Jasmin Repesa, è finito ai margini del progetto di Simone Pianigiani, con zero presenze tra campionato ed Eurolega. Ora firmerà un contratto con l'Anadolu Efes: "Il club - rimarca il comunicato dell'Olimpia - desidera ringraziare Zoki per l'impegno e la serietà mostrate nel periodo trascorso assieme, contraddistinto dalle vittorie nella Supercoppa del 2016 e la Coppa Italia 2017". Dragic aveva visto la sua stagione chiudersi in anticipo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata a fine febbraio in una gara contro Caserta: un infortunio che lo aveva costretto a saltare gli Europei, vinti proprio dalla Slovenia.

12:50Migranti: protesta in Veneto, altri profughi escono da Cona

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Un gruppo formato da alcune decine di migranti ha lasciato stamane a piedi il centro di prima accoglienza di Conetta, scortati dalle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro dove siano diretti. Un secondo gruppo di richiedenti asilo dopo essere uscito dall'ex base è invece rimasto nei dintorni.

12:49Sport: Malagò,quest’anno vinte 170 medaglie in 76 discipline

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Ad oggi abbiamo vinto 170 medaglie in 76 discipline olimpiche, con 35 podi iridati e 41 continentali. Le proiezioni non servono ma, se ci fossero state le Olimpiadi, avremmo vinto 15 medaglie d'oro". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aprendo la due giorni degli Stati Generali dello Sport Italiano con la tavola rotonda 'Sport che unisce, condivide valori e riconosce regole'. "Sono numeri che l'Italia non avrebbe mai avuto, salvo l'exploit di Los Angeles e alle Olimpiadi fatte in casa a Roma 1960. Siamo un modello, complesso, e vogliamo migliorarci, accettando anche dei consigli", ha concluso.

12:41Figc: Lotti, crisi diventi occasione di rilancio

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Mi aspetto la riflessione che tutti abbiamo auspicato e che il mondo del calcio sta aspettando da tempo. Ho fatto un appello ai consiglieri della Figc, affinché si rendano conto del momento particolare che sta vivendo il nostro calcio. Questa è un'occasione per poter ripartire e poter raccontare come si fa il calcio fin dalle scuole giovanili, arrivando a una discussione e una riflessione più ampia sulle Leghe di A e B che purtroppo non hanno eletto ancora i propri rappresentanti". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, prima di partecipare agli Stati Generali dello sport, in corso al Coni, a proposito della situazione che si è venuta a creare dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. "La politica è pronta a dare una mano, ma mi aspetto molto dal Consiglio federale. Chi vorrei come ct? Il ministro dello Sport non si deve né preoccupare e né occupare del ct. Va trovato qualcuno - aggiunge Lotti - che abbia la forza di partire da un progetto serio, che coinvolga tutte le Nazionali".