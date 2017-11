Ultima ora

19:25Zimbabwe: festa nelle strade dopo dimissioni Mugabe

(ANSA) - HARARE, 21 NOV - La folla sta esultando per le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe, all'annuncio delle dimissioni del presidente Robert Mugabe dopo 37 anni al potere. La città è esplosa in cori di giubilo, accompagnati da gente che canta, balla, mentre nelle auto in molti suonano i clacson. Lo scorso fine settimana sempre ad Harare si era svolta una imponente manifestazione per chiedere le dimissioni dell'anziano leader.

19:21Casa Bianca, telefonata Trump-Putin su Siria

(ANSA) - WASHINGTON, 21 NOV - Siria, Iran, Corea del Nord e Ucraina: sono i temi discussi nella telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo riferisce la Casa Bianca.

19:18Salvini, Renzi e Macron sono solo ridicoli

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Invece di preoccuparsi di Salvini e Le Pen, sarebbe utile che Renzi e Macron si preoccupassero del terrorismo islamico, la disoccupazione alle stelle e l'Europa che estrae a sorte i posti di lavoro. Socialisti e democratici? No, solo ridicoli" Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulle dichiarazioni di Matteo Renzi al termine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

19:18Ema: Spagna, non c’era accordo con Italia

(ANSA) - MADRID, 21 NOV - "Abbiamo parlato con l'Italia della possibilità di arrivare ad un accordo, ma non abbiamo concluso alcun accordo. Così siamo andati avanti nel rispetto dei nostri impegni": lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Alfredo Dastis circa la posizione adottata dal governo di Madrid nella elezioni della sede Ema.

19:10Argentina:Marina, individuato ‘bagliore’ in zona sottomarino

(ANSA) - BUONES AIRES, 21 NOV - La Marina argentina ha reso noto che una nave degli Stati Uniti, impegnata nelle ricerche del sottomarino di cui si sono perse le tracce mercoledì scorso, ha individuato un bagliore bianco, forse un razzo di segnalazione, anche se si ritiene che non possa provenire dal sommergibile. Il portavoce della Marina, Enrique Balbi, ha detto che l'Ara San Juan è dotato di razzi rossi e verdi, e che le autorità faranno di tutto per identificare l'origine di tali segnali. Una nave è stata comunque inviata a controllare la zona dove è stato visto il razzo bianco. Balbi ha poi aggiunto che una zattera di salvataggio che non appartiene al sottomarino è stata trovata nell'area di ricerca.

19:07Zimbabwe: partito, Mnangagwa leader entro 48 ore

(ANSA) - HARARE, 21 NOV - Emmerson Mnangagwa, il vicepresidente dello Zimbabwe silurato da Robert Mugabe, prenderà il suo posto come leader entro 48 ore: lo ha riferito una fonte ufficiale del partito di governo Zanu-Pf all'agenzia Associated Press riferendosi all'esponente detto "il coccodrillo".

19:06Addestratore morto, non sbranato ma ucciso da malore

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Non è stato il cane Sid ad uccidere Davide Lobue, 26 anni, l'addestratore cinofilo trovato morto nella tarda serata di sabato scorso in un giardino di Monteu da Po, nel Torinese. I primi riscontri dell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Roberto Testi hanno attribuito il decesso del 26enne a un malore fulminante, 'scagionando' l'animale, un bull Terrier che gli era stato affidato da un amico dall'accusa di averlo sbranato. Le lesioni provocate dal cane sono avvenute "post mortem".(ANSA).