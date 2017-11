El abuso del Derecho a ser Padre

Maurizio Cirrottola

Soy abogado de la USM del año 1999. Especialización en la Universidad José María Vargas en “Ciencias del Delito”. Estudios de extensión en la Universidad del Externado, en Bogotá.



Dedicado mayormente al libre ejercicio, pero he ocupado algunos cargos en la administración pública.



He dado clases en la USM y en la UCAB, pero actualmente no lo hago.

