13:54Calcio: Zamparini, a gennaio ci sarà qualcun altro

(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - "A gennaio non ci sarò più, ci penserà qualcun altro". Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini. Ieri i rosanero sono stati sconfitti in casa dal Cittadella per 3-0 e nei giorni scorsi la Procura ha presentato un'istanza di fallimento della società. "Non so se le vicende giudiziarie - ha aggiunto - abbiano influito sul rendimento della squadra, certo sono cose che si ripercuotono nella testa di tutto lo staff e dei giocatori. Io sono in una situazione paradossale dopo tutto quello che ho fatto a Palermo, non so cosa c'è dietro. Gli avvocati stanno lavorando ma sono esterrefatto, non penso che rimarrò a Palermo, mi dispiace solo per voi ragazzi, c'è gente che vuole che io me ne vada".

13:50Strage Erba: Olindo e Rosa Romano in aula a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 21 NOV - Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba, sono tornati oggi in un'aula di tribunale. I coniugi Romano sono giunti al palazzo di Giustizia di Brescia per l'udienza per la richiesta di incidente probatorio su alcuni reperti mai utilizzati. Sperano che si apra la strada per una richiesta di revisione del processo. Secondo uno dei loro legali, Fabio Schembri, sono "moderatamente fiduciosi" nel fatto che i giudici della Corte d'appello di Brescia dispongano l'incidente probatorio. La strage di Erba fu compiuta l'11 dicembre 2006 e costò la vita a 4 persone (tra cui un bambino di due anni) e il ferimento grave di una quinta. "Sulla scena del delitto non furono trovate tracce dei coniugi Romano - ha ricordato Schembri -, mentre ne furono trovate di altre persone". Olindo Romano e Rosa Bazzi sono strati condannati all'ergastolo e a tre anni di isolamento diurno. L'incidente probatorio riguarda, tra l'altro, formazioni pilifere, un accendino e altri reperti mai analizzati.

13:50Donna uccisa nel Bolognese, indagine ancora contro ignoti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - E' ancora contro ignoti l'indagine dei Carabinieri e della Procura di Bologna sull'omicidio di Anna Lisa Cacciari, 65 anni, trovata ieri con due ferite da taglio nella sua casa ad Armarolo di Budrio. Il Pm Stefano Orsi ha conferito l'autopsia, nominando il medico legale Federica Fersini: si attendono risposte sulla dinamica e sull'arma. Intanto gli investigatori procedono con gli accertamenti. Il primo fronte analizzato, fin da subito, è quello dei familiari: il marito, cha ha trovato il cadavere, è stato sentito, così come le figlie e altri parenti e si stanno vagliando le loro dichiarazioni. Nella villetta non c'erano segni di effrazione, né di colluttazione. Sono stati acquisiti i video di telecamere vicine a via Luzzo e i tabulati telefonici della vittima, per ricostruire gli ultimi contatti. Sono stati impiegate anche unità cinofile vicino alla casa. La zona è vicina a quella in cui colpì a maggio il killer latitante Norbert Feher, ma nessun elemento, per ora, porta in tale direzione. (ANSA).

13:46Mondiali: Cannavaro e Maradona a sorteggio

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Anche Diego Armando Maradona e Fabio Cannavaro parteciperanno il primo dicembre a Mosca alla cerimonia del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali 2018. Lo ha reso noto la Fifa. La cerimonia sarà condotta dall'ex attaccante della nazionale inglese Gary Lineker, ora apprezzato commentatore per le tv britanniche. Tutte le nazioni che hanno vinto la Coppa del Mondo invieranno un loro rappresentante: per l'Inghilterra ci sarà Gordon Banks, per il Brasile Cafu, per la Francia Laurent Blanc, per l'Uruguay Diego Forlan, per la Spagna Carles Puyol e per la Germania Miroslav Klose che porterà sul palcoscenico il trofeo. In rappresentanza dei padroni di casa della Russia Nikita Simonyan.

13:38Calcio: Udinese esonera Delneri

(ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - L'Udinese ha esonerato Luigi Delneri. Lo rende noto la società precisando che è stato sollevato dall'incarico anche l'allenatore in seconda Giuseppe Ferazzoli. Si attende ora l'ufficializzazione del nuovo tecnico che potrebbe essere Massimo Oddo, che potrebbe arrivare in giornata. L'Udinese, in una nota, ringrazia Delneri e Ferazzoli "per la passione e la dedizione dimostrate ogni giorno in questi 13 mesi trascorsi sulla nostra panchina, e augura loro il meglio per il futuro".

13:23Calcioscommesse:Thailandia,arrestati 5 giocatori e 2 arbitri

(ANSA-AP) - BANGKOK, 21 NOV - Il presidente della Federcalcio thailandese Somyot Poompanmuang ha annunciato che cinque giocatori e due arbitri del campionato nazionale sono tra le 12 persone arrestate per presunta frode sportiva. La notizia è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa congiunta con la polizia nazionale. L'indagine si riferisce ad una partita dello scorso luglio e di tre match giocati a settembre, mentre secondo quanto annunciato dal capo della polizia locale, Chakthip Chaijinda, quattro giocatori del Navy Team e del Nakhon Ratchasima sono stati pagati 200.000 bath thailandesi (circa 5.000 euro) per manipolare i risultati. La Federcalcio thailandese e la polizia locale hanno utilizzato le informazioni della società di servizi Sportradar come parte dell'indagine relative alle partite dove era stato segnato un numero insolito di gol nelle ultime fasi di gioco. "È ora di sradicare questo illecito - ha tuonato Somyot - che è come una brutta malattia nel nostro corpo che ha bisogno di essere curata".

13:22C.sinistra: Orlando, surreale idea che divisi si vinca

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Se si dialoga non c'è frammentazione. Il problema è che non si dialoga quanto si dovrebbe. C'è uno sforzo da fare per impedire che vinca una destra che ha tratti illiberali e a volte inquietanti e che dovremmo contrastare con l'unità di tutte le forze progressiste. Rispetto le posizioni di tutti, ma l'idea che divisi si è più forti è abbastanza surreale". Cosi il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine di un convegno alla Lumsa, interpellato sulla situazione nel centro sinistra. "Questa destra - ha aggiunto - non è quella del '94, e neppure quella che ha vinto le elezioni nel 2008".