15:01Figc: Malagò, potrebbe non esserci commissario

ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Che ruolo avrà il commissario della Figc? E' tutto quello che stanno valutando gli uffici legali. Potrebbe anche non esserci un commissario, magari aspettare cosa succede dopo le assemblee delle Leghe". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine degli Stati Generali dello sport in corso al Foro Italico."Se ho già dei nomi per i futuri ct e presidente della Figc? Un'idea ce l'ho ma non compete a me dirlo. Vediamo domani dopo la Giunta". rivela Malagò.

14:59Autonomia: insediato tavolo Milano, Maroni chiede risorse

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Il Tavolo per l'Autonomia si è insediato anche a Milano, presenti il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni e la delegazione dell'Emilia Romagna, ma senza il presidente Stefano Bonaccini. Sede dell'incontro, il belvedere al 39/o piano di Palazzo Lombardia, il grattacielo sede della Giunta regionale. Maroni ha anticipato ai giornalisti il merito della discussione già iniziata a Roma e Bologna. "Qui - ha detto - si discute di istruzione, di grandi reti di trasporti, di coordinamento della finanza pubblica e di rapporti internazionali". "Oggi - ha proseguito - illustriamo le nostre posizioni, il Governo valuterà le richieste nel giro di due settimane e ci darà una risposta. A quel punto inizierà la trattativa vera e propria che mi auguro si concluda entro fine dicembre. A gennaio invece la trattativa sarà sulle risorse, da chiudere entro la fine di gennaio con un accordo che eviti la contaminazione della campagna elettorale". (ANSA).

14:44Dybala, Juve a vita? Non me la sento di promettere

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Non so se resterò alla Juventus a vita, ma non vuol dire che questa sarà la mia ultima stagione in bianconero". Non fa promesse - "non me la sento" - Paulo Dybala, che non si sbilancia sul suo futuro. E, intervistato da France Football, ammette che il suo grande sogno si chiama Pallone d'Oro.

14:43Comune di Portofino diventa uno dei simboli dell’Unicef

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Dopo la Ferrari un altro simbolo mondiale si associa al nome di Portofino. L'Unicef ha scelto il monte di Portofino (che racchiude i comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino) come luogo simbolo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa mattina la cerimonia di intitolazione con l'alzabandiera sul piazzale della chiesa di Nozarego, frazione collinare di Santa Margherita Ligure e porta d'accesso ai celebri sentieri. "Da oggi i bambini hanno un amico in più - hanno dichiarato il presidente nazionale dell' Unicef Giacomo Guerrera e il presidente ligure Franco Cirio. A ,oro ha fatto eco il presidente dell'Ente Parco di Portofino Paolo Donadoni: "Un amico speciale perché ospita la vita degli animali e delle piante". Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni limitrofi, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto e i bambini delle classi 4^ e 5^ elementare di Santa Margherita Ligure che hanno consegnato le 'parole dei bambini' agli amministratori. (ANSA).

14:41Non vogliono lasciare ex Moi, secchiate acqua contro polizia

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Momenti di tensione all'ex Moi, il villaggio olimpico di Torino dove ieri sono iniziati i trasferimenti dei primi profughi che da anni occupano la struttura. Questa mattina sono state lanciate alcune secchiate d'acqua contro la polizia e i rappresentanti delle associazioni impegnati nelle trattative con gli stranieri che rifiutano le nuove sistemazioni. Altri migranti, che hanno assistito alla scena, si sono però affrettati a scusarsi con gli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine. "Questo non è un modo di fare corretto. Non si risolvono così i problemi", dice Abdukri, somalo di 32 anni, uno dei migranti che si è dissociato dalla protesta dei connazionali. "Per risolvere la situazione bisogna parlare, trovare un accordo - sostiene -. È questo che sto cercando di spiegare agli altri occupanti". Le trattative per completare il trasferimento degli ultimi migranti dagli scantinati proseguono.(ANSA).

14:39“E’ stress” ma ha aneurisma, muore 14enne

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Per i medici del Pronto soccorso dell'Ospedale Pertini di Roma era solo stress ma, invece, si trattava di un aneurisma cerebrale. E' così dopo un calvario di ore una 14enne, trasportata persino in un altro nosocomio, è morta il 6 novembre scorso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, e procede per omicidio colposo. La giovane, secondo quanto denunciato dall'avvocato della famiglia, Giuseppe Rombolà, si è sentita male intorno alle 8,30, pochi minuti dopo essere entrata a scuola, nel liceo classico Orazio. "E' stata subito chiamata l'ambulanza che in codice giallo ha trasportato la ragazza all'ospedale Pertini", aggiunge l'avvocato. Lì la raggiunge la madre. La ragazza viene tenuta in osservazione per circa due ore. I medici, spiega l'avvocato, "dicono alla madre che è stress e solo dopo insistenze fanno una tac dalla quale emerge l'aneurisma".

