Visto EB5 e come investire in Usa con Metropica, Paramount, Hilton e altri progetti

Investire nella EB5 attraverso uno dei progetti in costruzione di Metropica, Paramount, Hilton ed altri, garantisce un futuro sicuro negli Stati Uniti con un ritorno al suo investimento

Che cosa è il visto EB5?

Il programma di Investor immigrati US – conosciuto come “EB-5” – è uno dei modi più efficienti per gli investitori internazionali per ottenere la carta verde e vivere negli Stati Uniti d’America. Dopo il completamento del programma, gli investitori e i loro familiari (coniuge e figli sotto i 21 anni) sono considerati residenti temporali negli Stati Uniti, ma alla fine si può convertire in una residenza permanente con la possibilità di ottenere la cittadinanza.

Come funziona il programma di Visa di investitore EB5?

Il programma di EB-5 investitore nasce nel 1990 dall’US Immigration Act con l’intento di fornire una speciale categoria di visto di immigrazione per l’investitore internazionale. I candidati al programma di EB-5 devono investire $500.000 in un’impresa o progetto che si trova in una zona degli Stati Uniti con un alto tasso di disoccupazione. Questo investimento deve creare un totale di 10 posti di lavoro a tempo pieno per un periodo di due anni. Prima di iniziare il procedimento viene controllato l’origine legale dell’investimento di $500.000.

Questo è noto come una petizione di 1-526. Una volta approvato, il richiedente e i loro familiari diretti sono ammissibili per lo status di residente condizionale negli Stati Uniti. Una volta verificato che sia stato fatto l’investimento nel progetto scelto, e che i 10 posti di lavoro a tempo pieno siano stati creati entro il periodo richiesto (o verranno creati entro un periodo di tempo ragionevole), la richiesta di residenza per l’investitore e la sua famiglia cambierà lo status in residenza permanente negli Stati Uniti.

Questo tipo di visto non richiede eventuali requisiti sull’età, livello di istruzione o esperienza di business. Una volta che l’investitore e la sua famiglia (coniuge e figli sotto i 21 anni al momento in cui è ricevuta la richiesta I-526) ricevono le carte verdi, avranno il diritto di stabilirsi ovunque. Dopo i primi 5 anni di residenza, il richiedente può chiedere la cittadinanza.