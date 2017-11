Ultima ora

17:13Calcio: serie A 2 giornate a Radovanovic

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Due giornate di squalifica a Radovanovic (Chievo) "per comportamento antisportivo" e una ad altri cinque giocatori. Queste le decisioni del giudice sportivo di Serie A dopo la 13/a giornata di campionato. I giocatori fermati per un turno sono Bizzarri (Udinese), Letizia (Benevento) e Oikonomou, Borriello e Viviani, questi ultimi tre tutti della Spal. Ammende per Napoli (15mila euro, per lancio bengala e bottigliette); Atalanta (5mila, per lancio oggetti) e Roma (2.500, "per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi 10' minuti di gara, la regolare ripresa del giuoco").

17:07Usa: Tillerson accusato violare legge bambini soldato

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Una decina di funzionari del Dipartimento di Stato hanno accusato in un memo confidenziale il segretario di stato Rex Tillerson di aver violato una legge federale che mira ad impedire agli eserciti stranieri di usare i bambini soldato. Secondo i media Usa, Tillerson avrebbe escluso Birmania, Iraq e Afghanistan dalla lista annuale dei criminali che usano bambini soldato, anche se il suo dipartimento aveva affermato pubblicamente che facevano ricorso a questa pratica. La mossa rende più facile fornire assistenza militare.

16:55Violenza donne: partita per ‘Sara’, Totti darà calcio inizio

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Francesco Totti darà il calcio d'inizio alla partita con magistrati, personaggi dello spettacolo e calciatori organizzata in ricordo di Sara Di Pietrantonio e di tutte le donne vittime di femminicidio, e per dire "no a qualsiasi forma di violenza sulle donne. L'incontro, organizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, si iscrive nell'ambito delle iniziative del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e si terrà giovedì 23 prossimo, alle ore 11, a Ostia. Sugli spalti, assieme agli studenti che hanno partecipato al bando di concorso rivolto alle scuole sui temi di contrasto alla violenza di genere, ci saranno anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi, e Concetta Raccuia, mamma di Sara Di Pietrantonio, la studentessa ventiduenne romana uccisa la notte del 29 maggio del 2016 dall'ex fidanzato, già condannato all'ergastolo per omicidio premeditato.

16:52Figc: Sibilia, non si può commissariare

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Ho parlato con vari giuristi, tutti mi dicono che a tuttora non ci sono le condizioni per commissariare la Figc. Poi, certo, se serie A e B non riuscissero a eleggere il presidente...". Cosimo Sibilia, presidente della Lega dilettanti, interviene al telefono con l'Ansa sulla questione del giorno in ambito sportivo. "Quanto ai miei rapporti con Tavecchio - aggiunge -, con lui sono sempre stato chiaro, anche davanti a testimoni. Gli ho sempre detto che se si fosse tirata indietro la Lega Pro, non avremmo potuto andare avanti".

16:44Figc: Carraro, si riparta con governance

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Penso che debbano farsi tutti gli approfondimenti del caso, una gestione commissariale che sia abbastanza rapida ma che abbia anche il tempo di rifare una rivisitazione delle regole e della governance. E'indispensabile che le società di serie A si occupino anche dell'organizzazione della federazione, l'idea di pensare solo al proprio club non va bene". Lo dice l'ex presidente di Figc e Coni e attuale membro Cio, Franco Carraro. "Commissariare la Figc? Bisogna sempre rispettare le regole. Non conosco i regolamenti nei dettagli - ha precisato Carraro a margine di un evento al Coni - una volta che Tavecchio ha avuto l'onesta intellettuale di dimettersi, presupponendo che non ci fossero le condizioni di realizzare un programma, a questo punto una ripartenza con nuova classe dirigente, con nuove regole, un potenziamento tecnico e organizzativo della Figc, con regole di governance e il coinvolgimento delle società mi sembra indispensabile".

16:41Libia: portavoce, il Parlamento di Tobruk approva piano Onu

(ANSA-AP) - BENGASI (LIBIA), 21 NOV - Il parlamento libico, basato a Tobruk, ha approvato oggi la nuova roadmap per la soluzione della crisi libica elaborata dall'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salamé. Lo ha riferito all'Associated Press il portavoce della stessa Camera dei dei rappresentanti libica riferendosi al piano di azione che prevede un Consiglio presidenziale ristretto e un nuovo governo spianando la strada per elezioni parlamentari e presidenziali. Il Parlamento di Tobruk "all'inizio della seduta, ha votato a maggioranza in favore della formula unificata di modifica dell'accordo politico che è stato presentato dall'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé": lo scrive il sito della stessa Camera dei rappresentanti libica. Sotto la presidenza di Aqila Saleh, precisa il sito, la seduta si è svolta alla presenza di 79 parlamentari "per esaminare la formula" proposta da Salamé e un episodio avvenuto domenica ("il divieto di atterraggio di un aereo all'aeroporto di Tobruk che trasportava alcuni membri della Camera.

16:34Ema: ‘La Spagna aveva dato l’ok a Milano’

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis aveva promesso al governo italiano l'appoggio di Madrid alla candidatura di Milano per l'Ema, "ma poi la Spagna non ci ha votato". Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al dossier ricordando comunque che alla fine "ha prevalso la sfortuna": "Si è andati al bussolotto sia per l'Ema che per l'Eba. I francesi sono stati fortunati, noi no. Era pareggio per noi come lo era per loro. Ma la costruzione delle alleanze e il lavoro fatto sono stati gli stessi".