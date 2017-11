Ultima ora

17:07Calcio: Sarri, voglio mentalità feroce

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Il Napoli si presenta domani al match decisivo per il passaggio di turno in Champions League "con un'espressione di speranza, perché finché una porta è semiaperta vuol dire che non è chiusa. Dai miei mi attendo una grande prestazione dal punto di vista della mentalità feroce, poi la qualità può venire oppure no". Così Maurizio Sarri rilancia le ambizioni europee del Napoli alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico azzurro, in conferenza stampa, si irrigidisce quando i cronisti chiedono se la mancata qualificazione sarebbe il fallimento del primo obiettivo stagionale: "Mica crediamo di vincere la Champions - dice Sarri - ma comunque ci presentiamo con la migliore prestazione atletica stagionale messa in campo contro il Milan. Lo dicono i numeri, anche se io avevo avuto l'impressione che fossimo calati nel secondo tempo. Ma non è così".

17:04Calcio: Sarri, classifica in Champions difficile

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Purtroppo la situazione del girone non dipende da noi ma dobbiamo provarci. C'è un piccolo spazio aperto e dobbiamo provare ad entrarci dentro: purtroppo la nostra classifica in Champions è difficile". Così il tecnico del Napoli Maurizio Sarri alla vigilia del match di Champions contro lo Shakthar, "una squadra pericolosa". "Noi dovremo fare una gara rischiosa - dice a Premium - Hanno dei contropiedisti di alto livello, è una delle squadre più collaudate d'Europa", aggiunge Sarri che poi spende parole al miele per Insigne: "In ogni squadra ci sono degli uomini che devono essere esclusi da tutti i discorsi di turnover e Lorenzo è uno di questi".

17:01Allagamento e distacco pannelli, scuola chiusa a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - Distacco dei pannelli del controsoffitto e acqua in due piani all'interno dell'edificio: la scuola elementare di via Machiavelli a Cagliari chiude per due giorni. Le lezioni però andranno avanti lo stesso: gli alunni hanno traslocato già da questa mattina nella vicinissima sede centrale di via Castiglione. Il problema è emerso all'apertura della scuola e prima dell'ingresso degli alunni. Immediato, spiega il Comune, l'intervento dei tecnici dell'amministrazione e della ditta incaricata. Non risultano infiltrazioni d'acqua dall'esterno, questo il risultato del primo sopralluogo. Dalle prime verifiche il problema sembrerebbe legato al sistema di riscaldamento a termosifoni del piano terra e del primo piano della struttura: l'impianto è sotto controllo da parte dei tecnici, allo stato attuale non risultano perdite o rotture, per cui sono in corso gli approfondimenti per individuare la reale causa dell'allagamento dei due piani della scuola. Tutto, salvo contrattempi, dovrebbe risolversi entro domani: possibile ritorno in classe degli alunni già da mercoledì 22. (ANSA).

16:58Figc: Malagò, io commissario? Altra soluzione

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Io commissario della Figc? Personalmente ho un'agenda molto molto complicata e soprattutto tra 90 giorni c'è un'Olimpiade in arrivo, peraltro lontana e con un fuso orario diverso. Penso che sia di buon senso trovare un'altra soluzione". E' quanto fa sapere il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla possibilità di rivestire personalmente il ruolo di commissario della Federcalcio dopo le dimissioni del presidente Carlo Tavecchio. "Ne voglio parlare con gli amici della Giunta, perché non è una scelta che dipende da me ma dal Coni: è l'organo che io rappresento e al suo interno ci sono delle personalità che hanno le loro idee", ha concluso il capo dello sport italiano che a margine degli Stati Generali dello sport italiano, in corso al Foro Italico a Roma, ha comunque specificato che "è prematuro" fare nomi di possibili candidati a commissario.

16:43Lotta a violenza donne, performance teatrali all’Ikea

(ANSA) - PADOVA, 20 NOV - Anche il colosso svedese Ikea scende in campo contro la violenza sulle donne, aderendo alla campagna #PerUnaGiustaCasa di Telefono Donna, che vede oggi il centro commerciale di Padova ospitare una serie di performance teatrali che rappresentano episodi di violenza domestica. #PerUnaGiustaCasa ha l'obiettivo di far puntare i riflettori dell'opinione pubblica sul tema della violenza in casa e sull'urgenza di attivare progetti che offrano garanzie e tutela alle donne e ai figli. Oggi il centro Ikea di Padova, nella zona est della città, si trasformerà in alcune fasce orarie (ore 12.00, 14.00, 16.00) in un piccolo teatro, con le rappresentazioni teatrali di scene di violenza domestica interpretate da attori del Teatro Filodrammatici. In scena dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica e economica. Storie reali di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita. (ANSA).

16:35Algeria: la fame nei campi profughi Saharawi

(ANSAmed) - ROMA, 20 NOV - Malnutrizione che colpisce il 40% dei rifugiati, accesso limitato all'acqua, ai servizi sanitari e educativi, ma soprattutto una continua riduzione dei fondi destinati al sostegno dei Saharawi che da 40 anni vivono nei campi profughi allestiti in Algeria. Mezzaluna Rossa Saharawi e Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, ong italiana attiva nel campo della cooperazione, lanciano un appello per accendere i riflettori su questa emergenza umanitaria. I tassi di mortalità infantile e materna sono elevati, l'anemia è diffusa e oltre alla mancanza di cibo ad allarmare è anche l'insorgenza di nuove malattie. Per esempio la celiachia, che colpisce il 6% dei circa 150 mila profughi saharawi. A preoccupare, viene detto, ''è soprattutto la continua riduzione di finanziamenti, passati da 12 milioni agli attuali 8 milioni di euro a favore dei profughi saharawi.

16:25Figc: Tavecchio, commissariamento? Molto grave

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "E' molto grave, in Italia ci sono gli statuti e le garanzie". Il presidente dimissionario della Figc, Carlo Tavecchio, commenta così la dichiarazione del n.1 del Coni, Giovanni Malagò che ha annunciato l'intenzione di commissariare la federcalcio.