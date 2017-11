Ultima ora

11:08Incendi: un morto ed un intossicato in appartamento Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Un uomo, di origine nordafricana, è stato trovato cadavere in seguito ad un incendio in un appartamento di via Ferrer a Piombino (Livorno). Il corpo sarebbe stato rinvenuto carbonizzato. Un'altra persona risulterebbe intossicata ed è stata trasferita in ospedale dopo essere stata soccorsa da un'ambulanza della croce rossa. L'incendio è scoppiato poco dopo le 6 e sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Piombino.

11:05In Puglia sigilli Cc a patrimonio di ‘mammasantissima’

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Ammonta a un milione e mezzo di euro il valore dei beni sequestrati all'alba dai carabinieri a Riccardo Sgaramella, di 63 anni, di Andria (Bat), chiamato 'mammasantissima' per il ruolo di primo piano svolto all'interno di diverse consorterie dedite al traffico della droga. L'uomo è indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette, nonché imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. Attualmente è in carcere a Trani. Il provvedimento, emesso ai sensi della normativa antimafia, è stato proposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Tra i beni sequestrati nell'ambito dell'operazione figurano un agriturismo con annesso ippodromo in località Coda di Volpe ad Andria, un'azienda attiva nella produzione e nel commercio di ortofrutta, numerosi fondi agricoli, destinati anche alla pastorizia estesi per oltre 5 ettari, e anche un giardino zoologico esotico.

10:54Cina: sovversione, 2 anni carcere per avvocato diritti umani

(ANSA) - PECHINO, 21 NOV - Jiang Tianyong, attivista cinese e avvocato dei diritti umani, è stato condannato oggi a 2 anni di reclusione dalla Intermediate People's Court di Changsha per "incitamento alla sovversione contro i poteri dello Stato", in base alla sentenza pubblicata sul suo account di Sina Weibo. Jiang, 46 anni, ha avuto in carico in passato anche dossier delicati, come i praticanti del Falun Gong, le proteste in Tibet e le vittime del 2008 per il latte contaminato. La Corte, che lo ha privato per tre anni dei suoi diritti politici, lo ha accusato di diffamazione del governo al termine di un processo definito "una farsa" da Amnesty International. "Jiang Tianyong è stato infiltrato a lungo nelle forze anti-Cina formandosi gradualmente l'idea di voler rovesciare il sistema politico attuale del Paese", si legge nel dispositivo. La Corte lo ha anche accusato di essere andato all'estero per curare la formazione su come raggiungere al meglio il suo obiettivo chiedendo fondi "alle forze straniere anti-Cina".

10:37Libano: stato di allerta esercito a confine Israele

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il capo delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun, ha disposto il "pieno stato di allerta" dei militari lungo il confine orientale per "fronteggiare le minacce del nemico Israele e delle sue violazioni". Lo annuncia l'esercito su Twitter. Aoun ha chiesto ai soldati di "vigilare" per la "corretta implementazione" della risoluzione 1701 dell'Onu e di "garantire la stabilità" al confine con Israele.

10:08Usa: migranti,nuovo no giudice a stop fondi città-santuario

(ANSA) - SAN FRANCISCO, 21 NOV - Nuova battuta d'arresto per Donald Trump nella sua battaglia per tagliare fondi alle 'citta' santuario', quelle che non collaborano con gli uffici per il controllo dell'immigrazione. Un giudice distrettuale di San Francisco, William Orrick, ha rigettato l'argomentazione dell'amministrazione secondo la quale l'ordine esecutivo si applica solo a una somma di denaro relativamente piccola, e ha stabilito che il presidente non puo' imporre nuove condizioni sulle spese approvate dal Congresso. Il giudice aveva in precedenza argomentato allo stesso modo in una sentenza che aveva sospeso in via solo temporanea l'ordine esecutivo che colpisce le citta'-santuario. L'amministrazione Trump si era appellata contro quella decisione alla nona Corte d'Appello. La sentenza di Orrick era arrivata nella cause proposte da due contee della California, San Francisco e Santa Clara. Il procuratore di San Francisco ha commentato che la sentenza e' ''una vittoria per il popolo americano e per le norme di legge''.

10:00Zimbabwe: vicepresidente a Mugabe, dimettiti

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il vicepresidente dimissionato dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, intima a Robert Mugabe di dimettersi in un comunicato reso noto dalla Cnn. "Mugabe ha sempre detto che se il popolo lo avesse voluto avrebbe lasciato l'incarico. Ora che la gente ha parlato deve accettare la volontà del popolo e dimettersi", ha detto Mnangagwa, sottolineando che non tornerà nel Paese fin quando "non verrà garantita" la sua sicurezza.

09:04Putin incontra Assad

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La "lotta al terrorismo in Siria è prossima alla fine": così il presidente russo Vladimir Putin incontrando ieri a Sochi Bashar al Assad. Lo riferisce Russia Today. Nel corso dell'incontro a sorpresa, il leader del Cremlino ha auspicato che il processo politico in Siria sia "sotto l'egida dell'Onu" auspicando che le Nazioni Unite abbiano "parte attiva". Assad ha sottolineato che Damasco accoglie con favore "coloro realmente interessati a una soluzione politica in Siria, con i quali siamo pronti al dialogo".