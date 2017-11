Ultima ora

16:44Figc: Carraro, si riparta con governance

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Penso che debbano farsi tutti gli approfondimenti del caso, una gestione commissariale che sia abbastanza rapida ma che abbia anche il tempo di rifare una rivisitazione delle regole e della governance. E'indispensabile che le società di serie A si occupino anche dell'organizzazione della federazione, l'idea di pensare solo al proprio club non va bene". Lo dice l'ex presidente di Figc e Coni e attuale membro Cio, Franco Carraro. "Commissariare la Figc? Bisogna sempre rispettare le regole. Non conosco i regolamenti nei dettagli - ha precisato Carraro a margine di un evento al Coni - una volta che Tavecchio ha avuto l'onesta intellettuale di dimettersi, presupponendo che non ci fossero le condizioni di realizzare un programma, a questo punto una ripartenza con nuova classe dirigente, con nuove regole, un potenziamento tecnico e organizzativo della Figc, con regole di governance e il coinvolgimento delle società mi sembra indispensabile".

16:41Libia: portavoce, il Parlamento di Tobruk approva piano Onu

(ANSA-AP) - BENGASI (LIBIA), 21 NOV - Il parlamento libico, basato a Tobruk, ha approvato oggi la nuova roadmap per la soluzione della crisi libica elaborata dall'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salamé. Lo ha riferito all'Associated Press il portavoce della stessa Camera dei dei rappresentanti libica riferendosi al piano di azione che prevede un Consiglio presidenziale ristretto e un nuovo governo spianando la strada per elezioni parlamentari e presidenziali. Il Parlamento di Tobruk "all'inizio della seduta, ha votato a maggioranza in favore della formula unificata di modifica dell'accordo politico che è stato presentato dall'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé": lo scrive il sito della stessa Camera dei rappresentanti libica. Sotto la presidenza di Aqila Saleh, precisa il sito, la seduta si è svolta alla presenza di 79 parlamentari "per esaminare la formula" proposta da Salamé e un episodio avvenuto domenica ("il divieto di atterraggio di un aereo all'aeroporto di Tobruk che trasportava alcuni membri della Camera.

16:34Ema: ‘La Spagna aveva dato l’ok a Milano’

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis aveva promesso al governo italiano l'appoggio di Madrid alla candidatura di Milano per l'Ema, "ma poi la Spagna non ci ha votato". Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al dossier ricordando comunque che alla fine "ha prevalso la sfortuna": "Si è andati al bussolotto sia per l'Ema che per l'Eba. I francesi sono stati fortunati, noi no. Era pareggio per noi come lo era per loro. Ma la costruzione delle alleanze e il lavoro fatto sono stati gli stessi".

16:32Figc: Carraro “Ripartire con nuova governance, ma veloce”

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Penso che debbano farsi tutti gli approfondimenti del caso, una gestione commissariale che sia abbastanza rapida, ma che abbia anche il tempo di rifare una rivisitazione delle regole e della governance. C'è un'altra esigenza, è indispensabile che le società di Serie A si occupino anche dell'organizzazione della federazione, l'idea di pensare solo al proprio club non va bene". Lo dice l'ex presidente di Figc e Coni, attuale membro del Cio, Franco Carraro. "Commissariare la Figc? Bisogna sempre rispettare le regole. Non conosco i regolamenti nei dettagli - ha specificato Carraro, a margine di un evento al Coni - una volta che Tavecchio ha avuto l'onesta intellettuale di dimettersi, presupponendo che non ci fossero le condizioni per realizzare un programma, a questo punto una ripartenza con nuova classe dirigente, con nuove regole, un potenziamento tecnico e organizzativo della Figc, con regole di governance e il coinvolgimento delle società mi sembra indispensabile".

16:28Nigeria: kamikaze in moschea, morti salgono a 50

(ANSA) - LAGOS, 21 NOV - Sale a 50 vittime il bilancio dell'attacco di un giovane kamikaze in una moschea nel nord della Nigeria mentre erano in corso le preghiere del mattino. Lo riferisce la polizia locale. "Stiamo ancora accertando il numero delle persone rimaste ferite nell'esplosione perché si trovano ricoverate in vari ospedali del paese", ha detto Othman Abubakar, portavoce della polizia.

16:24Taglia alberi nel bosco, multa da 50 mila euro

(ANSA) - BORZONASCA (GENOVA), 21 NOV - I carabinieri della Forestale hanno multato per oltre 51 mila euro un uomo di 31 anni residente a Carrodano (La Spezia) per aver tagliato alberi in un bosco nel comune di Borzonasca (Genova). L'uomo aveva tagliato, allestito e trasportato le piante in violazione alle modalità di trattamento e ai turni minimi previsti dalla normativa forestale regionale, causando un danno al bosco e realizzando una pista forestale superando i limiti delle dimensioni imposte dalla Regione Liguria. Gli interventi, inoltre, erano stati realizzati in assenza della relazione paesaggistica motivo per cui il responsabile era già stato segnalato all'Autorità Giudiziaria.

16:22Calcio: Fifa squalifica a vita tre dirigenti

(ANSA) - ZURIGO, 21 NOV - La Fifa ha fatto sapere di aver radiato tre dirigenti, colpevoli di avere intascato tangenti. Tra essi c'è Richard Lai, ex presidente della Federcalcio delle Isole Guam, nonché ex membro del Comitato audit e conformità della Fifa, che si è dichiarato colpevole del reato di corruzione, di fronte alla Corte di New York. Squalificati a vita anche due ex presidenti federali: Julio Rocha del Nicaragua e Rafael Esquivel del Venezuela, arrestati a Zurigo nel maggio 2015 e successivamente estradati negli Stati Uniti per il processo. La Fifa afferma di avere imposto "sanzioni adeguate all'importo delle tangenti che hanno ammesso di aver preso".