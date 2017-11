Ultima ora

15:12Figc: consiglio federale resta in carica

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Il Consiglio federale resta in carica, Tavecchio si occuperà della gestione ordinaria fino a nuove elezioni che dovranno essere indette entro 90 giorni". Così Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha fotografato la situazione in Federcalcio a seguito delle dimissioni del presidente Carlo Tavecchio. "Il commissario non è previsto, ora serve un progetto rivoluzionario e innovativo. Prendo atto della decisione del presidente Tavecchio - ha aggiunto Gravina - spero che in tempi brevi vi sia la convocazione di un'assemblea come espressione democratica, nella speranza che tutte le espressioni di questo mondo possano esprimere una progettualità innovativa e rivoluzionaria. Non sono sorpreso dalle dimissioni di Tavecchio, ma dispiaciuto per le modalità di gestione, il presidente avrebbe dovuto darci la possibilità di replicare. Il commissario non è previsto dallo Statuto", conclude.

14:51Calcio: Tavecchio, colpa sciacallaggio politico

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato". Nella ricerca delle responsabilità della crisi del calcio italiano, è questo - risulta all'Ansa - che Carlo Tavecchio ha detto oggi ai consiglieri della Figc prima di chiedere le dimissioni di tutto il consiglio. "Ho preso atto del cambiamento di atteggiamento di alcuni voi."Le dichiarazioni che si sono susseguite nelle ultime due ore - ha detto ai consiglieri federali Tavecchio - hanno impedito alle due Leghe maggiori di partecipare un dibattito che investe anche loro". "Ho preso atto del cambiamento di atteggiamento da parte di alcuni partecipanti alla riunione di mercoledì - ha aggiunto, riferendosi al vertice con le componenti a 48 ore dalla debacle della nazionale - Nonostante il documento che mi hanno richiesto e condiviso, non sono disposti nemmeno a discuterlo". A conclusione di queste considerazioni, Tavecchio ha chiesto "le dimissioni di tutto il consiglio, me per primo".

14:50Ostia: incendio circolo Pd, azione di una sola persona

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sarebbe opera di una sola persona l'incendio al portone del circolo Pd di Ostia Antica la notte tra il 16 il 17 novembre scorso. E' quanto emerge dalla prima informativa che gli uomini della Digos hanno consegnato al procuratore aggiunto con delega al terrorismo, Francesco Caporale che coordina le indagini. Il lavoro degli inquirenti si basa su alcune testimonianze raccolte tra gli abitanti del palazzo dove ha sede il circolo, in via Gesualdo, e anche su alcune immagini di telecamere che, seppure sfocate, avrebbero immortalato l'azione di una sola persona. Per questa vicenda è stato aperto un fascicolo contro ignoti nel quale si ipotizza il reato di danneggiamento seguito da incendio.

14:44Europa League: al lettone Treimanis Milan-Austria Vienna

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sarà il lettone Andris Treimanis ad arbitrare Milan-Austria Vienna, partita valida per la quinta giornata del gruppo D di Europa League, in programma giovedì 23 novembre alle 21.05. Lazio-Vitesse Arnhem (gruppo K ,ore 19) è stata affidata al turco Ali Palabiyik, Everton-Atalanta (gruppo E ore 21.05) sarà diretta dal danese Jakob Kehlet.

14:41Calcio: Iniesta, ‘addio lontano ma pronto quando arriverà’

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "Giocherò fino a quando non sarò stanco: non ho paura, quando arriverà il momento sarò pronto". Così Iniesta sul suo ritiro dal calcio nella doppia intervista con capitan Buffon pubblicata sul sito della Juventus. "Tutto nella vita ha un inizio e una fine, basta godersi il percorso - ha spiegato il centrocampista del Barcellona a due giorni dalla sfida con la Juventus -, ad oggi però lo vedo un poco lontano". Scontata la risposta su chi potrebbe vincere la Champions di quest'anno: "Spero naturalmente il Barcellona".

14:40Calcio: Figc, giunta Coni urgente mercoledi’

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Una Giunta Coni convocata d'urgenza per mercoledì pomeriggio come immediata contromisura alla crisi del calcio. E' questa - apprende l'Ansa - la mossa immediata di Giovanni Malagò. All'ordine del giorno della Giunta semplicemente "comunicazioni del presidente".

14:32Calcio: Buffon conferma, a fine anno smetto

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "Mi ritirerò probabilmente quest'anno", ma non prima di aver tentato di vincere la Champions: "vincerà chi si farà trovare pronto a marzo, mi auguro possa essere la Juve". Gigi Buffon conferma il suo addio al calcio al termine della stagione e rilancia le ambizioni europee della Juventus alla vigilia della sfida con il Barcellona. "Sono sereno, non ho paura di ritirarmi - ha spiegato il capitano bianconero nell'intervista doppia con Andres Iniesta pubblicata sul sito della Juventus -, sono curioso della vita e non ho paura di smettere". Per il futuro Buffon non prende in considerazione la carriera di allenatore né quella da dirigente, ma immagina lo spirito con cui affronterà gli ultimi 90' con la maglia della Juventus. "L'ultima - dice - sarà come la prima, con grande entusiasmo e orgoglio".