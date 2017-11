Ultima ora

19:55Virgilio:Rutelli, c’era’stanza canne’, studenti,ora silenzio

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Silenzio chiama silenzio. E' la presa di posizione, ma soprattutto la speranza, di studenti e genitori del liceo romano Virgilio da giorni nelle cronache per i petardi esplosi nel cortile e il video di due studenti ripresi a loro insaputa mentre fanno sesso durante l'occupazione. Ad alimentare la tensione tra studenti e preside, anche la denuncia di quest'ultima sulla presenza di un "gruppo di mafiosetti della Roma bene". Oggi a parlare anche l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli che racconta a Omnibus su La7 la sua esperienza di padre risalente a dieci fa quando sua figlia gli chiese di andare via dal Virgilio: "C'era un'occupazione al liceo, nei primissimi giorni di scuola, mi disse che c'era 'la stanza delle canne', mi disse 'Non mi piace'. Ha voluto andarsene e l'abbiamo iscritta in un'altra scuola". Molti genitori chiedono: "Silenzio stampa per ricostruire un clima di dialogo" raccogliendo l'appello al dialogo lanciato da Fedeli. Scelta condivisa anche dai rappresentanti dei genitori.

19:53Resa Tavecchio: Carraro “Ora rinnovamento classe dirigente”

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Adesso è indispensabile un adeguamento delle regole all'evoluzione del calcio e un rinnovamento della classe dirigente". Franco Carraro, memoria storica dello sport italiano, è stato, oltre che presidente del Coni e della Figc, anche commissario della Federcalcio. Il tono della sua voce al telefono con l'Ansa è palesemente dispiaciuto per la crisi del calcio. "Do atto a Tavecchio - esordisce - del fatto che, avendo verificato l'inesistenza delle condizioni per realizzare i suoi programmi, si è dimesso. Ha dimostrato onestà intellettuale. A questo punto - ribadisce - serve un rinnovamento vero. Spero che i presidenti delle società di serie A e serie B partecipino di più alla vita delle loro Leghe e della Figc: ne trarranno vantaggio il calcio e i loro club".

19:52Ostia: Raggi, torna a respirare e ad affacciarsi sul mare

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Una Ostia completamente rinnovata entro la consiliatura Raggi col 50% di spiaggia libera, l'abbattimento del Lungomuro da parte dei consorzi, la tutela e la riqualificazione degli edifici storici, 18 chilometri di passeggiata, varchi di accesso all'arenile posizionati a una distanza non superiore a 300 metri l'uno dall'altro, concessioni che dovranno riunirsi in consorzi e andare a gara. Sono alcuni dei punti del Piano di utilizzazione degli arenili (Pua) illustrati oggi dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, dal prefetto Domenico Vulpiani e dall'assessore Luca Montuori. "Roma torna a respirare a ad affacciarsi sul mare - ha esordito Raggi - Il lavoro per il Pua fatto con il commissario Domenico Vulpiani ha per noi un grande valore. Per troppi anni 18 chilometri di spiagge sono stati gestiti in maniera incontrollata. Avremo una nuova prospettiva di Roma verso il mare e una nuova fruizione delle spiagge, beni di cui i romani sono stati privati a causa del degrado e dell'abusivismo".

19:50Snai: Champions, per il Napoli ultimo appello

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Per tenere accesa la speranza non basterà la vittoria. Dopo le ultime disavventure di Champions, e dopo il 2-1 incassato in Ucraina, il Napoli domani sera al San Paolo dovrà battere lo Shakhtar 1-0 o con almeno due reti di scarto. In questo modo ridurrà a tre lunghezze lo svantaggio dagli ucraini, guadagnerà una migliore classifica avulsa, e potrà sperare nell'aggancio all'ultima giornata. Missione possibile per i quotisti Snai, che vedono decisamente azzurro e offrono la vittoria del Napoli a 1,43, con il pari a 5,00 e la vittoria 6,50. Quanto al risultato esatto, il 2-0 e il 2-1 sono i più probabili, a 8,50. Seguono l'1-0 a 9,25 e l'1-1 a 9,75. In ogni caso, i gol non dovrebbero mancare: l'Over si presenta a 1,45, l'Under è ben più improbabile, a 2,60. Lo Shakhtar giocherà con grande attenzione difensiva. Un'attitudine che gli ha permesso di tenere lo 0-0 per 48' a Manchester, prima che il City risolvesse la pratica con due gol nella ripresa. L'eventualità di una 'X' alla fine del primo tempo è a 2,60.

19:41Coniugi uccisi: Cc rintracciano figlio

(ANSA) - CASERTA, 20 NOV - E' stato trovato dai carabinieri il figlio di Francesco Afratellanza e Antonietta Della Gatta, i due coniugi ritrovati sgozzati nella propria abitazione di Parete, nel Casertano. E' stato fermato lungo la via Santa Maria a Cubito direzione Cancello e Arnone. Ritrovato un coltello lungo il ciglio di una strada in Parete, località Portella, distante circa 1km dal luogo dell'omicidio. Allo stato, il 40enne non è ancora stato sottoposto a fermo; in questi momenti viene sentito dal magistrato.

19:33Merkel, meglio nuove elezioni che governo minoranza

(ANSA) - BERLINO, 20 NOV - Angela Merkel preferisce andare a nuove elezioni, piuttosto che optare per un governo di minoranza. Lo ha detto all'emittente ARD. La cancelliera si dichiara disponibile a guidare il suo partito in caso di nuove elezioni.

19:27Calcio: Barzagli avverte Juve, ritrovare spirito sacrificio

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "Aver vinto sei scudetti non significa che tutto sia dovuto: la partita contro il Barcellona sarà fondamentale, ritroviamo lo spirito di sacrificio". Parole di Andrea Barzagli, all'indomani della sconfitta in campionato contro la Sampdoria. "Dobbiamo capire che c'è ancora da soffrire - spiega il difensore -. Risolvere la pratica Champions alla vigilia degli scontri diretti in campionato ci darebbe serenità ulteriore per preparare al meglio le partite importanti". Il centrale ha poi rafforzato il concetto già espresso da Chiellini nel dopo-Marassi. "Sono d'accordo con Giorgio, ci manca la voglia di soffrire, ognuno di noi deve dare qualcosa di più".