Ultima ora

13:40Carabinieri: Pinotti inaugura nuova sede Compagnia Pinerolo

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 20 NOV - "Qui c'è un pezzo della storia d'Italia e le forze armate, e in particolare i carabinieri, sono parte di questa storia". La ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ha inaugurato con queste parole, nello stabile che ospitava il Reggimento Nizza Cavalleria, la nuova sede della Compagnia Carabinieri di Pinerolo. L'edificio, ristrutturato grazie ai fondi messi a disposizione dal ministero della Difesa, ospita il Comando Compagnia, che ha giurisdizione su 48 comuni della zona. Una soluzione, quella della caserma Nitta Modigliani, a cui la ministra Pinotti ha lavorato in prima persona, scongiurando che la Compagnia lasciasse Pinerolo, come era stato paventato nei mesi scorsi. "Il solo pensiero di spostarla avrebbe rappresentato una ferita insanabile per il territorio", ha detto la Pinotti. Soddisfatto della soluzione anche il Comandante dell'Arma, generale Tullio del Sette. "Arrivare a questa soluzione è stato complicato, era da tempo che la Compagnia cercava una nuova sede", ha ricordato. Numerose le autorità presenti all'inaugurazione, tra cui il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai. "L'inaugurazione di oggi è un traguardo - ha detto il primo cittadino - che deve essere da stimolo a proseguire la riqualificazione degli edifici pubblici militari della città".(ANSA).

13:40Turchia: 945 arresti per terrorismo nell’ultima settimana

(ANSA) - ISTANBUL, 20 NOV - Non si fermano in Turchia gli arresti di massa con accuse di "terrorismo" sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Sono 945 le persone finite in manette nell'ultima settimana, secondo quanto riferisce il ministero degli Interni. Come accade regolarmente dal colpo di stato fallito del luglio 2016, la maggior parte (666) è sospettata di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altre 206 sono state invece arrestate in operazioni contro il Pkk curdo, durante le quali, sempre secondo Ankara, sono stati "neutralizzati" 58 militanti, di cui 45 uccisi. Detenuti anche 63 sospetti affiliati all'Isis e 10 a gruppi illegali di estrema sinistra. Dal tentato putsch, gli arresti per presunti reati di terrorismo in Turchia sono oltre 50 mila.

13:39Riina: Procura Parma, nulla osta per trasferire salma

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - La Procura di Parma ha firmato il 'nulla osta' per il trasferimento della salma di Totò Riina, morto il 17 novembre nel reparto detenuti dell'ospedale emiliano. Davanti alla Medicina Legale è arrivato il carro funebre per caricare la bara, appena saranno concluse le pratiche. (ANSA).

13:35Libano: media, Hariri domani al Cairo

(ANSA) - BEIRUT, 20 NOV - Il premier libanese dimissionario Saad Hariri si recherà domani al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abdel Fattah Sisi, prima di rientrare a Beirut mercoledì dopo più di due settimane di assenza dal Libano. Lo ha scritto lo stesso Hariri sul suo profilo Twitter, citato stamani dai media panarabi e libanesi. Hariri è ora a Parigi, dove è arrivato sabato scorso dopo ave passato 13 giorni in Arabia Saudita. Da Riad, lo scorso 4 novembre Hariri aveva annunciato in tv e a sorpresa le sue dimissioni dal governo di unità nazionale di cui fa parte Hezbollah, alleato dell'Iran, rivale dell'Arabia Saudita. La visita al Cairo avviene nel quadro delle "consultazioni" di Hariri "con gli alleati arabi", riferisce la tv panaraba al Jazira. L'Egitto di Sisi svolge da mesi il ruolo di mediatore nelle diverse crisi che coinvolgono l'Iran e i paesi arabi ostili alla Repubblica islamica. Mercoledì Hariri è atteso a Beirut per partecipare alla cerimonia per l'indipendenza del Libano.

13:34Protesta studenti, stop agli esami fino a dimissioni Mugabe

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Gli studenti universitari di Harare, capitale dello Zimbabwe, sono scesi in piazza per protestare contro le mancate dimissioni del presidente Robert Mugabe e hanno annunciato lo sciopero degli esami fino a quando il dittatore 93enne non se ne sarà andato. Lo riporta la Bbc. Gli studenti chiedono anche che sia tolto a Grace Mugabe il dottorato in sociologia ottenuto in soli due mesi invece dei quattro anni previsti.

13:31Champions: Juventus-Barcellona al serbo Mazic

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sarà il serbo Milorad Mazic l'arbitro di Juventus-Barcellona, partita valida per la quinta giornata del girone D di Champions League e che si giocherà mercoledì 22 novembre alle ore 20.45. Mazic sarà coadiuvato dai connazionali Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic che fungeranno da assistenti mentre gli addizionali saranno Nenad Djokic e Danilo Grujic, Nemanja Petrovic il quarto uomo. Compagine arbitrale olandese per Atletico Madrid-Roma (gruppo C), anche questa in programma mercoledì alle 20.45. Il direttore di gara sarà Bjorn Kuipers che avrà come assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Addizionali Pol van Boekel e Dennis Higler, quarto uomo Mario Diks.

13:31Ema: Malta e Zagabria ritirano loro candidatura

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Malta e Zagabria si sono ritirati dalla corsa per ospitare l'Agenzia europea per il farmaco. L'abbandono di La Valletta è annunciata dal sito ufficiale del governo maltese, mentre del ritiro di Zagabria ne ha parlato il ministro degli Esteri, secondo quanto si legge su alcuni online del Paese. Anche Dublino ha ritirato la propria candidatura dalla corsa per aggiudicarsi l'Agenzia europea del farmaco. Il ministro irlandese Simon Coveney entrando al consiglio Affari generali dove oggi si voterà per l'assegnazione dell'agenzia, ha affermato: resta "forte la nostra attenzione" per ottenere l'Autorità bancaria europea.