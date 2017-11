Ultima ora

15:21Assalti portavalori in Sardegna: arrivano le prime condanne

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Diciassette anni a Salvatore Sanna, 7 anni rispettivamente a Vittorio Fogu e Pietro Mereu, 5 anni e quattro mesi a Giovanni Francesco Bussu e 4 anni e quattro mesi a Francesco Fabrizio Crisponi. Sono le condanne pronunciate dal Gup del Tribunale di Cagliari Giovanni Massidda al processo con rito abbreviato a cinque componenti della presunta banda accusata di aver assaltato furgoni portavalori in Sardegna. Il giudice ha sostanzialmente accolto, anche se riducendole in alcuni casi, le richieste del pubblico ministero Danilo Tronci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari che aveva sollecitato condanne da 4 a 20 anni di reclusione. Gli episodi contestati alla banda - ma gli imputati in abbreviato devono rispondere di singole e differenti imputazioni - vanno dall'ottobre 2013 al marzo 2016 e riguardano una lunga sequenze di 'colpi'. La rapina alla sede della Vigilanza Sardegna di Nuoro (14 ottobre 2013, bottino 5 milioni di euro), il tentativo di assalto alla Mondialpol di Arzachena (27 luglio 2015), l'assalto al portavalori della Vigilpol sulla statale 131 a Bonorva (1 settembre 2015, bottino 500 mila euro), le tentate rapine sempre a portavalori a Siligo e Barbusi (il 23 novembre e l'1 dicembre 2015), gli assalti falliti ad altri blindati Mondialpol (il 7 dicembre 2015 sulla Ardara-Siligo e il 21 dicembre 2015 sulla Olbia-Sassari). In qualche caso il Gup Massidda ha assolto alcuni imputati da singoli capi di imputazione, ma ha riconosciuto la sussistenza dell'associazione a delinquere. In Tribunale - davanti al collegio presieduto da Ermengarda Ferrarese - si sta tenendo invece il dibattimento nei confronti degli altri 26 imputati, 16 dei quali detenuti. Tra questi spiccano i presunti capibanda: l'ex vicesindaco di Villagrande Strisaili (Nuoro) Giovanni Olianas, Luca Arzu e Angelo Lostia.(ANSA).

15:14Calcio: Dybala, duro colpo partenza Dani Alves

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Ha una visione di gioco come pochi e dava grande sicurezza in campo. Uno come lui ci manca molto". La partenza di Dani Alves, "un duro colpo come quella di Pogba", è tra i motivi delle difficoltà della Juventus secondo Paulo Dybala. Intervistato da France Football, l'attaccante argentino non ha dubbi: Dani Alves è "uno dei migliori giocatori - dice - che abbia mai visto giocare". Il numero dieci bianconero ha parole di elogio anche per capitan Buffon: "E' una leggenda, è rispettato da tutti, sembra un ventenne pur avendo 40 anni", dice del numero uno l'attaccante, che torna poi sulla finale di Champions persa contro il Real Madrid. A Cardiff, dice, "abbiamo sbagliato completamente la seconda parte del match, mi sentivo impotente...".

15:08Calcio: Chiellini, volevo giocare a basket

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Inizialmente volevo giocare a basket, per stare insieme al mio amico: ma avevo 5 anni ed ero fuori età. Così ho iniziato a giocare a calcio". Giorgio Chiellini racconta a Uefa.com il suo primo approccio al mondo del pallone. "Sia io che mio fratello gemello eravamo già abbastanza grandicelli - ha aggiunto il difensore della Juventus e della Nazionale -, così siamo andati insieme a giocare a calcio e lì è iniziato questo grande amore. Sono diventato difensore, all'inizio giocavo a centrocampo: poi fino ai 20 anni ho giocato sulla fascia, prima di diventare stabilmente difensore centrale".

15:01Figc: Malagò, potrebbe non esserci commissario

ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Che ruolo avrà il commissario della Figc? E' tutto quello che stanno valutando gli uffici legali. Potrebbe anche non esserci un commissario, magari aspettare cosa succede dopo le assemblee delle Leghe". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine degli Stati Generali dello sport in corso al Foro Italico."Se ho già dei nomi per i futuri ct e presidente della Figc? Un'idea ce l'ho ma non compete a me dirlo. Vediamo domani dopo la Giunta". rivela Malagò.

14:59Autonomia: insediato tavolo Milano, Maroni chiede risorse

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Il Tavolo per l'Autonomia si è insediato anche a Milano, presenti il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni e la delegazione dell'Emilia Romagna, ma senza il presidente Stefano Bonaccini. Sede dell'incontro, il belvedere al 39/o piano di Palazzo Lombardia, il grattacielo sede della Giunta regionale. Maroni ha anticipato ai giornalisti il merito della discussione già iniziata a Roma e Bologna. "Qui - ha detto - si discute di istruzione, di grandi reti di trasporti, di coordinamento della finanza pubblica e di rapporti internazionali". "Oggi - ha proseguito - illustriamo le nostre posizioni, il Governo valuterà le richieste nel giro di due settimane e ci darà una risposta. A quel punto inizierà la trattativa vera e propria che mi auguro si concluda entro fine dicembre. A gennaio invece la trattativa sarà sulle risorse, da chiudere entro la fine di gennaio con un accordo che eviti la contaminazione della campagna elettorale". (ANSA).

14:44Dybala, Juve a vita? Non me la sento di promettere

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Non so se resterò alla Juventus a vita, ma non vuol dire che questa sarà la mia ultima stagione in bianconero". Non fa promesse - "non me la sento" - Paulo Dybala, che non si sbilancia sul suo futuro. E, intervistato da France Football, ammette che il suo grande sogno si chiama Pallone d'Oro.

14:43Comune di Portofino diventa uno dei simboli dell’Unicef

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Dopo la Ferrari un altro simbolo mondiale si associa al nome di Portofino. L'Unicef ha scelto il monte di Portofino (che racchiude i comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino) come luogo simbolo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa mattina la cerimonia di intitolazione con l'alzabandiera sul piazzale della chiesa di Nozarego, frazione collinare di Santa Margherita Ligure e porta d'accesso ai celebri sentieri. "Da oggi i bambini hanno un amico in più - hanno dichiarato il presidente nazionale dell' Unicef Giacomo Guerrera e il presidente ligure Franco Cirio. A ,oro ha fatto eco il presidente dell'Ente Parco di Portofino Paolo Donadoni: "Un amico speciale perché ospita la vita degli animali e delle piante". Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni limitrofi, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto e i bambini delle classi 4^ e 5^ elementare di Santa Margherita Ligure che hanno consegnato le 'parole dei bambini' agli amministratori. (ANSA).