19:01Usa: ok Nebraska al controverso oleodotto Keystone XL

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Con 3 sì e 2 no, le autorità del Nebraska hanno autorizzato il permesso finale per iniziare la costruzione del Keystone XL, il controverso oleodotto di 1897 km che collegherà il Canada alle raffinerie americane, fortemente voluto dal presidente Donald Trump ma avversato dagli ambientalisti.

18:54Scontri tra No Tap e Polizia a Lecce

(ANSA) - LECCE, 20 NOV - Tafferugli tra agenti di polizia e attivisti 'No Tap' a Lecce dove, alla presenza tra gli altri, del country manager di Tap Michele Mario Elia, era in corso un incontro (subito sospeso) sui problemi energetici, gasdotti e sicurezza presso il Rettorato dell'Università, in piazzetta Tancredi. I tafferugli si sono verificati all'esterno del rettorato. Attivisti del movimento presenti al dibattito, in sala, hanno anche cominciato a contestare i relatori presenti. I No Tap hanno lanciato uova contro gli agenti di polizia che, in assetto antisommossa, si trovano all'esterno della sede dell'Università, zona che è ora 'blindata' dalle Forze dell'ordine che hanno piazzato i propri mezzi in tutte le vie di accesso.

18:44Calcio: Argentina, Benedetto fuori 6-8 mesi

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Brutto colpo per il Boca Juniors e per la nazionale argentina che perdono l'attaccante Dario Benedetto per 6-8 mesi. L'attaccante dei 'xeneizes' e dell'Albiceleste si è infatti rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante il match contro il Racing e dovrà quasi sicuramente dire addio al sogno del Mondiale in Russia. 'El Pipa', come viene soprannominato in Patria il classe '90, è uscito in barella e in lacrime dal campo dopo aver portato in vantaggio la sua squadra (anche se alla fine il Boca ha perso il match), nono gol in altrettante partite di campionato che gli erano valse le attenzioni del ct Jorge Sampaoli che lo aveva lanciato come attaccante titolare a fianco di Leo Messi e Aguero, preferendolo a Gonzalo Higuain (assente nelle ultime convocazioni dell'Albiceleste) che a questo punto torna in corsa per un posto tra i 23 convocati della Seleccion per il Mondiale.

18:40Calcio: Fazio, non ci accontentiamo del derby

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Vincere con la Lazio è stato bello e importante, ma non ci accontentiamo del derby, dobbiamo vincere a Madrid per continuare questo percorso di crescita". Federico Fazio si dice soddisfatto del successo nella stracittadina ma guarda avanti, al prossimo impegno in Champions League in casa dell'Atletico. Il difensore argentino della Roma sottolinea che il 2-1 di sabato all'Olimpico è stato importante "perché la Lazio è una nostra rivale in classifica" e perché "la Juventus poi ha perso e questo ci permette di guadagnare punti. La mentalità è molto importante, dobbiamo abituarci a vincere, a lavorare e giocare ogni tre giorni per cercare i tre punti - aggiunge Fazio -. L'Atletico è una squadra tosta, difficile da affrontare, che ha esperienza in Champions. Con la Lazio abbiamo fatto una grande partita. E il match con l'Atletico potrebbe essere simile: è una squadra compatta, loro sono bravissimi a ripartire".

18:38Iraq: ‘referendum curdo è incostituzionale’

(ANSA) - BAGHDAD, 20 NOV - La Corte suprema irachena ha dichiarato oggi ufficialmente incostituzionale il referendum sull'indipendenza curda tenuto il 25 settembre scorso dalle autorità della regione autonoma. La Corte, che una settimana prima della consultazione aveva chiesto invano di sospendere l'iniziativa in attesa della sentenza, ha affermato ora che sono illegali "tutti i risultati e le conseguenze" del referendum. La consultazione, pur non essendo legalmente vincolante, era stata contestata sia dal governo di Baghdad sia da quasi tutta la comunità internazionale, in particolare i vicini Iran e Turchia che hanno forti minoranze curde all'interno dei loro confini.

18:30Calcio: Inter, l’euforia di Zhang junior

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter Zhang Jindong, si è congratulato con i giocatori dopo la vittoria sull'Atalanta con un post su Instagram: "110 anni dopo stiamo lasciando il segno nella nostra storia". L'Inter è seconda in classifica a due punti dal Napoli e punta a conquistare altre due vittorie nelle prossime sfide contro Cagliari e Chievo prima dello scontro diretto con la Juventus.

18:27Ema: Milano passa il primo turno delle votazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Milano passa il primo turno nella votazione segreta, e si piazza al primo posto delle preferenze con 25 voti, per l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), che traslocherà da Londra. Lo si apprende da fonti a Bruxelles. Sono passate anche Amsterdam e Copenhagen mentre è fuori Bratislava. La votazione prevede fino ad un massimo di tre round. Il secondo turno inizierà dopo un breve intervallo.