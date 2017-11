Ultima ora

11:24Tennis:Serena Williams scrive a figlia’mai smettere giocare’

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Una 'ninna nanna' speciale, che è una accalorata lettera aperta alla figlioletta di 11 settimane, sotto forma di video. E' quella che Serena Williams - unitasi in matrimonio giovedì scorso con Alexis Ohanian - ha rivolto alla piccola Alexis Olympia, nata lo scorso 1 settembre. E poco importa, o comunque passa in secondo piano - una volta tanto - che il filmato sia uno spot per Gatorade considerando il messaggio ricco di contenuti che trasmette. In particolare sulla valenza dello sport nella crescita, non solo fisica, di una persona. Una lezione di vita che la campionessa statunitense dimostra di aver appreso e intende trasmettere alla sua erede, perché - come sottolinea il testo che compare nell'inquadratura finale del video - "le lezioni imparate nello sport ti aiuteranno a vincere in qualsiasi campo". Ecco le parole di Serena: "Piccola mia, non mi importerà se non giocherai bene a tennis, e non mi arrabbierò se sceglierai di non toccare mai una racchetta''.

11:21Moto: Marquez ‘del 2017 ricorderò solo gli errori’

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Un Marc Marquez non perfetto ha vinto il Campionato del Mondo MotoGP 2017 e rinnovato l'appuntamento con la corona iridata della massima cilindrata per la quarta volta, la seconda di fila. Una stagione dove gli avversari hanno perso il confronto sul lungo periodo e il numero 93 Repsol Honda si è trovato, alla fine, immerso nel duello con Andrea Dovizioso (Ducati Team). Lo spagnolo ha vinto la sfida ma perso nel numero di vittorie, sei contro sette. Alla fine a parlare è stata la classifica iridata comandata da Marquez che, anche nell'ultima gara, ha però commesso un errore, forse significativo per la vittoria finale se non fosse stato per l'uscita prematura dai giochi del rivale. "Dopo essere stato campione una volta ti senti invincibile", afferma Marquez. "Ma non è così e forse è il mio personaggio. So che il prossimo anno ricorderò solo gli errori del 2017. Questo inverno cercherò di capire dove ho sbagliato per non commettere le stesse imperfezioni nel 2018".

11:17Riina: furgone con salma partito da Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - La salma di Totò Riina, boss di Cosa Nostra morto venerdì scorso a 87 anni, ha lasciato l'ospedale di Parma per il trasferimento in Sicilia. Il carro funebre grigio con la bara è partito dalla sezione di Medicina legale, da venerdì presidiata giorno e notte dalle forze dell'ordine. I familiari avevano visitato la salma sabato pomeriggio, dopo l'autopsia.

11:08Incendi: un morto ed un intossicato in appartamento Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Un uomo, di origine nordafricana, è stato trovato cadavere in seguito ad un incendio in un appartamento di via Ferrer a Piombino (Livorno). Il corpo sarebbe stato rinvenuto carbonizzato. Un'altra persona risulterebbe intossicata ed è stata trasferita in ospedale dopo essere stata soccorsa da un'ambulanza della croce rossa. L'incendio è scoppiato poco dopo le 6 e sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Piombino.

11:05In Puglia sigilli Cc a patrimonio di ‘mammasantissima’

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Ammonta a un milione e mezzo di euro il valore dei beni sequestrati all'alba dai carabinieri a Riccardo Sgaramella, di 63 anni, di Andria (Bat), chiamato 'mammasantissima' per il ruolo di primo piano svolto all'interno di diverse consorterie dedite al traffico della droga. L'uomo è indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette, nonché imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. Attualmente è in carcere a Trani. Il provvedimento, emesso ai sensi della normativa antimafia, è stato proposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Tra i beni sequestrati nell'ambito dell'operazione figurano un agriturismo con annesso ippodromo in località Coda di Volpe ad Andria, un'azienda attiva nella produzione e nel commercio di ortofrutta, numerosi fondi agricoli, destinati anche alla pastorizia estesi per oltre 5 ettari, e anche un giardino zoologico esotico.

10:54Cina: sovversione, 2 anni carcere per avvocato diritti umani

(ANSA) - PECHINO, 21 NOV - Jiang Tianyong, attivista cinese e avvocato dei diritti umani, è stato condannato oggi a 2 anni di reclusione dalla Intermediate People's Court di Changsha per "incitamento alla sovversione contro i poteri dello Stato", in base alla sentenza pubblicata sul suo account di Sina Weibo. Jiang, 46 anni, ha avuto in carico in passato anche dossier delicati, come i praticanti del Falun Gong, le proteste in Tibet e le vittime del 2008 per il latte contaminato. La Corte, che lo ha privato per tre anni dei suoi diritti politici, lo ha accusato di diffamazione del governo al termine di un processo definito "una farsa" da Amnesty International. "Jiang Tianyong è stato infiltrato a lungo nelle forze anti-Cina formandosi gradualmente l'idea di voler rovesciare il sistema politico attuale del Paese", si legge nel dispositivo. La Corte lo ha anche accusato di essere andato all'estero per curare la formazione su come raggiungere al meglio il suo obiettivo chiedendo fondi "alle forze straniere anti-Cina".

10:37Libano: stato di allerta esercito a confine Israele

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il capo delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun, ha disposto il "pieno stato di allerta" dei militari lungo il confine orientale per "fronteggiare le minacce del nemico Israele e delle sue violazioni". Lo annuncia l'esercito su Twitter. Aoun ha chiesto ai soldati di "vigilare" per la "corretta implementazione" della risoluzione 1701 dell'Onu e di "garantire la stabilità" al confine con Israele.